Jak długo pasteryzować grzyby? Przy marynowanych wystarczy kwadrans, ale nie każdy słoik jest dzięki temu bezpieczny

Pytanie „jak długo pasteryzować grzyby” brzmi prosto, ale odpowiedź zależy od tego, co dokładnie jest w słoiku. Inaczej utrwala się grzyby marynowane w kwaśnej zalewie octowej, inaczej grzyby w samej wodzie, inaczej sos grzybowy, a jeszcze inaczej grzyby smażone z cebulą. Najważniejsza zasada jest taka: zwykła pasteryzacja w garnku z wodą nadaje się do kwaśnych przetworów grzybowych, przede wszystkim marynat octowych. Nie jest bezpiecznym sposobem utrwalania grzybów niskokwasowych bez octu.

Dlaczego z grzybami trzeba uważać bardziej niż z dżemem?

Grzyby, podobnie jak warzywa, mięso czy ryby, należą do produktów niskokwasowych. W zamkniętym słoiku, bez dostępu tlenu, mogą powstać warunki sprzyjające rozwojowi bakterii Clostridium botulinum, odpowiedzialnej za jad kiełbasiany. University of Minnesota Extension wyjaśnia, że produkty o pH powyżej 4,6 wymagają obróbki w pressure cannerze, bo zwykła kąpiel wodna osiąga temperaturę wrzenia wody i nie niszczy przetrwalników tej bakterii. Kwaśne lub zakwaszone przetwory, czyli takie z pH 4,6 lub niższym, mogą być utrwalane w kąpieli wodnej, bo kwaśne środowisko hamuje rozwój bakterii.

Grzyby marynowane w occie — ile pasteryzować?

Najbezpieczniejszy domowy kierunek to grzyby marynowane w wyraźnie kwaśnej zalewie octowej. Małe słoiki, ok. 200–350 ml, pasteryzuje się zwykle 15–20 minut od zagotowania wody. Przy słoikach 500 ml lepiej trzymać się 20 minut. National Center for Home Food Preservation podaje dla sprawdzonego przepisu na marynowane całe pieczarki w zalewie z octem i sokiem z cytryny 20 minut w kąpieli wodnej dla słoików half-pint, czyli ok. 240 ml, przy najniższej wysokości nad poziomem morza; przy większej wysokości czas rośnie do 25, 30 lub 35 minut.

W polskiej praktyce dla grzybów marynowanych najczęściej spotyka się 15–20 minut. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim podaje przy marynowanych grzybach pasteryzowanie przez 20 minut, a ogólne zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego przypominają o czystych słoikach, świeżych nieuszkodzonych produktach i właściwej ilości soli, cukru lub octu w przepisie.

Grzyby w occie, ale zalewa łagodna — czy 10 minut wystarczy?

Dziesięć minut może być spotykane w domowych przepisach, ale przy grzybach lepiej nie skracać czasu na siłę. Jeśli zalewa jest wyraźnie octowa, słoiki małe, grzyby wcześniej obgotowane, a wszystko trafia do słoików gorące, 15 minut bywa wystarczające w praktyce domowej. Bezpieczniejszy i bardziej redakcyjny zakres do podania czytelnikowi to jednak 15–20 minut. Przy większych słoikach, gęstym upakowaniu albo zalewie, która nie jest mocno kwaśna, lepiej wybrać 20 minut i nie schodzić niżej.

Grzyby bez octu — tu zwykła pasteryzacja nie wystarczy

Grzyby w samej wodzie, w lekkiej solance, w bulionie albo „naturalne” nie są kwaśnym przetworem. Zwykłe gotowanie słoików przez 20, 30 czy nawet 60 minut nie daje takiego bezpieczeństwa jak obróbka pod ciśnieniem. NCHFP podaje dla pieczarek całych lub krojonych w słoikach half-pint i pint 45 minut w pressure cannerze, z odpowiednim ciśnieniem zależnym od wysokości nad poziomem morza. Co ważne, ten sam materiał zaznacza, aby nie konserwować w ten sposób dzikich grzybów.

To oznacza prosty wniosek dla polskiego czytelnika: leśnych grzybów bez octu nie warto utrwalać w zwykłym garnku z wodą jako zapasu do spiżarni. Bezpieczniej je ususzyć, zamrozić po obgotowaniu lub uduszeniu albo zrobić z nich kwaśną marynatę. Ministerstwo Rolnictwa przy opisie grzybów marynowanych przypomina też, że nawet najdłuższe pasteryzowanie ani inna obróbka nie usunie trucizn z grzybów trujących, więc do słoików mogą trafić wyłącznie gatunki rozpoznane bez wątpliwości.

Grzyby w solance — ile pasteryzować?

Jeżeli mówimy o klasycznej, lekkiej solance bez octu, sprawa jest podobna jak przy grzybach naturalnych: to nie jest kwaśna marynata. Sól poprawia smak i częściowo ogranicza rozwój części drobnoustrojów, ale nie zmienia automatycznie słoika w bezpieczną konserwę do półki. Przy domowej lekkiej solance bez wysokiego stężenia soli i bez octu nie polecałabym zwykłej pasteryzacji jako metody na długie przechowywanie w spiżarni. Taki produkt lepiej potraktować jako krótkoterminowy do lodówki albo wybrać marynatę octową. Jeśli ktoś chce grzyby „naturalne” do przechowywania poza lodówką, potrzebny jest pressure canner i sprawdzona receptura.

Grzyby smażone z cebulą w słoikach — ile pasteryzować?

To jeden z najbardziej ryzykownych domowych pomysłów, bo łączy grzyby, cebulę, tłuszcz i niską kwasowość. Tłuszcz dodatkowo tworzy środowisko bez dostępu powietrza, a cebula także jest produktem niskokwasowym. Takich grzybów nie powinno się utrwalać zwykłą pasteryzacją w garnku i odstawiać do spiżarni. Najrozsądniej przygotować je do bieżącego jedzenia, przechować krótko w lodówce albo zamrozić w porcjach. Jeśli słoik z grzybami smażonymi z cebulą ma stać miesiącami na półce, zwykłe 20 minut w garnku nie rozwiązuje problemu bezpieczeństwa.

Grzyby w oleju — szczególna ostrożność

Grzyby zalane olejem, zwłaszcza z czosnkiem, cebulą lub ziołami, wymagają bardzo dużej ostrożności. Olej odcina dostęp tlenu, a to jest dokładnie ten typ środowiska, którego nie wolno lekceważyć przy produktach niskokwasowych. Bezpieczny może być tylko sprawdzony przepis zakwaszony odpowiednią ilością octu lub soku z cytryny i pasteryzowany zgodnie z recepturą. NCHFP ma sprawdzony przepis na marynowane pieczarki z octem, sokiem z cytryny i olejem, ale tam kwaśne składniki są częścią konkretnej receptury, a czas obróbki wynosi 20 minut dla małych słoików. Domowe „grzyby w oliwie” bez zakwaszenia lepiej przechowywać tylko w lodówce i krótko.

Sos grzybowy, zupa grzybowa, grzyby ze śmietaną — czy można pasteryzować?

Sosy i zupy grzybowe są jeszcze trudniejsze niż same grzyby, bo często zawierają cebulę, masło, śmietanę, mąkę, bulion albo mięso. Zwykła pasteryzacja w garnku nie jest dla nich dobrą metodą utrwalania na półkę. Śmietana i mąka dodatkowo pogarszają sprawę, bo zagęszczają produkt, utrudniają równomierne przenikanie ciepła i nie są składnikami polecanymi do domowego wekowania „na oko”. Takie potrawy najlepiej mrozić. Jeśli ktoś chce zrobić bazę grzybową do sosu, bezpieczniej przygotować same podduszone grzyby bez śmietany i mąki, wystudzić je i zamrozić.

Pasta grzybowa, farsz do pierogów, kapusta z grzybami — jak utrwalać?

Pasty, farsze i kapusta z grzybami są gęste, niskokwasowe i często zawierają tłuszcz oraz cebulę. Nie nadają się do zwykłej pasteryzacji w garnku jako przetwory do spiżarni. Lepiej je mrozić. To dotyczy także farszu do krokietów, pierogów, uszek czy pasztecików. W lodówce można trzymać je krótko, a na dłużej najlepiej porcjować i zamrażać.

Grzyby kiszone — czy wystarczy pasteryzacja?

Kiszenie grzybów to osobny temat, bo bezpieczeństwo zależy od prawidłowej fermentacji, ilości soli, temperatury, czystości i późniejszego przechowywania. Jeśli grzyby rzeczywiście przeszły fermentację mlekową i są kwaśne, nadal trudno podać uniwersalny czas pasteryzacji bez konkretnej, sprawdzonej receptury i pomiaru kwasowości. Pasteryzacja zatrzyma fermentację i zmieni strukturę grzybów. Kiszone grzyby powinny być robione według sprawdzonego przepisu i przechowywane w chłodzie, a nie traktowane jak zwykła marynata octowa.

Czy słoiki trzeba odwracać do góry dnem?

Odwracanie słoików nie zastępuje pasteryzacji. Może pomóc sprawdzić szczelność i bywa domowym nawykiem, ale nie jest metodą utrwalania. Najważniejsze są czyste, wyparzone słoiki, nowe lub nieuszkodzone zakrętki, gorąca zalewa, właściwa kwasowość i odpowiedni czas obróbki. GIS zaleca stosowanie czystych, wyparzonych opakowań i sprawdzenie zamknięcia po zakończeniu pasteryzacji.

Od kiedy liczyć czas pasteryzacji?

Czas liczy się od momentu, gdy woda w garnku ponownie zacznie wyraźnie wrzeć po wstawieniu słoików. Słoiki powinny stać na ściereczce lub wkładce, nie bezpośrednio na dnie garnka. Woda powinna sięgać mniej więcej do 3/4 wysokości słoików albo przykrywać je, zależnie od używanej metody i wysokości słoików. Gotowanie ma być spokojne, bez gwałtownego podskakiwania słoików. Po zakończeniu pasteryzacji słoiki trzeba wyjąć ostrożnie, ustawić na ściereczce i zostawić do całkowitego ostudzenia.

Co z czasem przy większych słoikach?

Do grzybów najlepiej używać małych słoików. Są praktyczniejsze i bezpieczniejsze, bo szybciej się nagrzewają, łatwiej zużyć je po otwarciu, a grzyby nie są długo przechowywane w lodówce po naruszeniu. Dla słoików 200–350 ml przy marynatach octowych trzymaj się 15–20 minut. Dla 500 ml wybierz 20 minut. Dużych litrowych słoików z grzybami marynowanymi lepiej unikać, bo trudniej równomiernie je ogrzać i szybciej pojawia się problem z przechowywaniem po otwarciu.

Po czym poznać, że słoik z grzybami jest zepsuty?

Nie wolno próbować przetworu, który budzi wątpliwości. Sygnały ostrzegawcze to wypukłe albo syczące wieczko, wyciek, piana, mętna śluzowata zalewa, pleśń, nieprzyjemny zapach, gazowanie po otwarciu albo grzyby, które zmieniły strukturę w podejrzany sposób. Przy jadzie kiełbasianym jedzenie nie zawsze musi wyglądać i pachnieć źle, dlatego tak ważna jest prawidłowa metoda utrwalania od początku.

Najkrótsza ściąga z czasów pasteryzacji

Grzyby marynowane w wyraźnej zalewie octowej: 15–20 minut, małe słoiki; przy większych raczej 20 minut.

Marynowane całe pieczarki według sprawdzonego przepisu NCHFP z octem i sokiem z cytryny: 20 minut w kąpieli wodnej dla małych słoików half-pint, dłużej przy większej wysokości nad poziomem morza.

Grzyby naturalne w wodzie lub lekkiej solance bez octu: nie zwykła pasteryzacja, tylko pressure canner i sprawdzona receptura; dla pieczarek NCHFP podaje 45 minut dla half-pint i pint.

Grzyby smażone z cebulą, w tłuszczu, sos grzybowy, zupa, farsz, pasta, kapusta z grzybami: nie do zwykłej pasteryzacji na półkę; najlepiej lodówka na krótko albo mrożenie.

Grzyby w oleju: tylko przy sprawdzonej, zakwaszonej recepturze; bez zakwaszenia przechowywać krótko w lodówce.

Najważniejszy wniosek

Jeśli w słoiku jest ocet i sprawdzona kwaśna zalewa, grzyby można pasteryzować jak marynatę, zwykle 15–20 minut. Jeśli w słoiku są grzyby bez octu, grzyby z cebulą, tłuszczem, śmietaną, mąką albo sosem, nie wystarczy zwykłe gotowanie słoików. Wtedy najbezpieczniejszym domowym rozwiązaniem jest suszenie, mrożenie albo marynowanie w kwaśnej zalewie, a nie eksperymenty z pasteryzacją.

Jak mrozić grzyby?