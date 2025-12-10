Grzaniec nie tylko na jarmarkach. Zrób go w domu

Beszamel - Winogrona - jakie mają wartości odżywcze i właściwości zdrowotne? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Grzaniec jest bez wątpienia hitem chłodnych miesięcy. W szczególności króluje na najróżniejszych jarmarkach bożonarodzeniowych. Tam jednak przyjdzie nam za niego zapłacić niemałą cenę. Jeśli więc chcemy możemy ja zrobić samodzielnie w domu!

Grzane wino jest bardzo łatwo przygotować – wystarczy garnek, butelka wina i przyprawy. Grzaniec można przyrządzić nawet w plenerze, w kociołku zawieszonym nad ogniskiem. Trzeba jedynie pilnować, aby podczas podgrzewania napój się nie zagotował.

Składniki na grzane wino: jakie są najlepsze?

Klasyczny grzaniec przyrządza się na czerwonym winie – najlepiej półsłodkim, ale może być też wytrawne, gdyż grzane wino zwykle się dosładza. Drugim koniecznym składnikiem są przyprawy korzenne: cynamon, goździki, imbir, kardamon. Można dodawać je zmielone, ale także w całości (kawałki kory cynamonu, całe goździki, kawałki kandyzowanego imbiru itp.), wówczas napój będzie bardziej klarowny. Grzańcowi doskonale robi nuta cytrusowa, dlatego warto dodać skórkę pomarańczową (świeżą lub kandyzowaną) lub skórkę z cytryny. Pasować też będą suszone śliwki, suszone jabłka czy rodzynki. Niektórzy podają grzaniec ze świeżymi owocami (pomarańczami, mandarynkami lub brzoskwiniami) - nakładają je do kubków i zalewają je gorącym napojem. Grzane wino słodzimy do smaku miodem lub cukrem brązowym, można też dodać trochę wanilii.

Jak przyrządzić grzane wino?

Wino przelej do garnka, dodaj przyprawy korzenne.

Do wina wrzuć dodatki - według upodobań - skórkę z pomarańczy i cytryny, suszone śliwki, jabłka czy rodzynki.

Posłodź miodem lub cukrem.

Podgrzewaj na wolnym ogniu, aż napój zacznie lekko parować, zestaw z ognia, rozlej do kubków.

Pamiętaj, że wino nie może się zagotować!