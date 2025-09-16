Głóg nie tylko na serce! Poznaj przepisy na zdrowe przetwory z jego owoców

2025-09-16 15:28

Owoce głogu od wieków cenione są nie tylko w medycynie naturalnej, ale i w kuchni. Choć najczęściej kojarzymy je z nalewką, możliwości ich wykorzystania jest znacznie więcej. Z głogu można przygotować aromatyczne herbaty, napary, dżemy, konfitury czy soki, które nie tylko świetnie smakują, ale też wspierają serce i układ krążenia.

Głóg nie tylko na serce! Poznaj przepisy na zdrowe przetwory z jego owoców
Autor: Shutterstock Owoce głogu można i warto wykorzystać na wiele sposobów

Przetwory z głogu

Przetwory z głogu to naturalny sposób na wzbogacenie domowej spiżarni o zdrowe i pełne wartości dodatki.  Przydadzą się zwłaszcza jesienią i zimą – rozgrzewają, wzmacniają odporność i wprowadzają do kuchni niepowtarzalny smak. Podpowiadamy, jak wykorzystać te niezwykłe owoce w praktyce.

Nalewka z głogu to pyszny trunek, podobnie jak głogowy likier. Jednak są to produkty na bazie alkoholu, wiec nie dla każdego.

Głóg – naturalne wsparcie dla serca i zdrowia

Owoce głogu są prawdziwym skarbem natury. Zawierają flawonoidy, garbniki i witaminy, które działają wzmacniająco na serce, poprawiają krążenie i obniżają ciśnienie tętnicze. Regularne spożywanie naparów czy przetworów z głogu wspiera odporność, działa uspokajająco, łagodzi napięcie nerwowe, a także pomaga przy problemach ze snem. To roślina szczególnie ceniona przez osoby starsze, ale warto, aby znalazła miejsce w diecie każdego, kto dba o serce i ogólne zdrowie.

Dżem z głogu – słodka moc zdrowia

Z owoców głogu można przygotować nie tylko nalewkę, ale też wyjątkowo smaczny dżem o lekko cierpkim, a zarazem wyrazistym smaku. Aby go zrobić, potrzebujemy 1 kg dojrzałych owoców głogu i 1 szklankę cukru.

  • Owoce wydrążyć i odstawić na 12 godzin w kamiennym naczyniu, przykryte ściereczką.
  • Gdy zmiękną, rozgnieść je tłuczkiem i przepuścić przez sokowirówkę lub przetrzeć przez sito.
  • Masę podgrzewać na małym ogniu, często mieszając, aż zacznie odchodzić od brzegów garnka.
  • Dodać cukier i dokładnie wymieszać.
  • Gorący dżem przełożyć do wyparzonych słoików i natychmiast zakręcić.

Taki dżem jest świetnym dodatkiem do porannej owsianki, naleśników, tostów, ale też pasztetów czy serów – podkręca smak i dodaje aromatu.

Sok z głogu – naturalna energia w butelce

Z owoców głogu warto przygotować również sok. Wystarczy zasypać je cukrem i odstawić, aż puszczą sok, a następnie delikatnie podgrzać i przelać do butelek. Sok można pić rozcieńczony z wodą, dodawać do herbaty lub deserów. To świetny sposób na wzmocnienie organizmu w sezonie jesienno-zimowym.

Można też pić sok z surowych owoców głogu. Świeży sok z głogu nie tylko wspiera serce i układ krwionośny, ale także oczyszcza nerki, ułatwia pozbywanie się piasku i kamieni.

Przygotowanie:

  • W pełni dojrzałe owoce głogu umyć i usunąć pestki.
  • Odwirować w sokowirówce.
  • Osłodzić miodem i pić od razu – po ½ szklanki dwa razy dziennie.

Uwaga – taki sok szybko fermentuje, dlatego nie nadaje się do przechowywania i należy spożyć go na świeżo.

Herbata i napar z głogu – zdrowie w filiżance

Napar z głogu od wieków stosowany jest jako naturalny lek na serce i ciśnienie. Poleca się go osobom cierpiącym na miażdżycę, nadciśnienie, choroby serca, a także na bóle stawów i reumatyzm.

  • Aby przygotować napar, wystarczy 1 łyżkę suszonych kwiatów lub owoców głogu zalać szklanką wrzątku, przykryć i parzyć ok. 10 minut.
  • Pić 2 razy dziennie – najlepiej rano i wieczorem.

Taka herbata działa uspokajająco, reguluje pracę serca i wzmacnia organizm.

Galeria: Smaczne leki z bożej apteki

Nalewka z młodych listków brzozy
Zobacz galerię 7 zdjęć

Herbatka z głogu i tymianku – na astmę i drogi oddechowe

Herbatka z głogu, wzbogacona tymiankiem, ma działanie przeciwastmatyczne i łagodzące dolegliwości układu oddechowego.

Przygotowanie:

    • Wymieszać 30 g ziela głogu jednoszyjkowego (kwiatów z liśćmi) i 20 g tymianku.
    • 1 łyżeczkę mieszanki zalać szklanką wrzątku, przykryć i odstawić na 20 minut.
    • Odcedzić i pić po ½ szklanki 3 razy dziennie.

👉 Jak widać, głóg to nie tylko baza nalewki. Z jego owoców i kwiatów przygotujemy dżem, sok, herbatę i napary, które nie tylko smakują wyjątkowo, ale też realnie wspierają zdrowie. To naturalny sposób na wzmocnienie organizmu – szczególnie w chłodniejsze miesiące.

Nalewki domowe
Anna Śmiałek
Anna Śmiałek

To Cię Zainteresuje

Czy od 1 października czekają nas wyższe rachunki? Ekspert o systemie kaucyjnym

Czy od 1 października czekają nas wyższe rachunki? Ekspert o systemie kaucyjnym

Rusza „Smakujesz – głosujesz”! Weź udział w plebiscycie i wybierz najlepszy warszawski catering

Rusza „Smakujesz – głosujesz”! Weź udział w plebiscycie i wybierz najlepszy warszawski catering

Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu

Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu

Ewa Wachowicz zdradza swój sposób na idealne ciasto ze śliwkami. Smakuje obłędnie!

Ewa Wachowicz zdradza swój sposób na idealne ciasto ze śliwkami. Smakuje obłędnie!

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Chłodzące dania i napoje na upały – co jeść i pić, by poczuć ulgę w największy skwar?

Chłodzące dania i napoje na upały – co jeść i pić, by poczuć ulgę w największy skwar?

Jagodzianki u Magdy Gessler biją rekordy cen! Odważycie się kupić?

Jagodzianki u Magdy Gessler biją rekordy cen! Odważycie się kupić?

Beszamel poleca „Kiszonki. Smaki z natury”. Odkryj ich supermoce i poczuj się lepiej!

Beszamel poleca „Kiszonki. Smaki z natury”. Odkryj ich supermoce i poczuj się lepiej!