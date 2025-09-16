Głóg nie tylko na serce! Poznaj przepisy na zdrowe przetwory z jego owoców

Owoce głogu od wieków cenione są nie tylko w medycynie naturalnej, ale i w kuchni. Choć najczęściej kojarzymy je z nalewką, możliwości ich wykorzystania jest znacznie więcej. Z głogu można przygotować aromatyczne herbaty, napary, dżemy, konfitury czy soki, które nie tylko świetnie smakują, ale też wspierają serce i układ krążenia.

Autor: Shutterstock Owoce głogu można i warto wykorzystać na wiele sposobów

Przetwory z głogu

Przetwory z głogu to naturalny sposób na wzbogacenie domowej spiżarni o zdrowe i pełne wartości dodatki. Przydadzą się zwłaszcza jesienią i zimą – rozgrzewają, wzmacniają odporność i wprowadzają do kuchni niepowtarzalny smak. Podpowiadamy, jak wykorzystać te niezwykłe owoce w praktyce.

Nalewka z głogu to pyszny trunek, podobnie jak głogowy likier. Jednak są to produkty na bazie alkoholu, wiec nie dla każdego.

Głóg – naturalne wsparcie dla serca i zdrowia

Owoce głogu są prawdziwym skarbem natury. Zawierają flawonoidy, garbniki i witaminy, które działają wzmacniająco na serce, poprawiają krążenie i obniżają ciśnienie tętnicze. Regularne spożywanie naparów czy przetworów z głogu wspiera odporność, działa uspokajająco, łagodzi napięcie nerwowe, a także pomaga przy problemach ze snem. To roślina szczególnie ceniona przez osoby starsze, ale warto, aby znalazła miejsce w diecie każdego, kto dba o serce i ogólne zdrowie.

Dżem z głogu – słodka moc zdrowia

Z owoców głogu można przygotować nie tylko nalewkę, ale też wyjątkowo smaczny dżem o lekko cierpkim, a zarazem wyrazistym smaku. Aby go zrobić, potrzebujemy 1 kg dojrzałych owoców głogu i 1 szklankę cukru.

Owoce wydrążyć i odstawić na 12 godzin w kamiennym naczyniu, przykryte ściereczką.

Gdy zmiękną, rozgnieść je tłuczkiem i przepuścić przez sokowirówkę lub przetrzeć przez sito.

Masę podgrzewać na małym ogniu, często mieszając, aż zacznie odchodzić od brzegów garnka.

Dodać cukier i dokładnie wymieszać.

Gorący dżem przełożyć do wyparzonych słoików i natychmiast zakręcić.

Taki dżem jest świetnym dodatkiem do porannej owsianki, naleśników, tostów, ale też pasztetów czy serów – podkręca smak i dodaje aromatu.

Sok z głogu – naturalna energia w butelce

Z owoców głogu warto przygotować również sok. Wystarczy zasypać je cukrem i odstawić, aż puszczą sok, a następnie delikatnie podgrzać i przelać do butelek. Sok można pić rozcieńczony z wodą, dodawać do herbaty lub deserów. To świetny sposób na wzmocnienie organizmu w sezonie jesienno-zimowym.

Można też pić sok z surowych owoców głogu. Świeży sok z głogu nie tylko wspiera serce i układ krwionośny, ale także oczyszcza nerki, ułatwia pozbywanie się piasku i kamieni.

Przygotowanie:

W pełni dojrzałe owoce głogu umyć i usunąć pestki.

Odwirować w sokowirówce.

Osłodzić miodem i pić od razu – po ½ szklanki dwa razy dziennie.

Uwaga – taki sok szybko fermentuje, dlatego nie nadaje się do przechowywania i należy spożyć go na świeżo.

Herbata i napar z głogu – zdrowie w filiżance

Napar z głogu od wieków stosowany jest jako naturalny lek na serce i ciśnienie. Poleca się go osobom cierpiącym na miażdżycę, nadciśnienie, choroby serca, a także na bóle stawów i reumatyzm.

Aby przygotować napar, wystarczy 1 łyżkę suszonych kwiatów lub owoców głogu zalać szklanką wrzątku, przykryć i parzyć ok. 10 minut.

Pić 2 razy dziennie – najlepiej rano i wieczorem.

Taka herbata działa uspokajająco, reguluje pracę serca i wzmacnia organizm.

Herbatka z głogu i tymianku – na astmę i drogi oddechowe

Herbatka z głogu, wzbogacona tymiankiem, ma działanie przeciwastmatyczne i łagodzące dolegliwości układu oddechowego.

Przygotowanie:

Wymieszać 30 g ziela głogu jednoszyjkowego (kwiatów z liśćmi) i 20 g tymianku.



1 łyżeczkę mieszanki zalać szklanką wrzątku, przykryć i odstawić na 20 minut.



Odcedzić i pić po ½ szklanki 3 razy dziennie.

👉 Jak widać, głóg to nie tylko baza nalewki. Z jego owoców i kwiatów przygotujemy dżem, sok, herbatę i napary, które nie tylko smakują wyjątkowo, ale też realnie wspierają zdrowie. To naturalny sposób na wzmocnienie organizmu – szczególnie w chłodniejsze miesiące.

