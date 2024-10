Dynia muscat: co to za odmiana dyni? Zastosowanie w kuchni [WIDEO]

Muscat de Provence, znana również jako dynia prowansalska lub francuska, to odmiana dyni ceniona przez kucharzy na całym świecie. Charakteryzuje się delikatnie słodkim smakiem oraz intensywnie pomarańczowym miąższem. Dowiedz się, jakie potrawy można przygotować z dyni muscat i jakie ma ona właściwości. Podpowiadamy także, jak najlepiej wykorzystać ją w kuchni.

Autor: Shutterstock Dynia muscat ma charakterystyczną pękatą formę z widocznym żebrowaniem

Spis treści

Dynia odmiany Muscat de Provence

Musquee de Provence, botanicznie sklasyfikowany jako Cucurbita moschata to odmiana z rodziny dyniowatych. Gatunki te pochodzą z Ameryki Środkowej i Południowej i zostały sprowadzone do Europy przez hiszpańskich odkrywców w XV i XVI wieku. Dynia Musquee de Provence to hybryda opracowana we Francji w XIX w. To odmiana dyni, która długo była uznawana za warzywo nieco gorszej kategorii. Od paru lat cieszy się jednak coraz większym uznaniem, a szefowie kuchni wręcz ją uwielbiają.

Muscat to odmiana dyni o średnich i dużych owocach, które zazwyczaj osiągają wagę od 5 do 10 kg. Wyróżnia się lekko spłaszczoną, pękatą, żebrowaną formą. Skórka przyjmuje kolor od zielonego do bladoróżowego i piaskowego w przypadku dojrzałego warzywa. Miąższ jest jędrny i drobnoziarnisty, o intensywnie pomarańczowej barwie, co oznacza bogactwo beta-karotenu. Wnęka nasienna jest niewielka i zawiera niewiele włókien, skrywa natomiast niewielkie, łezkowate w kształcie nasiona.

Jak smakuje dynia muscat?

W smaku dynia muscat jest delikatna, lekko słodkawa, wyczuwalne są w niej aromaty melonowe. To zaś sprawia, że miąższ jej można nawet jeść na surowo - to jedna z niewielu odmian dyni twardych, które można jadać bez wcześniejszej obróbki termicznej.

Ugotowana dynia muscat nabiera jeszcze więcej słodkiego smaku oraz pikantnego zapachu. Dynię muscat zawsze obieramy ze skórki, która nie jest jadalna. Miąższ zaś można piec i gotować. Ma od delikatnie włóknistą strukturę, dlatego bardziej niż do zup dynia muscat nadaje się do wypieków, dań wytrawnych, a także na przetwory.

Wartości odżywcze dyni muscat

Dynia muszkatołowa jest niskokaloryczna i ma niską zawartość cukru, dlatego odmiana ta uznawana jest za produkt dietetyczny. Wysoki poziom beta-karotenu, czyli prowitaminy A, powinien skłonić do jak najczęstszego spożywania dyni muscat. Tym bardziej że witamina nie traci swoich właściwości w wysokiej temperaturze, a więc upieczona czy ugotowana dynia muscat zapewnia zdrową porcję składników odżywczych. Regularne jadana:

ma wpływ na usuwanie nadmiaru wody z organizmu

korzystnie wpływa na układ nerwowy

reguluje metabolizm

korzystnie oddziałuje na stan cery

pestki dyni (surowe) oczyszczają jelita z pasożytów.

