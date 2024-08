Czy żołędzie są jadalne? Zrobisz z nich kawę, nalewkę i mąkę, ale pod pewnym warunkiem

Żołędzie, czyli owoce dębu, już zaczynają się pojawiać w polskich parkach. Najlepsze okazy można zebrać w drugiej połowie września i na początku października. Żołędzie to nie tylko jesienna ozdoba domu, z której można zrobić zabawne ludziki. Warto wiedzieć, że żołędzie są jadalne i zawierają wiele cennych składników odżywczych. Czy żołędzie są zdrowe? Jak można je wykorzystać w przepisach kulinarnych?

Autor: Shutterstock Można je zbierać parku za darmo. Żołędzie to nowy superfood.

Czy żołędzie są jadalne?

Ludzie jedzą żołędzie od tysięcy lat. Orzechy dębowe są jadalne, ale zanim trafią na talerz, należy je odpowiednio przygotować. Nie powinno się jeść ich na surowo, ponieważ są gorzkie, niesmaczne i mogą wywierać negatywny wpływ na zdrowie.

Chociaż wszystkie odmiany żołędzi zalicza się do jadalnych, najlepsze są owoce dębu Emory i Oregon. Te dwa rodzaje żołędzi wyróżniają się słodkim smakiem i niską zawartością garbników, w tym kwasu taninowego, które odpowiadają za gorycz i mogą być toksyczne dla organizmu.

Zbierając żołędzie w parkach, należy wybierać te orzechy, które mają brązowy kolor. Do jedzenia nie nadają się owoce dębu z widoczną pleśnią, kurzem czy w czarnym kolorze. Należy unikać żołędzi niedojrzałych, które są zielone.

Czy żołędzie są zdrowe?

Owoce dębu są pełne zdrowia. To skarbnica magnezu, wapnia, żelaza, cynku, fosforu, miedzi i potasu. Zawierają witaminy z grupy B, kwas foliowy oraz błonnik. Żołędzie są bogate w polifenole. Są to naturalne przeciwutleniacze, które zwalczają wolne rodniki i zmniejszają zachorowanie na niektóre choroby. Mają niski indeks glikemiczny, są lekkostrawne, niskokaloryczne i bezglutenowe. Żołędzie mają korzystny wpływ na układ pokarmowy i regulują poziom cukru we krwi. Pozytywnie działają na pracę mózgu i koncentrację, a także wspierają pamięć.

Jak przygotować żołędzie do zjedzenia?

Surowe żołędzie nie są smaczne, ponieważ mają gorzki smak. Aby w pełni wykorzystać ich prozdrowotne działanie, należy odpowiednio je przygotować. Istnieje kilka łatwych domowych sposobów, aby usunąć z orzechów dębowych garbniki oraz pozbyć się gorzkiego smaku. Po zastosowaniu tych metod żołędzie należy dokładnie opłukać i osuszyć.

Gotowanie

Obrane ze skorupek żołędzie gotuje się we wrzątku kilka razy, aż woda przestanie być brązowa.

Soda oczyszczona

Pozbawione skorupek żołędzie przekłada się do miski i zalewa mieszanką wody z sodą oczyszczoną w proporcji jeden litr do jednej łyżki. Żołędzie powinny spędzić w roztworze minimum 12 godzin.

Ługowanie

Żołędzie należy obrać z łupinek i zalać wodnym roztworem popiołu z drzew liściastych. Proces ten nazywa się ługowaniem. Moczenie w ługu należy powtórzyć kilka razy, aż roztwór stanie się czysty.

Co można zrobić z żołędzi?

Odpowiednio przygotowane orzechy dębowe odwdzięczą się nie tylko smakiem, ale i pozytywnym działaniem na zdrowie. Żołędzie mają wszechstronne zastosowanie i można zrobić z nich prawdziwe pyszności. Sos z żołędzi, masło orzechowe z żołędzi czy ciekawy dodatek do sałatek czy gulaszu to tylko niektóre z wielu pomysłów na wykorzystanie tych naturalnych suplementów diety w przepisach kulinarnych. Poniżej znajdziecie podstawowe przepisy na żołędzie. Na ich bazie można wyczarować wiele innych, pysznych i zdrowych potraw.

Mąka z żołędzi

Zebrane żołędzie należy obrać i poddać ługowaniu. Następnie suszy się je w piekarniku nagrzanym do 200 stopni C. Kiedy ostygną, mieli się je w blenderze lub młynku do zbóż na mąkę. Warto pamiętać, że mąka żołędziowa jest nieco twardsza, dlatego zaleca się mieszanie jej z innym rodzajem. Sprawdzi się do wypieku zdrowych ciasteczek, chlebów i bułek.

Kawa z żołędzi

Kawa z orzechów dębowych największą popularność przeżywała w czasach wojen, kiedy brakowało praktycznie wszystkiego. Kawa żołędziowa ma piękny aromat i nie zawiera kofeiny. Jej smak podkręcą korzenne przyprawy jak cynamon czy kardamon. Z takimi dodatkami stanie się jeszcze zdrowsza.

Aby zrobić domową kawę z żołędzi, można skorzystać z dwóch metod. W pierwszej z nich nieobrane żołędzie należy zmiażdżyć, przełożyć do garnka i zalać wodą. Gotuje się je pięć minut, a następnie odstawia na dwie godziny. Po tym czasie żołędzie się odcedza, sieka i suszy. Kolejnym krokiem jest uprażenie orzechów dębowych na patelni i zmielenie ich w młynku.

Drugi sposób przyrządzenia kawy z żołędzi polega na ugotowaniu obranych owoców dębu w mleku. Po 20 minutach żołędzie powinny wchłonąć większość mleka i stać się aromatyczne. Następnie należy je odcedzić, posiekać i uprażyć w piekarniku nagrzanym do 200 stopni C, a na koniec zmielić.

Nalewka z żołędzi

Ten smaczny i aromatyczny trunek robi się na bazie kawy przygotowanej z jednego kilograma żołędzi. Napój parzy się godzinę i odcedza. Następnie wsypuje się pół kilograma cukru, dwie łyżki cukru z prawdziwą wanilią oraz szczyptę sody. Składniki należy zalać pół litrem spirytusu, przelać do szklanych butelek i odstawić w ciemne i suche miejsce. Żołędziówka działa rozgrzewająco i jest skutecznym domowym lekiem w problemach żołądkowych.

Przekąska z żołędzi

Orzechy dębowe to idealna przekąska między posiłkami, która jest świetnym urozmaiceniem codziennej diety. Wystarczy poddać je ługowaniu, ugotować lub namoczyć w sodzie oczyszczonej. Po opłukaniu i osuszeniu warto uprażyć je na patelni lub w piekarniku, dzięki czemu zyskają obłędny aromat. W takiej formie można jeść je same lub dodawać do sałatek, słodkich i wytrawnych wypieków czy przygotować domowe masło żołędziowe.

