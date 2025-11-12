Ciasteczka owsiane z dynią. Ten smak zachwyci każdego

Nie wiesz, co zrobić z dyniowym purée? Miękkie i puszyste ciasteczka owsiane z jego dodatkiem są pyszne i łatwe do zrobienia. Staną się prawdziwym hitem najróżniejszych spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Są pełne smaku i aromatu oraz chrupiących orzechów. Co jeszcze sprawia, że dyniowe ciasteczka owsiane smakują tak dobrze?

Ciasteczka owsiane z dynią. Kwintesencja jesieni

Ciasteczka dyniowe mają super smak i przyjemną konsystencję. Są miękkie i puszyste.

Korzenne przyprawy świetnie podkreślają smak dyni i dobrze łączą się z płatkami owsianymi i innymi składnikami.

Przepis jest łatwy i szybki. Wystarczy wymieszać składniki, aby powstało ciasto, uformować okrągłe ciasteczka i upiec w piekarniku.

Ciasteczka dyniowe są uniwersalne i można je robić na różne okazje.

Jak zrobić dyniowe ciasteczka owsiane?

Krok 1: Wymieszać płatki owsiane z mąką pszenną, orzechami, sodą, solą i przyprawami.

Krok 2: Miękkie masło ubić z cukrami na puch. Dodać żółtko, purée z dyni i ekstrakt waniliowy. Zmiksować.

Krok 3: Stopniowo dodawać suche składniki i miksować na niskich obrotach do połączenia.

Krok 4: Z ciasta formować kulki, a następnie je spłaszczać.

Krok 5: Ułożyć na w odstępach na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.

Krok 6: Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec około 12 minut.

Krok 7: Wyjąć z piekarnika i odstawić do całkowitego ostygnięcia.

Przepis na ciasteczka owsiane z dynią

To prosty przepis na obłędne domowe ciasteczka z płatków owsianych.

Przygotowania ciasta i upieczenie ciasteczek trwa niewiele ponad pół godziny.

Składniki, które są potrzebne do upieczenia owsianych ciasteczek, są łatwo dostępne. Połowa z nich to przyprawy.

Puree z dyni można kupić gotowe w słoiku lub wcześniej zrobić samodzielnie.

Najlepsze będą płatki owsiane górskie. Płatki błyskawiczne zupełnie zmienią smak i konsystencję ciasteczek.

Do ciasta dodaje się orzechy. Sprawdzą się pekany, włoskie, laskowe czy nerkowce. Można też dodać miks swoich ulubionych orzechów lub migdały.

Według tego przepisu można upiec bezglutenowe ciasteczka owsiane. Trzeba użyć płatków owsianych i mąki bez glutenu.

Do formowania ciasteczek świetnie sprawdzi się łyżka do lodów. Dzięki temu ciasteczka będą równe.

Kształt ciasteczek zależy tylko od wyobraźni. Mogą być okrągłe, kwadratowe lub podłużne. Pięknie prezentują się w kształcie serduszka lub kwiatuszka.

Gotowe ciasteczka można skropić polewą czekoladową lub lukrem.

Jak wzbogacić dyniowe ciasteczka owsiane?

Do ciasta można dodać inne składniki, które podkręcą smak ciasteczek jak:

chipsy czekoladowe

starta biała lub gorzka czekolada

suszona żurawina, rodzynki, posiekane suszone morele i daktyle

kandyzowana skórka pomarańczowa

siemię lniane lub nasiona chia

pestki dyni lub słonecznika

Jak przechowywać ciasteczka z dyni?

Ciasteczka dyniowe można przechowywać w szczelnie zamykanym pojemniku w temperaturze pokojowej do siedmiu dni. Ciasto można przygotować wcześniej i przechować je w lodówce do trzech dni. Przed przystąpieniem do pieczenia trzeba je odpowiednio wcześniej wyjąć, aby nabrało temperatury pokojowej.

Ciasto można też zamrozić. Uformowane ciasteczka układa się na blasze i wstawia na dwie godziny do zamrażarki. Następnie przekłada się je do pojemnika lub torebki do mrożenia i ponownie wkłada do zamrażarki. W ten sposób ciasto przechowuje się do trzech miesięcy. Mrożone ciasteczka piecze się bez wcześniejszego rozmrażania. Powinny jednak spędzić w piekarnika kilka minut więcej.

Przepis na ciasteczka owsiane – krok po kroku

Czas przygotowania: 40 minut

Liczba porcji: 4

Składniki:

2 i 1/2 szklanki płatków owsianych górskich

1 i 2/3 szklanki mąki pszennej

1 szklanka puree z dyni

1 szklanka drobno posiekanych orzechów

1 szklanka cukru

3/4 szklanki cukru trzcinowego

200 g miękkiego masła

1 żółtko

1 łyżka cynamonu

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

1 płaska łyżeczka mielonej gałki muszkatołowej

1 płaska łyżeczka mielonych goździków

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1/2 łyżeczki soli

1/4 łyżeczki mielonego imbiru

1/4 łyżeczki mielonego ziela angielskiego

1. Do dużej miski wsypać płatki owsiane, mąkę pszenną, orzechy, sodę i sól. Wsypać wszystkie przyprawy i wymieszać.

2. Do misy miksera przełożyć pokrojone w kostkę miękkie masło i wsypać cukier oraz cukier trzcinowy. Ubić na jasny puch. Dodać żółtko, puree z dyni i ekstrakt waniliowy i miksować na niskich obrotach do połączenia.

3. Stopniowo dodawać suche składniki i miksować na niskich obrotach do połączenia.

4. Nabierać około 1 i 1/2 łyżki ciasta i formować kulki, a następnie je spłaszczać. Układać w odstępach na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.

5. Blachę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec około 12 minut, aż brzegi będą rumiane.

6. Wyjąć z piekarnika i odstawić do całkowitego ostygnięcia.

