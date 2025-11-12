Ciasteczka owsiane z dynią. Ten smak zachwyci każdego
Nie wiesz, co zrobić z dyniowym purée? Miękkie i puszyste ciasteczka owsiane z jego dodatkiem są pyszne i łatwe do zrobienia. Staną się prawdziwym hitem najróżniejszych spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Są pełne smaku i aromatu oraz chrupiących orzechów. Co jeszcze sprawia, że dyniowe ciasteczka owsiane smakują tak dobrze?
Spis treści
Ciasteczka owsiane z dynią. Kwintesencja jesieni
- Ciasteczka dyniowe mają super smak i przyjemną konsystencję. Są miękkie i puszyste.
- Korzenne przyprawy świetnie podkreślają smak dyni i dobrze łączą się z płatkami owsianymi i innymi składnikami.
- Przepis jest łatwy i szybki. Wystarczy wymieszać składniki, aby powstało ciasto, uformować okrągłe ciasteczka i upiec w piekarniku.
- Ciasteczka dyniowe są uniwersalne i można je robić na różne okazje.
Jak zrobić dyniowe ciasteczka owsiane?
Krok 1: Wymieszać płatki owsiane z mąką pszenną, orzechami, sodą, solą i przyprawami.
Krok 2: Miękkie masło ubić z cukrami na puch. Dodać żółtko, purée z dyni i ekstrakt waniliowy. Zmiksować.
Krok 3: Stopniowo dodawać suche składniki i miksować na niskich obrotach do połączenia.
Krok 4: Z ciasta formować kulki, a następnie je spłaszczać.
Krok 5: Ułożyć na w odstępach na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
Krok 6: Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec około 12 minut.
Krok 7: Wyjąć z piekarnika i odstawić do całkowitego ostygnięcia.
Przepis na ciasteczka owsiane z dynią
- To prosty przepis na obłędne domowe ciasteczka z płatków owsianych.
- Przygotowania ciasta i upieczenie ciasteczek trwa niewiele ponad pół godziny.
- Składniki, które są potrzebne do upieczenia owsianych ciasteczek, są łatwo dostępne. Połowa z nich to przyprawy.
- Puree z dyni można kupić gotowe w słoiku lub wcześniej zrobić samodzielnie.
- Najlepsze będą płatki owsiane górskie. Płatki błyskawiczne zupełnie zmienią smak i konsystencję ciasteczek.
- Do ciasta dodaje się orzechy. Sprawdzą się pekany, włoskie, laskowe czy nerkowce. Można też dodać miks swoich ulubionych orzechów lub migdały.
- Według tego przepisu można upiec bezglutenowe ciasteczka owsiane. Trzeba użyć płatków owsianych i mąki bez glutenu.
- Do formowania ciasteczek świetnie sprawdzi się łyżka do lodów. Dzięki temu ciasteczka będą równe.
- Kształt ciasteczek zależy tylko od wyobraźni. Mogą być okrągłe, kwadratowe lub podłużne. Pięknie prezentują się w kształcie serduszka lub kwiatuszka.
- Gotowe ciasteczka można skropić polewą czekoladową lub lukrem.
Jak wzbogacić dyniowe ciasteczka owsiane?
Do ciasta można dodać inne składniki, które podkręcą smak ciasteczek jak:
- chipsy czekoladowe
- starta biała lub gorzka czekolada
- suszona żurawina, rodzynki, posiekane suszone morele i daktyle
- kandyzowana skórka pomarańczowa
- siemię lniane lub nasiona chia
- pestki dyni lub słonecznika
Jak przechowywać ciasteczka z dyni?
Ciasteczka dyniowe można przechowywać w szczelnie zamykanym pojemniku w temperaturze pokojowej do siedmiu dni. Ciasto można przygotować wcześniej i przechować je w lodówce do trzech dni. Przed przystąpieniem do pieczenia trzeba je odpowiednio wcześniej wyjąć, aby nabrało temperatury pokojowej.
Ciasto można też zamrozić. Uformowane ciasteczka układa się na blasze i wstawia na dwie godziny do zamrażarki. Następnie przekłada się je do pojemnika lub torebki do mrożenia i ponownie wkłada do zamrażarki. W ten sposób ciasto przechowuje się do trzech miesięcy. Mrożone ciasteczka piecze się bez wcześniejszego rozmrażania. Powinny jednak spędzić w piekarnika kilka minut więcej.
Przepis na ciasteczka owsiane – krok po kroku
Czas przygotowania: 40 minut
Liczba porcji: 4
Składniki:
- 2 i 1/2 szklanki płatków owsianych górskich
- 1 i 2/3 szklanki mąki pszennej
- 1 szklanka puree z dyni
- 1 szklanka drobno posiekanych orzechów
- 1 szklanka cukru
- 3/4 szklanki cukru trzcinowego
- 200 g miękkiego masła
- 1 żółtko
- 1 łyżka cynamonu
- 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego
- 1 płaska łyżeczka mielonej gałki muszkatołowej
- 1 płaska łyżeczka mielonych goździków
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej
- 1/2 łyżeczki soli
- 1/4 łyżeczki mielonego imbiru
- 1/4 łyżeczki mielonego ziela angielskiego
1. Do dużej miski wsypać płatki owsiane, mąkę pszenną, orzechy, sodę i sól. Wsypać wszystkie przyprawy i wymieszać.
2. Do misy miksera przełożyć pokrojone w kostkę miękkie masło i wsypać cukier oraz cukier trzcinowy. Ubić na jasny puch. Dodać żółtko, puree z dyni i ekstrakt waniliowy i miksować na niskich obrotach do połączenia.
3. Stopniowo dodawać suche składniki i miksować na niskich obrotach do połączenia.
4. Nabierać około 1 i 1/2 łyżki ciasta i formować kulki, a następnie je spłaszczać. Układać w odstępach na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
5. Blachę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec około 12 minut, aż brzegi będą rumiane.
6. Wyjąć z piekarnika i odstawić do całkowitego ostygnięcia.