Biała kiełbasa pieczona – jak upiec białą kiełbasę, by była soczysta i pełna smaku?

Biała kiełbasa to klasyk, który króluje na wielkanocnym stole, ale tak naprawdę świetnie sprawdza się przez cały rok! Pieczona biała kiełbasa to jeden z najsmaczniejszych sposobów na jej przygotowanie – soczysta, pełna smaku i idealna na każdą okazję. Zastanawiasz się, jak ją upiec, by była perfekcyjna? Oto sprawdzony przepis, który gwarantuje kulinarny sukces!

Autor: Shutterstock Pieczona biała kiełbasa jest bardziej aromatyczna niż gotowana i lepiej się prezentuje

Spis treści

Dlaczego warto upiec białą kiełbasę?

Upieczenie białej kiełbasy to świetny sposób, by nadać jej zupełnie inny charakter niż tradycyjne gotowanie. Oto kilka powodów, dlaczego warto wybrać pieczenie zamiast gotowania:

Lepsza tekstura - pieczenie białej kiełbasy pozwala jej skórce ładnie się zrumienić, co dodaje nie tylko przyjemnego aromatu, ale i chrupiącej tekstury. W przeciwieństwie do gotowania, które sprawia, że kiełbasa staje się bardziej miękka i delikatna, pieczenie podkreśla smak mięsa, a cała kiełbasa zyskuje na intensywności.

Soczystość i głęboki smak - pieczenie w piekarniku pozwala na zachowanie większej ilości naturalnych soków wewnątrz kiełbasy, co sprawia, że staje się ona bardziej soczysta. W trakcie gotowania część tych soków i smaków wydobywa się do wody, co sprawia, że kiełbasa może stracić na intensywności smaku.

Głębszy aromat dymu i przypraw - pieczenie białej kiełbasy w piekarniku pozwala na wchłonięcie aromatów przypraw i ziół, które mogą być użyte podczas pieczenia (np. czosnek, majeranek, cebula). Możesz także dodać do piekarnika kawałki wędzonki lub wędzonej kiełbasy, aby podkręcić smak. Gotowanie tego nie da – kiełbasa nie wchłonie tak intensywnie aromatów przypraw.

Zachowanie wartości odżywczych - pieczenie jest metodą obróbki, która minimalizuje utratę wartości odżywczych. Podczas gotowania część witamin i minerałów może przedostać się do wody, szczególnie jeśli gotujesz kiełbasę przez dłuższy czas. Pieczenie w piekarniku pomaga zachować więcej tych składników, sprawiając, że kiełbasa jest po prostu bardziej wartościowa.

Konsystencja idealna do podania na różne sposoby - upieczoną białą kiełbasę można podać w całości, pokroić na plastry lub dodać do innych dań. Świetnie komponuje się z pieczonymi ziemniakami, kapustą, surówkami czy innymi dodatkami. Gotowana biała kiełbasa z reguły nie jest tak efektowna w podaniu.

Większa ilość tłuszczu w kiełbasie - podczas pieczenia białej kiełbasy tłuszcz w dużej mierze pozostaje w środku, co sprawia, że pieczona wersja będzie bardziej tłusta niż gotowana. Z kolei w trakcie gotowania część tłuszczu rozpuszcza się w wodzie, co sprawia, że gotowana kiełbasa jest mniej tłusta.

Biała kiełbasa pieczona: jak przygotować?

Białą kiełbasę można upiec. Ale uwaga – zanim położysz ją na blaszce, dokładnie ją umyj. Są dwa sposoby pieczenia białej kiełbasy.

Biała kiełbasa obsmażana przed pieczeniem

Pierwsza metoda mówi, żeby wcześniej delikatnie obsmażyć ją na patelni. Taką kiełbasę należy piec przez około 20 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza. Możesz umieścić kiełbasę bezpośrednio na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, na ruszcie (oczywiście podsuwając pod niego blaszkę do połowy wypełnioną wodą - tłuszcz skapujący z kiełbasy spadnie do wody i nie będzie się przypalał). Możesz też piec kiełbasę w naczyniu żaroodpornym wysmarowanym oliwą. Warto ciasno ułożyć w nim kiełbasę - zapobiegnie to jej zbytniemu wysuszeniu.

Biała kiełbasa marynowana w ziołach przed pieczeniem

Jeśli nie chcesz kiełbasy wcześniej podsmażać, dobrze natrzyj ją czosnkiem, posyp tymiankiem, solą i pieprzem. Odstaw na 30 minut. Następnie posmaruj kiełbaski olejem i piecz w temperaturze 170ºC przez ok. 40 minut, co jakiś czas nakłuwając kiełbasę, żeby wypłynął z niej nadmiar tłuszczu i wody. Na 10 minut przed końcem pieczenia można zwiększyć temperaturę do 200 stopni. Dzięki temu kiełbasa się podpiecze i nabierze pięknego koloru. Tak przygotowana biała kiełbasa doskonale nadaje się również do podania w żurku.

