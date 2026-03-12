Biała kiełbasa nie popęka, jeśli ugotujesz ją w ten sposób. Ten prosty trik działa zawsze

Gotowanie czy parzenie białej kiełbasy

Białą kiełbasę można kupić w dwóch formach. Może być ona surowa - i taka najczęściej dostępna jest w sklepach. Ale wielu sprzedawców oferuje również białą kiełbasę parzoną. Te n drugi rodzaj jest najłatwiejszy w przygotowaniu, kiełbasa jest już bowiem poddana obróbce. Aby ją zjeść wystarczy podgrzać, na przykład wkładając do ciepłej zupy.

Jeśli biała kiełbasa, którą kupiliśmy jest surowa, należy ją poddać obróbce cieplnej. Nie powinno się jej jednak gotować, a jedynie sparzyć. W tym celi należy ją umieścić w garnku z ciepła wodą podgrzewać nie dopuszczając do wrzenia. Takie parzenie powinno trwać ok 15-20 minut.

Biała kiełbasa pęka? Zastosuj prosty trick

Przede wszystkim nie wrzucaj zimnej kiełbasy na wrzątek. Wtedy pęknięcia masz jak w banku.

Kiełbasę warto wyjąć z lodówki odpowiednio wcześnie, aby nabrała pokojowej temperatury.

Kiełbasę nakłuj przed parzeniem - w kilku miejscach zrób w niej dziurki widelcem lub wykałaczką. Dzięki temu soki będę mogły swobodnie wyciekać i nie rozsadzą osłonki.

Kiełbasę umieść w garnku z wodą i podgrzewaj na bardzo małym ogniu przez około 20 minut. Nie doprowadzaj jej do wrzenia.

Aby nadać kiełbasie wyjątkowego aromatu do parzenia można dodać przyprawy - ziele angielskie, liście laurowe, majeranek, ząbek lub dwa czosnku.

Białą kiełbasę można dodać do barszczu lub żurku, świetnie smakuje również pieczona i smażona. Nie wiesz, jak ją przygotować? Oto 11 przepisów na białą kiełbasę.