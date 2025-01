Wigilia prawosławna - tradycyjne menu i znaczenie potraw. Jak przygotować soczelnik?

Wigilia w kościele prawosławnym, czyli Soczelnik, jest podobna do rzymskokatolickiej. Oczywiście menu wigilijne w zależności od regionu oraz zasobności domu jest nieco inne. Tradycyjnie na wigilijnym stole prawosławnym powinny znaleźć się potrawy zawierające rybę, kapustę, grzyby, mak, buraki, orzechy, a także suszone owoce. W roku 2025 prawosławna wigilia przypada 6 stycznia.

Tradycyjna wigilia prawosławna

Ponieważ jadłospis wigilii wywodzi się z prasłowiańskich czasów przedchrześcijańskich, to co znajduje się na stole prawosławnym jest bardzo podobne do menu stołu katolickiego. Już Słowianie hucznie obchodzili okres zimowego przesilenia, nazywając ten czas Wielkimi Godami. Wiele zwyczajów, w tym tradycyjne menu wigilijne wywodzi się z tamtych czasów. W domach osób wyznających prawosławie stół przykrywa biały obrus podścielony sianem. W czterech rogach stołu układa się główki czosnku, aby odpędzić złe duchy. Na wigilijnym stole goszczą potrawy postne zgodne z restrykcyjnymi zasadami prawosławia. Są to potrawy bez mięsa i bez nabiału.

Wigilia prawosławna - potrawy

Według tradycji dań powinno być 12, a wśród nich nie może zabraknąć kutii, która jest najważniejszą potrawą na prawosławnym wigilijnym stole. Przygotowana jest z ziaren pszenicy (symbol rodzącego się życia) lub jęczmienia, bakalii, maku i miodu (symbol wiecznego szczęścia). Dawniej od niej też zaczynała się wieczerza. Pierwszą łyżkę gospodarz rzucał pod powałę. Była to wróżba dotycząca urodzaju. Im więcej ziaren pszenicy przykleiło się do sufitu, tym większe miały być zbiory zboża. Dopiero po wróżbie domownicy spożywali tradycyjne postne potrawy.

Wigilia prawosławna - zwyczaje

Na wigilijnym stole chrześcijan wschodnich, oprócz tradycyjnych dwunastu potraw, powinny się znaleźć obowiązkowo:

chleb, który jest symbolem pożywienia,

czosnek - symbol zdrowia,

sól - symbol obfitości

miód będący symbolem słodyczy i powodzenia.

Podczas spożywania posiłku nie wolno było wstać od stołu, zbyt głośno bądź za wiele mówić. W prasłowiańskiej tradycji pozostawiano miejsce dla wędrowca, bowiem Słowianie wierzyli, że gość w czasie wigilii przynosił szczęście.

