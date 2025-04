Farbowanie jajek w łupinach cebuli: naturalny sposób na piękne wielkanocne jaja!

Farbowanie jaj w łupinach cebuli to tradycyjna, ekologiczna metoda, która daje wyjątkowe i naturalne efekty na wielkanocnych pisankach. To najtańszy sposób, który jednocześnie jest zdrowy i pełen uroku. Aby uzyskać intensywny kolor, warto zbierać łupiny cebuli przez kilka tygodni przed świętami – im więcej ich zgromadzimy, tym piękniejszy będzie efekt końcowy.

Wywar z łupin cebuli - jak przygotować

Aby zabarwić jajka na ciemnobrązowo, trzeba przyrządzić wywar z łupin cebuli. Zbieranie łupin najlepiej zacząć kilka dni wcześniej, bo im więcej ich będzie w wywarze, tym jego kolor będzie ciemniejszy. Łupiny wkładamy do garnka i zalewamy zimną wodą, a następnie powoli doprowadzamy do wrzenia. Gotujemy kilkanaście minut i odstawiamy na bok do naciągnięcia.

W tym czasie dokładnie myjemy jajka. Ich powierzchnia musi być idealnie czysta i pozbawiona tłuszczu, inaczej barwnik nie rozłoży się równomiernie. Następnie wkładamy je do wywaru i razem z łupinami gotujemy na twardo przez 10 minut. Nie gotujmy jajek zbyt długo, bo będą niesmaczne i na żółtkach pojawią się zielonkawe obwódki.

Ruda barwa skorupek - jak uzyskać intensywny kolor

Jeśli chcemy uzyskać głęboką rudą barwę skorupek, jajka można pozostawić w wywarze do ostygnięcia. Mogą leżeć w wywarze nawet przez kilka godzin, warto jednak od czasu do czasu zmienić ich ułożenie, aby nie odbił się na nich wzór z cebuli. Na koniec wyjmujemy jajka z wywaru, osuszamy i delikatnie natłuszczamy, aby podkreślić ich kolor.

Jeśli chcesz by jajka miały na sobie wzory, a nie masz czasu ich drapać lub malować woskiem, jest na to bardzo prosty sposób. Znajdź na trawniku/drzewach niewielkie liście różnych roślin. Przed barwieniem jajek przyłóż je do skorupki i zawiń jajka w kawałki rajstop/skarpetek. Ciasno zawiąż końcówki i takie pakieciki włóż do barwnika z łupin cebuli. Po ugotowaniu jajek zdejmij "opakowanie" i gotowe.

