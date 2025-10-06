Quiz. Śniadania w PRL-u. To nie będzie bułka z masłem! Wymiękniesz na 6 pytaniu!

2025-10-06 11:56

Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu całego dnia. Aby urozmaicić codzienne menu, watro sięgnąć do starych zeszytów z przepisami z czasów PRL-u. Chociaż ówczesne śniadania były dość skromne i przygotowywano je z tego, co akurat było w sklepach, smakowały pysznie i dodawały energii. Co wiecie o śniadaniach w PRL-u? Tę wiedzę możecie sprawdzić w tym szybkim quizie. Powodzenia!

Autor: Shutterstock Tak wyglądały śniadania w PRL-u.

Jakie były śniadania w PRL-u?

Śniadanie w Polsce Ludowej to nie był szybki jogurt w biegu, ale solidna dawka energii na cały dzień pracy lub nauki. Królowała zupa mleczna, na której wspomnienie wiele osób na ciarki. Jadało się też kanapki, które charakteryzowały się grubo warstwą margaryny lub masła, z plasterkiem mortadeli lub parówkową, a jak szczęście dopisało to i z szynką konserwową. Alternatywą był twarożek ze szczypiorkiem, obowiązkowo doprawiony solą i pieprzem. Popularne były też jajka – na twardo, sadzone lub w formie jajecznicy. Prawdziwym rarytasem były jajka smażone na boczku. Do picia serwowano szklanka mleka, które często przygotowywano z proszku. Popularna też była kawa zbożowa, ponieważ na prawdziwą mogli sobie pozwolić tylko nieliczni.

Quiz o śniadaniach w PRL-u

Pamiętacie zupy mleczne albo grysik? Jeżeli tak, to z łatwością rozwiążecie nasz szybki quiz o śniadaniach w Polsce Ludowej. Czeka na was dziesięć pytań i jedna jedyna prawidłowa odpowiedź. Trzymamy kciuki!

Mleko – pić czy nie pić, oto jest pytanie! Jakie właściwości i wartości ma mleko?
Pytanie 1 z 10
Na śniadania jadano głównie zupy mleczne. Z czym je podawano?
Blok czekoladowy
