Quiz. Przepisy i dania z PRL-u. Wszyscy się zajadali, niewielu pamięta. Udowodnij, że jest inaczej!

14:31

W czasach PRL-u trudno było kupić wiele produktów. Jednak nie przeszkodziło to w wymyślaniu i przyrządzaniu dań z tego, co było dostępne. W tamtym okresie powstało mnóstwo receptur, z których wiele osób korzysta do dziś. Bryzol, grysik czy ozorki w sosie chrzanowym to tylko niektóre przykłady. Rozwiążcie szybki quiz kulinarny z pytaniami o najpopularniejsze przepisy i dania z PRL-u.

Autor: Shutterstock Pamiętasz przepisy i dania z PRL-u? Rozwiąż quiz i zostań mistrzem!

Przepisy i dania z PRL-u

W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej większość artykułów spożywczych była reglamentowana i sprzedawano je na kartki. Dziś w prawie każdym sklepie bez kolejki i bez ograniczeń można kupić schab, kawę czy masło. W tamtym okresie kupienie mięsa graniczyło z cudem. Dlatego ówczesne przepisy kulinarne wymagały nie lada kreatywności. To właśnie wtedy powstały takie dania jak bryzol, kotlety pożarskie czy śniadaniowy grysik.

Quiz o przepisach i daniach z PRL-u

Jeżeli pamiętacie PRL lub interesujecie się tamtą epoką, spróbujcie rozwiązać quiz kulinarny o przepisach i daniach, które dominowały w menu w tamtym czasie. Pierwsze pytanie to dopiero rozgrzewkach i niech was nie zwiedzie. Kolejne są o wiele trudniejsze. Młodzież powinna zasięgnąć wiedzy u rodziców i dziadków.

Poniżej znajdziecie także galerię z najlepszymi przepisami na dania rodem z PRL-u.

Quiz. Przepisy i dania z PRL-u. Wszyscy się zajadali, niewielu pamięta. Udowodnij, że jest inaczej! Pytanie 1 z 10 Na śniadania jadało się grysik. Co to było? Płatki owsiane górskie Kasza manna Kasza jaglana gotowana na mleku roślinnym Następne pytanie