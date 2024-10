Quiz. Jedzenie na literę U. Pytanie nr 1 to łatwizna, ale co z pozostałymi? Sprawdź swoją wiedzę!

18:10

Ta łamigłówka na pewno będzie świetną rozrywką dla wszystkich, którzy lubią jeść i dobrze się bawić. Chociaż wszyscy wiemy, co to są uszka, kilka pytań i odpowiedzi może zaskoczyć. Lista potraw i produktów zaczynających się na U nie jest długa. Wybraliśmy dla Was dziesięć najciekawszych. Sprawdźcie się i zgarnijcie maksymalną liczbę punktów!

Autor: Shutterstock Znacz jedzenie na literkę U? Sprawdź się i rozwiąż quiz!

Jedzenie na literę U

W kuchniach wielu krajów znajdują się potrawy i składniki zaczynające się na literkę U. W Polsce mamy uszka, gruszki ulęgałki czy brzoskwinie ufo. Za naszą wschodnią granicą niezwykle popularna jest zupa ucha. Japończycy zajadają się makaronem udon. To tylko niektóre przykłady pysznego jedzenia na literę U.

Jeżeli znacie przysmaki na U, na pewno poradzicie sobie z zaznaczeniem poprawnych odpowiedzi w tym szybkim quizie kulinarnym. Czeka na was dziesięć pytań na temat potraw i produktów, które zaczynają się na literkę U. Powodzenia!

Poniżej znajdziecie także galerię z potrawami kuchni innych krajów. Poznajcie kulinarne dzieła sztuki z całego świata.

Quiz. Jedzenie na literę U. Pytanie nr 1 to łatwizna, ale co z pozostałymi? Sprawdź swoją wiedzę! Pytanie 1 z 10 Uszka podaje się z: barszczem czerwonym zupą ogórkową na żeberkach sosem pomidorowym Dalej