Czy jest ciabatta, a czym comber? Z czego robi się cynamon? Do czego podaje się chutney? Jeżeli interesujecie się kulinariami, bez problemu zaznaczycie prawidłowe odpowiedzi w quizie o jedzeniu na literkę C. To świetna łamigłówka dla wszystkich, którzy lubią łączyć dobrą zabawę ze zdobywaniem nowej wiedzy. Powodzenia!

Autor: Shutterstock Znasz jedzenie na literę C? Sprawdź się w naszym quizie!

Jakie jest jedzenie na literę C?

Kuchnia polska bogata jest w dania i produkty zaczynające się na C. Czernina to jedna z naszych tradycyjnych potraw i mało kto o niej nie słyszał. Chrust, czyli faworki, zwykle robi się w czasie karnawału i podaje w tłusty czwartek. To tylko niektóre przykłady jedzenia na literę C.

Sporo potraw na trzecią literę alfabetu znanych jest także w innych krajach. Cannelloni, calzone czy bułka o nazwie ciabatta pochodzą z Włoch. Chutney to gęsty indyjski sos owocowy, który podaje się do potraw mięsnych. Francuskie crepes to nasze naleśniki, a cheddar to dobrze znany w Polsce ser żółty pochodzący z Anglii.

W quizie o potrawach i składnikach, których nazwy zaczynają się na literę C, możecie sprawdzić swoją wiedzę na ten temat. To doskonała zabawa łącząca przyjemne z pożytecznym. Rozwiązując go, zdobędziecie nowe cenne informacje, które możecie wykorzystać podczas gotowania. Czeka na was kilkanaście pytań o jedzenie na literkę C. Zapraszamy do zabawy i życzymy wysokich wyników!

QUIZ. Jedzenie na literę C. Będziesz mistrzem, jak odpowiesz na 5 pytań! Pytanie 1 z 18 Cynamon to przyprawa z: kory drzewa cynamonowego mielonych owoców cynamonowca mielonych kwiatów cynamonowca Następne pytanie

