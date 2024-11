QUIZ. Jedzenie na literę A. Czy rozpoznasz pyszności rozpoczynające się na pierwszą literę alfabetu? Sprawdź się!

16:14

Arbuz, amaretto, ajwar, agar, antrykot, anyżek oraz wiele, wiele innych. Owoce, przyprawy, nazwy sosów, zup czy deserów, drinki, likiery i produkty spożywcze - w każdej z tych grup znajdują się nazwy zaczynające się na literkę A. Czy jesteście w stanie rozpoznać je wszystkie? Weźcie udział w naszej zabawie i sprawdźcie swoją wiedzę.

Autor: Shutterstock Co wiesz i jedzeniu na literę A? Sprawdź się i rozwiąż quiz!

Jedzenie na literę A

A to pierwsza litera alfabetu i samogłoska, która najczęściej występuje w języku polskim. Na A zaczyna się wiele przysmaków, potraw, przypraw i składników. Dania i produkt, których nazwy rozpoczynają się od A, można znaleźć w kuchniach narodowych wielu krajów na całym świecie. Ryż arborio jest najlepszy do risotto, czyli jednej z najpopularniejszych potraw kuchni włoskiej. Ananasa wykorzystuje się do przyrządzenie pysznego drinka pinacolada, a ajwar to rodzaj sosu. To tylko niektóre przykłady jedzenia i składników na literkę A.

Quiz o jedzeniu na literę A

Czy awokado jest składnikiem sosu guacamole? Czym jest anyż, a czym amaretto? Jeżeli wiecie, o co chodzi, na pewno bez trudu zaznaczycie poprawne odpowiedzi. Niektóre pytania są naprawdę trudne, a na punkt mają szansę tylko nieliczni. Powodzenia!

Poniżej znajdziesz także galerię z najlepszymi przepisami na pyszny owoc zaczynający się na A, czyli arbuza.

Quiz. Jedzenie na literę A Pytanie 1 z 18 Avocado to podstawowy składnik: guacamole hummusu baba ganoush Dalej

Arbuz – król letniego orzeźwienia. Dlaczego warto jeść arbuzy? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.