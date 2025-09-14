Quiz. Desery w PRL-u. Słodka przyjemność czy gorzka pigułka? Dasz radę zdobyć 10/10?

Chociaż w czasach PRL-u ciężko było dostać wiele produktów, w tamtym okresie powstało mnóstwo przepisów na pyszne domowe desery. Przyrządzało się je z kilku składników, a nawet wykorzystywało się resztki. Jeżeli macie więcej niż 40 lat, bez trudu rozwiążecie ten szybki quiz kulinarny o deserach w PRL-u. Pierwsze pytanie to pestka, ale potem jest trudniej. Powodzenia!

Autor: Shutterstock Pamiętasz desery w PRL-u? Sprawdź się i rozwiąż quiz!

Desery w PRL-u

Słodkie desery, które powstały w czasach PRL-u, zachwycają smakiem i łatwością przygotowania. Dzięki temu przepisy przetrwały do dziś i nadal wiele osób chętnie robi je w domu.

Jakie więc desery były hitowymi słodkimi przekąskami w szarym PRL-u? W lecie sklepach można było kupić jedyne lody o nazwie Bambino. Dzieci przez cały rok zajadały się ciepłymi lodami w wafelku lub szyszkami z preparowanego ryżu. W kawiarniach serwowano krem sułtański, a w prawie każdym polskim domu robiono blok czekoladowy. Przepis na ten deser z bakalii i kakao przez lata przeszedł wiele modyfikacji i cały czas jest niezwykle popularny.

Quiz o deserach z PRL-u

Jeżeli pamiętacie życie za czasów komuny, swoją wiedzę o pysznych deserach bez pieczenia możecie sprawdzić, rozwiązując ten szybki quiz kulinarny. Pytania wcale nie są tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Nad zaznaczeniem poprawnej odpowiedzi należy dobrze się zastanowić.

Poniżej znajdziecie także galerię z najlepszymi przepisami na hitowe potrawy z czasów PRL-u. Polecamy proste przepisy na blok czekoladowy i krem sułtański.

Quiz. Desery w PRL-u. Słodka przyjemność czy gorzka pigułka? Dasz radę 10/10? Pytanie 1 z 10 Najprostszym i najtańszym deserem w PRL-u był kogel-mogel. Z czego go robiono? Z żółtek i cukru Z białek i cukru pudru Z całych jajek z melasą Następne pytanie