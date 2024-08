Jest pyszna i idealna na diecie. Papaja to moc zdrowia i smaku

Ma przepyszny smak i zawiera wiele cennych składników odżywczych. Owoc aniołów, czyli papaja, to egzotyczny przysmak pochodzący z Ameryki Środkowej. Jak wygląda owoc papai i jak smakuje? Jakie ma właściwości i wartości odżywcze? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej.

Jak wygląda papaja?

Owoce papai pochodzą z Ameryki Środkowej, gdzie starożytni mieszkańcy przypisywali im boskie moce. Mają owalny, gruszkowaty kształt. Skórka dojrzałego owocu ma żółto-pomarańczowy kolor i jest jadalna. Miąższ papai może mieć barwę łososiową lub pomarańczową. W środku owocu znajdują się duże czarne nasiona pokryte galaretowatym śluzem, które także są jadalne.

Jaki smak ma papaja?

Papaya jest słodka, orzeźwiająca i delikatna. W smaku może przypominać połączenie mango i melona. Jadalne pestki są gorzkie i lekko pikantne, dlatego idealnie sprawdzą się jako zamiennik pieprzu.

Czy owoc papai jest zdrowy?

Papaja to nie tylko pyszny i orzeźwiający smak. Owoc jest bogaty w różne witaminy, minerały i substancje odżywcze.

Dzięki zawartości papainy, czyli enzymu o właściwościach leczniczych, przyspiesza metabolizm. Substancja ta ma także działanie antynowotworowe. Papaja jest bogata w fibryny. Są to białka, które pozytywnie wpływają na krzepliwość krwi. Owoc to również bomba witamin i minerałów. Zawiera witaminy z grupy B, A, C i E oraz potas, wapń, magnez, żelazo.

Owoc aniołów świetnie sprawdzi się podczas diety odchudzającej. Porcja o wadze 100 g to niecałe 50 kcal. Usprawnia przemianę materii, usuwa toksyny z organizmu i doskonale nawadnia, ponieważ w większości składa się z wody. Dlatego papaja to świetna przekąska w upalne dni. Uzupełni też płyny po treningu. Papaja jest bogata w błonnik, który daje uczucie sytości, oraz niezbędne do prawidłowej budowy komórek białko.

Papaja to także zastrzyk dla urody. Zapobiega powstawaniu cellulitu i wykazuje działanie opóźniające starzenie. Zwalcza wolne rodniki, które odpowiedzialne są za wiele chorób cywilizacyjnych. Świetnie wpływa na cerę i zapewnia jej młody wygląd.

Jak jeść owoc papaja?

Papaja jest dostępna w naszych sklepach przez cały rok. Najlepiej szukać jej w większych marketach i dyskontach spożywczych.

Papaję kroi się na pół, a następnie za pomocą łyżki należy wyjąć duże czarne pestki. Najlepiej smakuje pokrojona w kostkę sama lub jako składniki sałatek owocowych. Sprawdzi się także jako główny składnik koktajli i smoothie. Smak papai podkreśli świeżo wyciśnięty sok z cytryny lub limonki.

Poniżej znajdziecie kilka przepisów, w których papaja zagrała główną rolę. Można potraktować je jako inspirację i stworzyć swoje autorskie danie z tym zdrowym egzotycznym owocem.

Zobacz galerię i poznaj sprawdzone przepisy na pyszne i zdrowe koktajle, które z łatwością możesz zrobić w domu. Poniżej znajdziesz także szybki quiz o owocach.

