Eksperci od czyszczenia zdradzają, co znaczą kolory gąbek. O tym większość z nas nie miała pojęcia

Często kupując gąbki do mycia naczyń, chwytamy za opakowanie zawierające kilka sztuk. Rzadko kiedy jednak wszystkie są tego samego koloru. Według ekspertów od czyszczenia nie jest to przypadek. Wytłumaczyli, że każdy kolor powinien mieć inne zastosowanie podczas zmywania. Sprawdzamy, co oznaczają poszczególne barwy gąbek.

Autor: Shutterstock Co znaczą kolory gąbek? Eksperci tłumaczą, jak używać ich prawidłowo.

Gąbka do mycia naczyń - kolor ma znaczenie

Mycie naczyń nie należy do ulubionych domowych obowiązków. Nic więc dziwnego, że większość osób decyduje się na zakupienie zmywarki, która umyje większość naszych sztućców, talerzy czy szklanek. Niestety, nie wszystko jest przeznaczone do mycia w tym urządzeniu. W związku z tym czasami i tak trzeba chwycić za kolorowe gąbki do mycia naczyń. Kupujemy je zazwyczaj w większych opakowaniach zawierających kilka sztuk. W większości przypadków jedna paczka ma w sobie kilka różnokolorowych gąbek. Jak się okazuje, te barwy nie są przypadkowe. Według ekspertów każda z nich powinna mieć swoje specjalne przeznaczenie. I nie chodzi tylko o podział na twardszą i miękką stronę.

Jaki kolor gąbki do czego służy?

Eksperci wskazali, że najdelikatniejszą gąbką jest ta w kolorze żółtym. To właśnie on powinien oznaczać najmiększą gąbkę przeznaczoną do mycia szklanych naczyń. Żółtą gąbkę wykorzystuje się do zmywania plam, a nie do usuwania starych zabrudzeń. Dzięki temu ma zapewnić powierzchnie wolne od zarysowań.

Podobne zastosowanie może mieć gąbka niebieska, która powinna służyć do czyszczenia bardzo delikatnej porcelany. Co ciekawe, jest ona również odpowiednia do mycia patelni. Jej miękkość pomaga utrzymać patelnię w dobrym stanie przez wiele lat. Nie niszczy specjalnej powłoki pokrywającej jej powierzchnię.

Eksperci uważają, że czerwony kolor gąbki jest oznaką średniej sztywności. Jak podpowiadają, jest ona optymalnym wyborem. Sprawdzi się równie dobrze do czyszczenia szklanych naczyń, jak i poradzi sobie z poważniejszymi zabrudzeniami. Zazwyczaj czerwone gąbki pozostawiają zarysowań na powierzchni naczyń. Sprawdzi się przy przedmiotach wymagających większej pielęgnacji jak kubki czy kieliszki do wina.

Jeśli chodzi o gąbkę, która pozbędzie się przypalonego czy zaschniętego jedzenia, to najlepiej jest sięgać po tę w kolorze zielonym. To właśnie ona jest najlepszym wyborem jeśli chodzi o najcięższe i trudne do usunięcia plamy. Z zieloną gąbką trzeba jednak uważać, ponieważ twardy materiał może spowodować uszkodzenia powłoki czy pozostawić zarysowania na powierzchni naczyń. Duże znaczenie ma jednak siła, jaką wkładamy w zmywanie naczyń.

