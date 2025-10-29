Czy we Wszystkich Świętych można jeść mięso? Odpowiedź jest jednoznaczna

Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami. Wiele osób szykuje się już teraz kupując znicze i planując objazd po wszystkich cmentarzach, które chcą odwiedzić. Okazuje się, że poza planowaniem, wiele osób zaprząta sobie głowę innym pytaniem. Czy w uroczystość Wszystkich Świętych można jeść mięso? Odpowiedź jest prosta.

Autor: Seventyfour/ Shutterstock

Uroczystość Wszystkich Świętych każdego roku obchodzimy 1 listopada. W tym roku przypada ona w sobotę. Wszystkich Świętych jest bez wątpienia jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu każdego Polaka. To właśnie tego dnia oddajemy cześć naszym zmarłym bliskim i odwiedzamy cmentarze, by zostawić im kwiaty i zapalić dla nich znicz.

To święto to okazja dla zajrzenia w głąb siebie i spotkania z rodziną oraz bliskimi, by wspólnie upamiętnić najbliższych, którzy odeszli. Okazuje się jednak, że wśród wiernych panuje pewna niejasność. Otóż wiele osób zastanawia się, czy 1 listopada możemy spożywać pokarmy mięsne.

Czy 1 listopada można jeść mięso? Odpowiedź jest prosta

Najprostszą odpowiedzią na pytanie "Czy we Wszystkich Świętych można spożywać mięso?" jest po prostu "Tak". Święto to jest bowiem uroczystością nakazaną, a nie dniem postu. Co więcej, nawet gdyby to święto przypadło w piątek (jak na przykład w 2024 roku), wciąż moglibyśmy spożywać mięso, mimo prawa kościelnego, które mówi, że powinniśmy zachować wstrzemięźliwość od spożywania mięsa w każdy piątek roku, wciąż moglibyśmy spożywać mięso. Wszystko ze względu na rangę uroczystości.

Kiedy obowiązuje nas post? O tym pamiętaj

Kiedy więc należy pościć? Post od mięsa obowiązuje w każdy piątek roku (chyba że przypada w niego święto), a także w Środę Popielcową i Wielki Piątek. W trakcie tych dwóch ostatnich uroczystości obowiązuje post ścisły, który łączy w sobie wstrzemięźliwość od mięsa z ogólnym ograniczeniem ilości spożywanego pokarmu.

Co na obiad na 1 listopada. Możliwości jest mnóstwo

Kiedy już wiemy, że 1 listopada spokojnie możemy spożywać mięso, pozostaje pytanie, co przygotować na ten specjalny dzień. Możliwości jest całe mnóstwo. Warto wziąć pod uwagę fakt, że pogoda za oknem nie dopisuje i przygotować sycące i rozgrzewające dania, które łatwo będzie odgrzać po powrocie z cmentarza. Można przygotować na przykład:

