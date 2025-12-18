Spożywamy go niemal każdego dnia. Może być szkodliwy dla układu pokarmowego

Karagen (E407) jest naturalnym dodatkiem do żywności, który pozyskiwany jest z czerwonych alg morskich. W głównej mierze używa się go jako: zagęstnik, stabilizator czy substancję żelującą. To właśnie dzięki niemu niektóre produkty spożywcze mają lepszą konsystencję i się nie rozwarstwiają.

W czym znajdziemy karagen? Lista jest długa

Gdzie najczęściej możemy go znaleźć? Kiedy spojrzymy na składy pojawia się on na przykład w:

mleku roślinnym (sojowe, migdałowe, kokosowe)

jogurtach i deserach

lodach

serkach topionych

wędlinach (żeby były "soczyste")

sosach i dressingach

W naszych kuchniach rzadko jednak się po niego sięgać. Zamiast tego częściej wybieramy żelatynę, agar lub pektynę.

Czy ten popularny produkt jest szkodliwy? Naukowcy sprawdzają

Jak widzimy jest on powszechnie stosowany w przemyśle spożywczym. Od jakiegoś czasu narasta jednak coraz więcej spekulacji dotyczących tego, czy aby na pewno nie wpływa on negatywnie na funkcjonowanie układu pokarmowego.

Temu zagadnieniu przyjrzeli się naukowcy z Niemieckiego Centrum Badań nad Cukrzycą (DZD). Wzięli oni pod lupę młodych, zdrowych mężczyzn o BMI poniżej 30. Zostali oni następnie podzieleni na dwie grupy.

Jedna z nich spożywała karagen w ilości odpowiadającej 2-3 dziennym dawkom spożywanym przez mieszkańców USA, druga z grup natomiast otrzymywała placebo. Cały eksperyment trwał dwa tygodnie.

Co wykazały wyniki? Otóż mężczyźni spożywający karagen mieli zwiększoną przepuszczalność jelita cienkiego, co mogło być skutkiem zapalenia jelit. Eksperci sugerują, że spożywanie tego produktu może zaburzać funkcjonowanie bariery jelitowej.

A to nie wszystko. Według badań, dieta bogata w karagen może również zmniejszać wrażliwość na insulinę - a co za tym idzie? Większe prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy typu 2. Choć konieczne jest zaznaczenie, że ten efekt występował wyłącznie wśród uczestników o wyższej masie ciała.

A na tym wciąż jeszcze nie koniec. U mężczyzn z nadwagą zauważono także wyższe wskaźniki zapalne we krwi, jak i oznaki zapalenia w podwzgórzu.

Karagen dozwolony w Unii Europejskiej. Są jednak restrykcje

Mimo tego, karagen wciąż jest dozwolonym dodatkiem do żywności w Unii Europejskiej. Trzeba jednak przyznać, że stosowane są u nas znacznie bardziej rygorystyczne kontrole niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. Na przykład, w USA karagen jest stosowany powszechnie w niektórych mlekach modyfikowanych dla niemowląt, kiedy w Europie jest to surowo zabronione.

Unia Europejska na tę chwilę wciąż uznaje go za środek bezpieczny, choć w ograniczonych dawkach (do 75 mg na kg masy ciała). Wciąż jednak jak widać prowadzona jest cała masa badań na temat tego produktu, więc warto zachować ostrożność przy jego spożywaniu.