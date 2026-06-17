Czereśnie- dlaczego warto je jeść? Co zrobić z czereśni?

Sezon na czereśnie jest krótki, dlatego szkoda każdego kilograma, który po dwóch dniach w lodówce zamienia się w miękkie, pomarszczone bryłki. Najczęściej winna nie jest jakość czereśni, ale sposób, w jaki traktujemy je tuż po przyniesieniu do domu. Wiele osób odruchowo płucze owoce, przesypuje je do miski i wkłada do lodówki. Przy truskawkach, malinach czy czereśniach taki porządek bywa jednak pozorny. Nadmiar wilgoci przyspiesza psucie, a ciężar owoców ułożonych w wysokiej warstwie sprzyja obijaniu.

Dobra wiadomość? Czereśnie nie potrzebują żadnych kuchennych sztuczek z pogranicza magii. Wystarczy wiedzieć, czego nie robić.

Czereśnie najpierw przebierz, dopiero potem schowaj

Najważniejsza zasada brzmi: nie wkładaj do lodówki całej zawartości torby bez sprawdzenia. Jedna pęknięta, nadgnita albo zapleśniała czereśnia może szybko zepsuć sąsiednie owoce. Warto więc po zakupie wysypać je delikatnie na tacę lub blat i od razu odłożyć sztuki uszkodzone, miękkie, lepkie albo z oznakami pleśni. Najlepiej przechowują się czereśnie jędrne, błyszczące, z nieuszkodzoną skórką. Jeśli mają ogonki, nie odrywaj ich przed czasem. Ogonek ogranicza wysychanie miejsca po zerwaniu i pomaga owocom dłużej zachować świeżość. To drobiazg, ale przy delikatnych owocach takie drobiazgi robią różnicę.

Czereśnie nie dojrzewają już znacząco po zbiorze, więc nie warto trzymać ich na blacie "na później". W temperaturze pokojowej szybciej miękną i tracą świeżość. Najbezpieczniej schować je do lodówki możliwie szybko po zakupie. Michigan State University zaleca przechowywanie czereśni w lodówce w temperaturze nie wyższej niż 41°F, czyli około 5°C.

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Nie myj czereśni przed włożeniem do lodówki

To najczęstszy błąd. Czereśnie należy myć dopiero tuż przed jedzeniem lub użyciem w kuchni. Woda zostająca na skórce i w zagłębieniu przy ogonku tworzy idealne warunki do rozwoju pleśni. Jeśli czereśnie są bardzo zabrudzone i koniecznie chcesz je opłukać wcześniej, trzeba je potem naprawdę dokładnie osuszyć. Najlepiej rozłożyć je pojedynczą warstwą na ręczniku papierowym lub czystej ściereczce i dopiero suche włożyć do pojemnika. To jednak rozwiązanie awaryjne, nie najlepsza codzienna praktyka.

Tuż przed jedzeniem wystarczy opłukać czereśnie pod chłodną, bieżącą wodą.

Płaski pojemnik zamiast ciasnego woreczka

Jak przechowywać czereśnie w lodówce, żeby nie zrobiły się miękkie? Najlepiej w płytkim pojemniku, szerokiej misce albo na tacce wyłożonej ręcznikiem papierowym. Chodzi o to, by owoce nie leżały w wysokiej, ciężkiej warstwie. Te na dole łatwo się obijają, puszczają sok i zaczynają psuć. Dobrym rozwiązaniem jest układanie czereśni luźno, maksymalnie w jednej lub dwóch warstwach. Ręcznik papierowy wchłonie nadmiar wilgoci, ale nie powinien być mokry. Jeśli używasz pojemnika z pokrywką, nie zamykaj go bardzo szczelnie, zwłaszcza gdy owoce nie są idealnie suche. W zamkniętej przestrzeni łatwo zbiera się para wodna.

Woreczek foliowy też nie jest najlepszym wyborem, jeśli czereśnie są ściśnięte i nie mają przewiewu. Gdy nie masz innego wyjścia, przełóż je przynajmniej do większego woreczka, nie zawiązuj go ciasno i włóż do środka kawałek ręcznika papierowego.

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Trzymaj czereśnie z dala od mocnych zapachów i surowego mięsa

Czereśnie mają cienką skórkę i łatwo chłoną obce zapachy. Nie powinny leżeć obok cebuli, czosnku, wędzonych ryb czy intensywnie pachnących serów. W lodówce najlepiej umieścić je w chłodniejszej części, ale nie przy samej ściance, gdzie mogą przemarzać albo stykać się ze skroploną wodą. Warto też pamiętać o bezpieczeństwie. Świeże owoce należy trzymać z dala od surowego mięsa i soków z mięsa, żeby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego.

Dobrze przechowywane czereśnie zwykle zachowują świeżość przez kilka dni, a czasem nawet około tygodnia. Stop Food Waste podaje orientacyjnie 4–10 dni w lodówce, zależnie od jakości owoców i warunków przechowywania. Najsmaczniejsze i tak są jednak jak najwcześniej po zakupie, gdy skórka jest napięta, a miąższ jędrny.

Jeśli wiesz, że nie zjesz ich na czas, lepiej je zamrozić. Umyj, dokładnie osusz, usuń pestki i rozłóż owoce na tacce w jednej warstwie. Po wstępnym zamrożeniu przesyp je do pojemnika lub woreczka. Tak przygotowane sprawdzą się później do kompotu, koktajlu, ciasta, sosu albo owsianki.

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Przechowywanie czereśni w pytaniach i odpowiedziach:

Czy czereśnie trzeba myć przed włożeniem do lodówki?

Nie. Najlepiej myć je dopiero tuż przed jedzeniem. Wilgoć przyspiesza psucie i może sprzyjać pleśni.

Jak przechowywać czereśnie po zakupie?

Przebierz owoce, usuń uszkodzone sztuki i włóż suche, nieumyte czereśnie do lodówki. Najlepiej rozłożyć je luźno w płytkim pojemniku wyłożonym ręcznikiem papierowym.

Czy czereśnie można trzymać w foliowym woreczku?

Można, ale nie jest to idealne. Foliowy woreczek zatrzymuje wilgoć, dlatego lepszy będzie płaski pojemnik, miska lub tacka. Jeśli używasz woreczka, nie zamykaj go szczelnie.

Ile czereśnie wytrzymają w lodówce?

Najczęściej kilka dni, czasem około tygodnia. Dużo zależy od tego, czy owoce były świeże, suche i nieuszkodzone w chwili zakupu.

Czy można mrozić czereśnie?

Tak. Najlepiej mrozić je umyte, osuszone i wydrylowane. Najpierw rozłóż owoce pojedynczo na tacce, a potem przesyp do pojemnika lub woreczka.

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