Ten błąd psuje mrożoną cukinię! Zobacz 4 sposoby, by zawsze była idealna

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Tak prawdę mówiąc to sposób na zamrożenie cukinii jest jeden, no może dwa, różne są natomiast sposoby rozdrobnienia cukinii przed zamrożeniem. W teorii można bowiem cukinie zamrozić w całości, tyle że po rozmrożeniu otrzymamy miękki flak w skórce, z którym nie wiadomo co zrobić.
Dlatego cukinie należy odpowiednio rozdrobnić i dopiero w takiej formie zamrażać. Poniżej cztery sposoby. Wspomnę jeszcze, że cukinie można zamrozić surową lub zblanszowaną. Jeśli chcemy ją przed zamrożeniem zblanszować, wystarczy pokrojone warzywo wrzucić na 2-3 minuty do wrzątku, po czym zahartować w wodzie z lodem (najwygodniej jest to zrobić na sicie). Kolejne kroki są takie same.
1. Cukinia mrożona w plastrach
Ten sposób stosuję wtedy, gdy mrożę większe egzemplarze cukinii - o średnicy powyżej 5-6 cm. Takie zamrożone plastry wykorzystuję potem do zapiekania jako przekąski - na przykład z wędlina i żółtym serem lub jako baza do zapiekanek.
- cukinie myję, dokładnie osuszam i kroje w plastry o grubości ok 1,5 cm
- plasterki układam obok siebie na tacy i wkładam do zamrażalnika na kilka godzin.
- gdy zamarzną przekładam je porcjami do woreczków strunowych i ponownie wkładam do zamrażalnika.
- dzięki temu "podwójnemu" mrożeniu plastry nie sklejają się w jedną twarda bryłę, a te sklejone są łatwe do rozdzielenia.
2. Cukinia mrożona w kostce
Zamrożona w tej formie cukinia jest bardzo uniwersalna. ja stosuje ja do zup, sosów i wypieków.
- cukinie dokładnie myję, osuszam i kroje w kostkę o bok 1 cm.
- cukiniową kostkę rozkładam cienką warstwą na tacy i wstawiam do zamrażarki.
- zamrożona kostkę przekładam do woreczków strunowych i ponownie wkładam do zamrażarki.
3. Tarta cukinia mrożona
Cukinie można -przed zamrożeniem zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Świetnie sprawdza się do zup, placków i wypieków.
- cukinie myję, osuszam i ścieram na tarce o grubych oczkach
- delikatnie odciskam z nadmiaru wody
- cukinie umieszczam w niewielkich woreczkach strunowych i zamrażam
- TIP: tartą cukinią można napełnić sylikonowe formy do babeczek i zamrozić, po zamrożeniu formy zdejmujemy, a powstałe porcyjki przekładamy do worków strunowych i ponownie wkładamy do zamrażalnika.
4. Mrożony mus z cukinii
To opcja dobra do zup i wypieków
- cukinie myję, osuszam, kroje na nieduże kawałki i blenduję
- powstałym musem napełniam pojemniczki do kostek lodu i zamrażam
- zamarznięte kosteczki przekładam do woreczków i umieszczam w zamrażarce
Poniżej znajdziesz galerię z przepisami na rozmaite dania z cukinią w roli głównej