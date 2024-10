Poznaj uzdrawiającą moc imbiru. Nowa książka Agaty Lewandowskiej od dziś w księgarniach

10:22

Jest soczysty, słodko-orzeźwiający, a zarazem bardzo pikantny. Od wieków stosuje się go jako przyprawę. Nadaje potrawom pysznego smaku i obłędnego aromatu. Ma także niezwykłe właściwości lecznicze. Imbir, bo to o nim właśnie mowa, został głównym bohaterem nowej książki Agaty Lewandowskiej, którą od dziś można kupić w księgarniach w całej Polsce.

Autor: Shutterstock, Wydawnictwo RM "Imbir. Uzdrawiająca moc" to obowiązkowa lekura na jesień.

„Imbir. Uzdrawiająca moc” to kompendium wiedzy o tej niezwykłej roślinie, która od setek lat jest wykorzystywana nie tylko w kuchni, ale i jako naturalny lek. Częścią jadalną imbiru jest kłącze, czyli rosnąca pod ziemią łodyga. Ma cienką brązową skórkę, a miąższ jest soczysty i ma żółtą barwę. W naszych sklepach można kupić imbir świeży i mielony w proszku.

Nowa książka Agaty Lewandowskiej zawiera niezbędne informacje o imbirze. Autorka zachęca do wprowadzenia tej rośliny do diety i wyjaśnia, dlaczego warto ją jeść. Imbir jest ceniony nie tylko za smak i aromat. To naturalny lek łagodzący ból, stany zapalne, niestrawność, nudności i wymioty. Niegdyś stosowano go jako środek konserwujący, a dziś wciąż prowadzone są badania naukowe, które potwierdzają uzdrawiającą moc imbiru.

W książce Agaty Lewandowskiej o imbirze czytelnicy poznają nie tylko podstawowe informacje o tej niezwykłej roślinie. Dowiedzą się, jakie ma właściwości prozdrowotne i jak wykorzystać imbir w kuchni. Książka została wzbogacona prostymi i sprawdzonymi przepisami na pyszne danie, których smak podkręca imbir. Czytelnicy poznają receptury na sałatki, dania śniadaniowe i obiadowe, ciepłe i rozgrzewające napoje, a nawet desery z dodatkiem tej niesamowitej rośliny.

Agata Lewandowska jest doświadczoną i dyplomowaną dietetyczką, a także autorką ponad dwudziestu poradników z zakresu zdrowego odżywiania. Swoją wiedzą chętnie dzieli się w artykułach, na warsztatach i wykładach. „Imbir. Uzdrawiająca moc” to jej najnowsza książka, która od dziś dostępna jest w księgarniach w całej Polsce.

Zobacz galerię i poznaj proste przepisy na pyszne i zdrowe koktajle, które są świetnym uzupełnieniem diety.

Imbir jest zdrowy i pyszny. Jak zrobić rozgrzewającą herbatę z imbirem? Zobacz wideo Beszamel.pl Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.