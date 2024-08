Bosacka obnaża chlebowe oszustwa. Dowiedz się, który chleb warto kupić

Katarzyna Bosacka, znana ekspertka ds. zdrowego żywienia, podpowiada, na co zwrócić uwagę przy wyborze chleba w sklepie. Jak wybrać zdrowy chleb? Oto najzdrowsze rodzaje pieczywa, składniki, których warto unikać, oraz wskazówki, jak interpretować etykiety produktów piekarniczych.

Autor: Shutterstock / Kataryzna Bosacka YouTube Bosacka obnaża chlebowe oszustwa. Dowiedz się, który chleb warto kupić

Katarzyna Bosacka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ekspertek ds. zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia w Polsce. Znana jest z prowadzenia programów telewizyjnych, takich jak „Wiem, co jem” i „Wiem, co kupuję”, gdzie edukuje konsumentów na temat zdrowego odżywiania, czytania etykiet i unikania żywności pełnej szkodliwych dodatków. Jej działalność skupia się na promowaniu świadomego podejścia do zakupów spożywczych oraz zachęcaniu do wyboru naturalnych, pełnowartościowych produktów. Bosacka jest autorką licznych artykułów i książek na temat zdrowego żywienia, a jej porady cieszą się dużym zaufaniem wśród konsumentów.

Najzdrowsze rodzaje chleba według Katarzyny Bosackiej

Wybór odpowiedniego chleba jest kluczowy dla zdrowia. Najlepszym wyborem są chleby pełnoziarniste, bogate w błonnik, witaminy i minerały. Katarzyna Bosacka poleca chleb żytni na zakwasie, który jest łatwiej przyswajalny i korzystny dla układu trawiennego. Chleb razowy i wieloziarnisty również są doskonałym wyborem, zapewniając długotrwałe uczucie sytości i stabilizując poziom cukru we krwi.

Katarzyna Bosacka radzi - składniki w chlebie, których warto unikać

Bosacka ostrzega przed pieczywem zawierającym sztuczne dodatki, takie jak konserwanty, barwniki i polepszacze smaku. Ważne jest, aby unikać chleba z dużą ilością cukru i tłuszczów trans, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie. Zaleca czytanie etykiet i wybieranie produktów z jak najkrótszym składem, składających się głównie z mąki, wody, soli i naturalnych drożdży lub zakwasu.

Jak interpretować etykiety produktów piekarniczych

Interpretacja etykiet produktów piekarniczych może być kluczowa w wyborze zdrowego chleba. Ważne jest, aby zwracać uwagę na kolejność składników – im wcześniej składnik występuje na liście, tym więcej go w produkcie. Katarzyna Bosacka radzi szukać chleba, który ma mąkę pełnoziarnistą na pierwszym miejscu w składzie. Unikajmy produktów z długą listą składników, zwłaszcza tych o trudnych do wymówienia nazwach, co często wskazuje na obecność sztucznych dodatków.

