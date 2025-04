Zapomniany napój rzymskich legionistów. Posca to starożytny eliksir z 2 tanich składników

Orzeźwia, gasi pragnienie w upalne dni i poprawia trawienie. O jego prozdrowotnych właściwościach przekonali się już starożytni Rzymianie. Posca, czyli napój rzymski, to połączenie dwóch składników, które ma wyjątkowe działanie na zdrowie i sprawdza się na diecie odchudzającej. Czym jest posca? Jakie ma właściwości ma rzymski napój i jak zrobić go w domu?

Autor: Shutterstock Tak rzymscy legioniści gasili pragnienie. Ten starożytny napój zaskakuje swoimi właściwościami.

Spis treści

Co można zrobić z octem?

Ocet jeden z podstawowych produktów, który zawsze warto mieć w domu. Ma wszechstronne zastosowanie i można można wykorzystywać go nie tylko w kuchni.

Ocet jest podstawą wielu dressingów do sałatek i marynat do mięs, ryb czy warzyw. Dodaje smaku i pomaga zmiękczyć mięso. Jest doskonałym środkiem konserwującym, dlatego dodaje się go do domowych przetworów. Odrobina octu dodaje głębi smaku zupom i gulaszom. Sprawia, że ciasta i inne słodkie wypieki są wilgotne i lekkie. Rozcieńczony ocet jest też składniki orzeźwiających napojów. O dobroczynnym działaniu takich eliksirów przekonali się już starożytni Rzymianie, którzy raczyli się poscą.

Oprócz kulinariów ocet można wykorzystać jako domowy środek czyszczący czy naturalny nawóz do roślin. Stanowi także doskonały zastrzyk dla urody. Dodaje blasku włosom, pozytywnie wpływa na cerę i łagodzi poparzenia słoneczne. Do zabiegów pielęgnacyjnych zawsze należy używać octu rozcieńczonego.

Czym jest posca?

Posca, czyli rozcieńczony z wodą ocet winny, pochodzi z czasów starożytnego Rzymu. Napój był niezwykle popularny zwłaszcza wśród legionistów i niższych warstw społeczeństwa. Posca ma kwaśny i orzeźwiający smak, który podbijają zioła i miód. Wzmianka o rzymskim napoju pojawia się nawet w Ewangelii św. Jana.

W tamtych czasach napój ceniono nie tylko ze względu na niski koszt, ale i właściwości. Ocet był tańszy niż wino i łatwo dostępny. Działał jak środek konserwujący, dzięki czemu woda była bezpieczniejsza do picia, zwłaszcza w gorącym klimacie. Posca idealnie gasiła pragnienie i pomagała w nawodnieniu organizmu, co było szczególnie ważne dla legionistów podczas marszów i bitew. Rzymianie uważali, że posca pomaga w zapobieganiu chorobom, zapobiega zatruciom pokarmowym i odkaża wodę.

Jakie właściwości ma posca?

Posca składa się z dwóch składników – octu winnego i wody. Napój jest orzeźwiający i gasi pragnienie w czasie upalnych dni, a także pomaga szybciej się nawodnić. Jest to szczególnie ważne po wysiłku fizycznym. Posca wspomaga trawienie i stymuluje produkcję kwasu żołądkowego, a także spowalnia wchłanianie węglowodanów. Przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej i reguluje poziom cukru we krwi, dlatego można stosować ją podczas diety odchudzającej.

Dodatkowe składniki, takie jak świeże zioła i miód, nie tylko poprawiają smak napoju. Dzięki właściwościom leczniczym rzymski napój ma jeszcze lepsze działanie prozdrowotne. Jest antybakteryjny i przeciwzapalny.

Jak zrobić rzymski napój?

Chociaż przepis na rzymski napój ma już tysiące lat, wciąż wiele osób z niego korzysta. Wystarczy jedna szklanka dziennie starożytnego napoju, aby idealnie zadziałał na zdrowie. Do jednego litra zimnej wody należy wlać od jednej do dwóch łyżek octu winnego, który charakteryzuje się kwaśnym i złożonym smakiem. Na rynku dostępny jest ocet winny czerwony o intensywnym i owocowym smaku oraz ocet winny biały, który jest lżejszy i bardziej wytrawny. Sprawdzi się też delikatny i owocowy ocet jabłkowy. Najlepiej wybierać ocet organiczny i niefiltrowany.

Osoby, które zmagają się z cukrzycą, przyjmują leki na choroby serca i moczopędne, koniecznie powinny zasięgnąć porady lekarza, czy mogą stosować napój rzymski. Warto pamiętać, że ocet zawsze należy rozcieńczać. Czysty ocet może podrażnić żołądek i zaburzyć gospodarkę elektrolitową. Może też naruszyć szkliwo zębów, dlatego napój rzymski najlepiej jest pić przez słomkę.

Posca – przepis na napój rzymski krok po kroku

Składniki:

1 litr zimnej wody

1-2 łyżki octu winnego lub jabłkowego

opcjonalnie:

1-2 łyżeczki miodu

szczypta soli

świeże zioła – mięta, tymianek, liść laurowy, kolendra, koper włoski lub czarny pieprz

Przygotowanie:

1. Zimną wodę przelać do dzbanka i wlać ocet.

2. Dodać wybrane świeże zioła i miód. Wymieszać.

3. Dzbanek odstawić na 30 minut.

4. Jeżeli napój jest z ziołami, przecedzić go przed drobne sitko.

5. Przelać do szklanek i wypić od razu.

Zobacz galerię i dowiedz się, dlaczego warto zawsze mieć w domu butelkę octu. Poznaj 12 praktycznych zastosowań tego popularnego i taniego produktu.

