Zamiast z cebuli domowy syrop robię z innego warzywa. Jest smaczny, wspiera odporność i leczy kaszel

15:24

Sezon na przeziębienia i infekcje już się rozpoczął. Dlatego warto przygotować domowy syrop z marchewki i imbiru, który ma niesamowitą moc. Wspiera odporność, łagodzi kaszel i rozgrzewa, a przy tym jest bardzo dobry. Jakie właściwości ma syrop z marchewki i imbiru? Poznajcie jego zalety, zasady stosowania i sprawdzony przepis.

Autor: Shersor/ Shutterstock Idealny na odporności i w czasie przeziębienia. Ten domowy syrop to naturalny lek lepszy niż z apteki.

Czy można łączyć marchew z imbirem?

Marchewka i imbir to nie tylko pyszne połączenie smaków. Wykorzystując oba składniki, można przygotować domowy syrop, który wykazuje wiele prozdrowotnych właściwości.

Marchew jest bogata w beta-karoten i wspierające odporność witaminy A i C. Zawiera błonnik, który reguluje trawienie oraz antyoksydanty zwalczające wolne rodniki. Z kolei imbir działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo, rozgrzewająco i wzmacnia odporność. Dodatkowym składnikiem jest miód, który ceniony jest ze względu na działanie kojące, antybakteryjne i przeciwzapalne. Łagodzi ból gardła i kaszel, a także pomaga zbudować tak ważną jesienią i zimą odporność.

Jakie właściwości ma syrop z marchewki i imbiru?

Domowy syrop przygotowany z marchewki i imbiru jest smaczny i stanowi naturalny lek, który z łatwością można zrobić własnoręcznie. Do przygotowania syropu najlepsze będą naturalne składniki. Najwięcej substancji odżywczych ma marchew z ekologicznej uprawy. Imbir powinien być jędrny i aromatyczny, a miód pochodzić z zaufanej pasieki.

Jak syrop z marchewki i imbiru działa na organizm?

Wsparcie odporności – dzięki temu, że składniki zawierają witaminy i antyoksydanty, pomaga zbudować odporność.

– dzięki temu, że składniki zawierają witaminy i antyoksydanty, pomaga zbudować odporność. Działanie nawilżające – syrop z marchwi i imbiru powleka błonę śluzową gardła, łagodząc podrażnienia i zmniejszając suchość, co jest szczególnie pomocne w przypadku kaszlu suchego.

– syrop z marchwi i imbiru powleka błonę śluzową gardła, łagodząc podrażnienia i zmniejszając suchość, co jest szczególnie pomocne w przypadku kaszlu suchego. Działanie wykrztuśne – składniki zawarte w syropie wspomagają odkrztuszanie zalegającej wydzieliny w przypadku kaszlu mokrego.

– składniki zawarte w syropie wspomagają odkrztuszanie zalegającej wydzieliny w przypadku kaszlu mokrego. Działanie przeciwzapalne – imbir zawarty w syropie ma właściwości przeciwzapalne, co może pomóc w łagodzeniu stanu zapalnego gardła i dróg oddechowych.

– imbir zawarty w syropie ma właściwości przeciwzapalne, co może pomóc w łagodzeniu stanu zapalnego gardła i dróg oddechowych. Działanie rozgrzewające – syrop z marchewki i imbiru rozgrzewa i przynosi ulgę podczas przeziębienia.

– syrop z marchewki i imbiru rozgrzewa i przynosi ulgę podczas przeziębienia. Źródło witamin i antyoksydantów – domowy syrop dostarcza witamin z grupy B, A i C oraz minerały, takie jak potas, mangan, miedź, magnez i fosfor.

Jak pić syrop z marchewki i imbiru na kaszel?

Domowy syrop z marchewki i imbiru można pić na kilka sposobów w zależności od potrzeb. Sprawdzi się w czasie przeziębienia, ponieważ łagodzi ból gardła i uporczywy kaszel. Ważne jest regularne spożywanie syropu, ale jeżeli objawy choroby są poważniejsze, należy skonsultować się z lekarzem.

W czasie przeziębienia syrop z marchwi i imbiru należy pić w dawce 1-2 łyżki stołowe 3-4 razy dziennie. Ten naturalny medykament pomaga też budować odporność, więc można stosować jako suplement diety. Aby wzmocnić odporność, należy wymieszać 1-2 łyżki syropu z połową szklanki ciepłej wody lub mleka. Sprawdzi się także jako dodatek do herbaty lub naparu ziołowego. W takiej postaci świetnie rozgrzewa w chłodne dni.

Jak zrobić syrop z marchewki i imbiru?

Pełen smaku i prozdrowotnych właściwości syrop przygotowany z marchwi i imbiru można z łatwością przygotować w domu. Przepis na ten naturalny lek z domowej apteki nie jest skomplikowany. Na liście składników znalazły się tylko cztery produkty, czyli marchew, świeży imbir, miód i woda. Przyda się garnek, blender, durszlak i czysty słoik lub butelka.

Syrop z marchwi i imbiru – przepis krok po kroku

Składniki:

1 marchewka

2 cm świeżego imbiru

2 łyżki płynnego miodu

woda

Przygotowanie:

1. Obraną i umytą marchewkę pokroić na mniejsze kawałki.

2. Przełożyć do rondelka i zalać wodą, tak aby marchewka znajdowała się pod jej powierzchnią.

3. Dodać obrany i starty na tarce imbir.

4. Gotować na średnim ogniu, aż marchewka stanie się miękka.

5. Na misce umieścić sitko i odcedzić ugotowaną marchewkę z imbirem. Nie wylewać wody.

6. Marchewkę z imbirem zmiksować na gładko.

7. Do wody po gotowaniu marchewki dodać miód i dokładnie wymieszać.

8. Miodową wodę wlać do purèe marchewkowego i wymieszać.

9. Przełożyć do czystego i suchego słoiczka. Przechowywać w lodówce do 5 dni.

Zobacz galerię i poznaj przepisy na naturalne leki, które możesz zrobić w domu.

Marchew – dlaczego warto jeść marchewkę? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.