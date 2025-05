Zamiast drinków z procentami wybieram Earl Forest. Ten pyszny koktajl z ziołową nutą sprawdzi się zawsze

Earl Forest to pyszny drink z ziołową nutą przygotowany bez alkoholu. Przepis pochodzi z książki „Koktajle bezalkoholowe” i oparty jest na klasycznym Whisky Sour. Drink Earl Forest to wyborny napój, który sprawdzi się zawsze i zachwyci smakiem każdego, kto go spróbuje. Oto prosty przepis na wyjątkowy koktajl bez procentów Earl Forest.

Autor: Wydawnictwo RM Drink Earl forest smakuje wybornie. To pyszny koktajl bez alkoholu, który zachwyci każdego.

Czym jest Earl Forest?

Opracowując recepturę na Earl Forest, autorzy oparli się na klasycznym przepisie na Whisky Sour. To jeden z najpopularniejszych koktajli na całym świecie. Koktajle z kategorii Sour charakteryzują się przede wszystkim intensywną kwasowością, która balansowana jest syropami lub likierami. Autorzy przepisu na Earl Forest postawili sobie za cel stworzenie receptury słodko-kwaśnej, ale niezawierającej ani syropu, ani soku cytrusowego. Słodycz nadaje bezalkoholowy zamiennik whisky, a kwasowość pochodzi z soku z brzozy. Natomiast napar herbaciano-miętowy ma na celu przemycić odrobinę goryczki i nuty ziół, które są nieodłącznymi smakami koktajli z kategorii Sour.

Jak zrobić Earl Forest?

Przepis na bezalkoholowy drink Earl Forest nie jest trudny, a do jego przygotowania potrzebne są tylko trzy składniki. Bazą jest bezalkoholowy zamiennik whisky, który miesza się z sokiem z brzozy i naparem herbaciano-miętowym. Ten składnik przygotowuje się samodzielnie. Wystarczy zaparzyć herbatę earl grey z dodatkiem listków mięty i odstawić na 10 minut. Po ostygnięciu miesza się go z pozostałymi składnikami. Uzupełnieniem koktajlu Earl Forest są kostki lodu.

Earl Forest – przepis na bezalkoholowy drink krok po kroku

Składniki:

50 ml bezalkoholowego zamiennika whisky

30 ml naparu herbaciano-miętowego

30 ml soku z brzozy

napar herbaciano-miętowy:

300 ml wody

herbata earl grey

10 listków mięty

Przygotowanie:

1. W gorącej wodzie zaparz herbatę razem z miętą. Zostaw na 10 minut, a następnie odcedź. Przechowuj w lodówce maksymalnie 7 dni.

2. Wlej składniki do niskiej szklanki i wymieszaj. Uzupełnij kostkami lodu.

3. Udekoruj świeżym listkiem mięty lub eukaliptusa.

Koktajle bezalkoholowe – pyszne i proste przepisy zero procent

Przepis na Earl Forest bez dodatku alkoholu pochodzi z książki z najlepszymi przepisami na tego typu napoje. W „Koktajlach bezalkoholowych” oprócz tego przepisu znajdziesz recepturę na drink Hurricane i Tommy’s Margarita. Te napoje zero procent są pyszne, orzeźwiające i bardzo łatwe do przygotowania. Już po kilku minutach możesz cieszyć się ich wybornym smakiem. Więcej sprawdzonych przepisów i trików od barmanów znalazło się w książce „Koktajle bezalkoholowe”, która dostępna jest w księgarniach stacjonarnych i internetowych.

Autor: Wydawnictwo RM "Koktajle bezalkoholowe" to zbór prostych przepisów na pyszne drinki bez procentów.

