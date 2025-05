Hurricane to mój ulubiony drink bez procentów. Idealnie orzeźwia w upalne dni

Hurricane to drink, które swoje korzenie ma w Nowym Orleanie. To właśnie tam narodziła się receptura na ten wyśmienity koktajl na bazie rumu z dodatkiem marakui. Drink można też zrobić w wersji bezalkoholowej. Oto prosty i szybki przepis na orzeźwiający koktajl Hurricane bez procentów.

Autor: Shutterstock Pyszny, orzeźwiający i bez procentów. Bezalkoholowy drink Hurricane to najlepszy napój na lato.

Spis treści

Czym jest drink Hurricane?

Marakuja to egzotyczny owoc, który odpowiada za orzeźwiający smak koktajlu bezalkoholowego Hurricane. W ostatnich latach na stałe zagościła w barach na całym świecie. Trudno znaleźć osobę, która nie lubiłaby egzotycznego słodko-kwaśnego smaku passiflory. W koktajlu Hurricane to właśnie ona gra pierwsze skrzypce, więc fani tropików będą zachwyceni smakiem Hurricane bez procentów.

Z czego zrobić drink Hurricane bezalkoholowy?

W tym przepisie na koktajl Hurricane do przygotowania orzeźwiającego drinka nie dodaje się rumu. W sklepach dostępne są bezalkoholowe zamienniki tego trunku i to właśnie na bazie takiego alternatywnego rumu przygotowuje się koktajl. Łączy się go z sokiem z pomarańczy i limonki oraz syropem z marakui. Obowiązkowym elementem drinka są kostki lodu.

Gotowy syrop z marakui można bez problemu kupić, ale jeśli masz chwilę, możesz przygotować go samodzielnie. Najlepszy efekt osiągniesz, wykorzystując świeże owoce marakui. Wystarczy zmiksować ich miąższ razem z pestkami z syropem cukrowym. To jednak dość czasochłonne i kosztowne rozwiązanie. Na rynku są też dostępne stuprocentowe pulpy z marakui. Wystarczy zmiksować taki mus z cukrem pudrem, aby otrzymać pyszny i świeży syrop idealny do koktajli i deserów.

Jak zrobić drink Hurricane bezalkoholowy?

Przepis na bezalkoholowy koktajl Hurricane nie jest skomplikowany. Wystarczy kilka minut wolnego czasu, aby przygotować ten wyborny drink bez dodatku alkoholu. Wystarczy połączyć składniki w shakerze i przelać do szklanek z lodem. Gotowe!

Hurricane bezalkoholowy – przepis krok po kroku

Składniki:

60 ml bezalkoholowego zamiennika rumu

40 ml świeżego soku z pomarańczy

20 ml świeżego soku z limonki

20 ml syropu z marakui

Przygotowanie:

1. Wszystkie składniki wlej do shakera, uzupełnij kostkami lodu i energicznie wstrząśnij.

2. Przelej do wysokiej szklanki wypełnionej kostkami lodu.

3. Udekoruj wedle uznania, ale na bogato!

Koktajle bezalkoholowe – nowa książka z przepisami

Coraz więcej osób świadomie rezygnuje ze spożycia alkoholu lub je ogranicza ze względu na jego szkodliwy wpływ na organizm. W odpowiedzi na te potrzeby specjaliści zaczęli eksperymentować z nowymi recepturami, składnikami i technikami przygotowywania drinków i koktajli. Efektem tych prac jest książka z przepisami na pyszne i orzeźwiające napoje bez dodatku alkoholu. W książce „Koktajle bezalkoholowe” znajdziesz przepisy na klasyki i autorskie kompozycje, które zachwycą smakiem. Prostym instrukcjom towarzyszą pomocne wskazówki oraz piękne zdjęcia z propozycjami podania gotowych koktajli.

Autor: Wydawnictwo RM "Koktajle bezalkoholowe" to zbór prostych przepisów na pyszne drinki bez procentów.

