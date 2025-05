Bez procentów i bólu głowy. Tommy's Margarita 0.0% to orzeźwiający drink na każdą okazję

11:15

Z pysznym i orzeźwiającym drinkiem Tommy's Margarita 0.0% można poczuć klimat gorącego Meksyku. To Margarita w wersji dla tych, którzy cenią sobie smak i dobrą zabawę bez procentów. Od swojego pierwowzoru Tommy’s Margarita różni się nieznacznie. Koktajl jest bardziej wyrazisty i zbalansowany dzięki jednemu twistowi. Zobacz, jak zrobić bezalkoholową wersji najpopularniejszego na świecie drinka.

Autor: Shutterstock Ten drink jest pyszny i orzeźwiający. Tommy's Margarita to meksykańska fiesta bez procentów.

Spis treści

Z czego zrobić drink Tommy’s Margarita?

Sekret smaku koktajlu Tommy’s Margarita tkwi w prostocie i świeżości. Wystarczy spróbować go raz, aby inne bezalkoholowe napoje odeszły w zapomnienie. W klasycznym przepisie na Margaritę wykorzystuje się tequilę, ale można ją zastąpić bezalkoholowym zamiennikiem. W połączeniu ze świeżym sokiem z limonki, który rozbudza kubki smakowe swoją kwaśną nutą, i słodyczą syropu z agawy, tworzy idealną harmonię smaków.

Syrop z agawy można kupić w większości dużych sklepów spożywczych. To nie tylko świetny dodatek do koktajli, ale i zamiennik cukru. Pysznie smakuje z herbatą, można wykorzystać go do deserów i jako polewę do naleśników i placków.

Jeśli lubisz pikantne drinki, dodaj do koktajlu odrobinę tabasco. Jego smak idealnie łączy się z agawą, a koktajl zyskuje zupełnie nowy smak.

Jak zrobić drink Tommy’s Margarita?

Przepis na pozbawiony procentów koktajl Tommy’s Margarita nie jest trudny, a przygotowanie trwa zaledwie kilka minut. To łatwa receptura, która sprawdzi się w czasie upalnego lata. Drink jest nie tylko wyjątkowo smaczny, ale i bez obaw można go pić w każdym wieku.

Jak więc zrobić Tommy’s Margarita bez procentów? Z tym przepisem jest to proste i szybkie, a wrażenia smakowe są po prostu obłędne. Wystarczy połączyć wszystkie składniki w shakerze i porządnie wymieszać. Ranty szklanek warto skropić sokiem z limonki i zanurzyć je w soli. To nie tylko dekoracja, ale i dodatek, który idealnie balansuje smaki. Ważnym elementem są także kostki lodu.

Jak podawać drink Tommy’s Margarita?

Tommy's Margarita 0.0% to idealny drink na każdą okazję. Przygotowanie nie jest trudne i nie wymaga długiego czasu. Wszystkie składniki można kupić przez cały rok w wielu sklepach spożywczych. Tommy’s Margarita bez dodatku alkoholu to świetny napój na imprezę. Orzeźwi i ochłodzi w czasie upalnego dnia i może być ciekawym dodatkiem do romantycznej kolacji w meksykańskim stylu.

Tommy’s Margarita – przepis krok po kroku

Składniki:

40 ml bezalkoholowego zamiennika tequili

30 ml świeżego soku z limonki

20 ml syropu z agawy

sól do dekoracji

Przygotowanie:

1. Rant niskiej szklanki skrop sokiem z limonki i obtocz w soli.

2. Wszystkie składniki wlej do shakera, uzupełnij kostkami lodu i energicznie wstrząśnij.

3. Przelej do wcześniej przygotowanej szklanki napełnionej lodem.

4. Udekoruj plastrem limonki.

Koktajle bezalkoholowe – więcej przepisów na drinki bez procentów

Tommy’s Margarita to jeden z wielu przepisów, który pochodzi z książki „Koktajle bezalkoholowe”. Znajdziecie w niej przepis na drink Hurricane bez procentów oraz mnóstwo innych receptur na klasyczne koktajle w wersji zero procent. Książka powstała w odpowiedzi na potrzeby osób, które świadomie rezygnują ze spożywania alkoholu. Prostym instrukcjom towarzyszą pomocne wskazówki oraz piękne zdjęcia z propozycjami podania gotowych koktajli.

Autor: Wydawnictwo RM "Koktajle bezalkoholowe" to zbór prostych przepisów na pyszne drinki bez procentów.

W formie 24 niskokaloryczne drinki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.