Wielkanocną babkę piekę tak jak Tomek Strzelczyk. Z tym składnikiem i polewą czekoladową smakuje wybornie

Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć babki. Zamiast kupować ten świąteczny wypiek w cukierni, warto skorzystać ze sprawdzonego przepisu Tomka Strzelczyka. Jego babka wielkanocna z sekretnym składnikiem i polewą czekoladową jest przepyszna i bardzo łatwa. Poznajcie sprawdzony przepis Tomka na najlepszą babkę marcepanową na Wielkanoc.

Autor: Shutterstock Tomek Strzelczyk pokazał, jak upiec babkę na Wielkanoc. Sekretem jej smaku jest ten produkt.

Co można zrobić z marcepanem?

Marcepan, czyli masa ze blanszowanych migdałów, to wszechstronny składnik, który można wykorzystać na wiele sposobów. Sprawdza się w słodkich wypiekach i deserach. Można dodawać go do ciast, ciasteczek czy słodkich bułeczek. To idealne nadzienie do domowych czekoladek i pralinek. Z marcepanu można przygotować też piękne dekoracje do ciast i tortów. Masę marcepanową można przygotować w domu lub kupić gotową w sklepie.

Marcepan jest sekretem składnikiem, który Tomek Strzelczyk dodaje do babki wielkanocnej. Dzięki niemu babka jest wilgotna, smakuje obłędnie i ma wyborny migdałowy aromat.

Z czego Tomek Strzelczyk robi babkę marcepanową?

Tomek Strzelczyk właśnie pokazał na swoim kanale, jak upiec rozpływającą się w ustach babkę marcepanową. Ten słodki wypiek idealnie pasuje na zbliżające się święta wielkanocne. Już teraz warto zbierać sprawdzone przepisy na świąteczne przysmaki, a babka Tomka powinna obowiązkowo pojawić się na stole w czasie tegorocznej Wielkanocy.

Jakie składniki są więc potrzebne, aby upiec domową babkę marcepanową według przepisu Tomka Strzelczyka? Wszystkie produkty są łatwo dostępne, a przed świętami można je kupić w atrakcyjnych cenach. Na liście znajdują się więc takie składniki jak:

mąka – pszenna i ziemniaczana

marcepan

masło

jajka

cukier puder i cukier z wanilią

proszek do pieczenia

olejek migdałowy

Tomek Strzelczyk dekoruje babkę marcepanową polewą czekoladową z trzech składników. Robi ją z masła, gorzkiej czekolady i śmietanki o zawartości tłuszczu 30 proc.

Jak Tomek Strzelczyk robi babkę marcepanową?

Pyszna i aromatyczna babka z dodatkiem marcepanu Tomka Strzelczyka to wyborne ciasto na Wielkanoc. Autorski przepis Tomka wcale nie jest taki trudny. Wystarczy postępować według niego krok po kroku, a słodki wypiek marcepanowy uda się już za pierwszym razem i zachwyci smakiem nawet najwybredniejsze podniebienia.

Jak upiec pyszną babkę marcepanową na Wielkanoc? Przepis Tomka Strzelczyka jest nie tylko łatwy, ale i szybki. Najlepiej się o tym przekonać, piekąc w tym roku to wyborne świąteczne ciasto według przepisu uczestnika kulinarnego show MasterChef.

1. krok – utarcie masła z cukrem puder i wymieszanie masy z marcepanem

2. krok – zmiksowanie masy z jajkami i składnikami suchymi

3. krok – przelanie ciasta do formy i upieczenie w piekarniku

4. krok – przygotowanie polewy czekoladowej

5. krok – udekorowanie babki marcepanowej polewą czekoladową

Wielkanocna babka marcepanowa z polewą czekoladową Tomka Strzelczyka – przepis krok po kroku

Składniki:

200 g miękkiego masła

200 g marcepanu

150 g cukru pudru

100 g mąki pszennej

80 g mąki ziemniaczanej

4 jajka

1 opakowanie cukru waniliowego

1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

kilka kropli olejku migdałowego

polewa czekoladowa:

250 g masła masła

100 g gorzkiej czekolady

100 ml śmietanki 30%

dodatkowo:

kasza manna i masło do formy

Przygotowanie:

1. Masło utrzeć z cukrem pudrem na puch.

2. Dodać starty na tarce marcepan i zmiksować na niskich obrotach miksera.

3. Wbić jajka i zmiksować, aż składniki się połączą.

4. Wsypać przesianą mąkę pszenną i ziemniaczaną, proszek do pieczenia oraz cukier waniliowy. Wlać olejek migdałowy i miksować, aż składniki połączą się w jednolite ciasto.

5. Ciasto przelać do formy na babkę wysmarowanej masłem i obsypanej kaszą manną.

6. Formę wstawić do piekarnika nagrzanego do 170 stopni C i piec 1 godzinę. Wyjąć i odstawić na 20 minut, a następnie wyjąć z formy.

7. Kiedy babka stygnie, przygotować polewę czekoladową. Masło roztopić w kąpieli wodnej. Wlać śmietankę i wymieszać, a następnie dodać połamaną na mniejsze kawałki czekoladę. Mieszać, aż połączą się w jednolitą polewę.

8. Ostudzoną babkę udekorować polewą czekoladową.

9. Podawać na deser w czasie świąt wielkanocnych i nie tylko.

