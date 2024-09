Tylko tak wekuję przetwory. Trik babci zawsze się sprawdza

Sklepowe półki uginają się od różnego rodzaju przetworów. Jednak coraz więcej osób woli robić je samodzielnie w domu. To doskonały sposób na zamknięcie smaków letnich warzyw i owoców w słoikach. Ale co zrobić, kiedy słoiki nie chcą się zassać? Oto sprawdzony babciny patent, dzięki któremu każda pokrywka będzie wklęsła.

Słoiki z przetworami są zawsze szczelne, a pokrywki wklęsłe. Patent babci nie ma sobie równych.

Dlaczego warto robić domowe przetwory?

Słoiki wypełnione warzywami i owocami to doskonały pomysł na zapasy na zimę. W tym okresie w sklepach nie ma tak dużego wyboru warzyw i owoców, więc przetwory idealnie je zastąpią. Marynowana papryka czy dynia, ogórki kiszone i w occie, grzyby, domowe dżemy i powidła są nie tylko pyszne i łatwe do zrobienia w domowych warunkach. To zdrowe urozmaicenie diety w czasie jesieni i zimy.

Dlaczego słoik nie chce się zassać?

W trakcie przygotowywania domowych przetworów z warzyw i owoców może zdarzyć się, że pokrywki słoików nie będą chciały się zassać. Oznacza to, że przetwory szybko się zepsują i trzeba je będzie wyrzucić. Co może być tego przyczyną? Jak się okazuje, do najczęstszych powodów takiego stanu zalicza się:

brudne krawędzie słoików i pokrywek

zbyt dużo składników w słoiku

zbyt słabe dokręcenie słoików

za niska temperatura pasteryzacji

Jak wekować przetwory?

Wszystkich powyższych błędów można uniknąć. Wystarczy wybrać i wprowadzić w życie patent, który stosowały nasze babcie. Przetwory zawsze się udawały i mogły stać w spiżarniach przez długi czas. Na czym więc polega babcina metoda wekowania słoików z warzywami i owocami?

Po pierwsze słoiki przeznaczone na przetwory powinny być czyste. Należy je wyparzyć i osuszyć. Babcie nigdy nie wkładały do słoików warzyw i owoców po same brzegi. Zawsze zostawiały około jednego centymetra wolnej przestrzeni między składnikami a pokrywką. Przecierały kuchenną ściereczką brzegi słoika i pokrywkę od wewnątrz. Po zakręceniu lekko podważały pokrywkę, a kiedy usłyszały syk, wciskały wierzch pokrywki i szybko dokręcały słoiki. Dzięki temu każda pokrywka była idealnie zassana.

Kiedy wiadomo, że słoiki jest zawekowany?

Prawidłowo zamknięte słoiki z przetworami powinny mieć wklęsłą pokrywkę. Po pasteryzacji jeszcze gorące przetwory należy ostrożnie odwrócić do góry dnem. Na tym etapie pokrywka może być wypukła. Dopiero po ostygnięciu pokrywka powinny być wklęsła. Oznacza to, że przetwory są poprawnie zamknięte i szczelne. Domowe przetwory należy spożyć w ciągu roku od przygotowania, a po otwarciu słoików powinno przechowywać się je w lodówce.

Zobacz galerię i poznaj sprawdzone przepisy na pyszne domowe dżemy. Poniżej znajdziesz także szybki quiz kulinarny o przetworach w PRL-u.

