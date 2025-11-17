Najlepsza surówka do kurczaka pieczonego – 8 przepisów, które odmienią każdy obiad

2025-11-17 11:05

Surówka potrafi dodać pieczonemu kurczakowi takiego kopa, że cały obiad wskakuje na wyższy poziom. Wiosną wybieramy chrupiącą sałatę ze śmietaną, latem młodą kapustę z koperkiem, a jesienią soczyste, dojrzałe pomidory. Nieważne, czy marzy wam się coś lekkiego i świeżego, czy bardziej wyrazistego — w tym zestawieniu znajdziecie strzał w dziesiątkę. Oto 8 najlepszych surówek, które idealnie pasują do pieczonego kurczaka.

Autor: Di_ilikaeva/ Shutterstock Pieczony kurczak będzie smakował o niebo lepiej jeśli podamy go z orzeźwiającą surówką

Pieczony kurczak to tradycyjne danie kuchni polskiej. Gości na naszych stołach przynajmniej raz w tygodniu. A czasem nawet częściej. Czy będzie to kurczak pieczony w całości, czy w kawałkach, zawsze cieszy się powodzeniem. I tu rodzi się pytanie zasadnicze: z czym podać pieczonego kurczaka? Najlepiej oczywiście z sałatką lub surówką ze świeżych warzyw. Oto kilka propozycji specjalnie wybranych dla was:

Sałata ze śmietaną - tradycyjny przepis
Sałata ze śmietaną - tradycyjny przepis

Sałata ze śmietaną

Sałata ze śmietaną to tradycyjnie polski sposób podawania tego warzywa. Delikatne liście sałaty masłowej z dodatkiem słodko -kwaśnego sosu śmietanowego idealnie pasują do młodych ziemniaków, pieczonego kurczaka, sznycli cielęcych, wieprzowych lub drobiowych, a także do jaj sadzonych.

Beszamel: Sałata - Co warto o niej wiedzieć?
Ekspresowa sałata lodowa do obiadu - prosta surówka z sałaty lodowej
Ekspresowa sałata lodowa do obiadu - prosta surówka z sałaty lodowej

Ekspresowa sałata lodowa do obiadu

Ekspresowa sałata lodowa do obiadu to prosta surówka z kilku składników - jeśli któryś z nich pominiesz (poza sałatą oczywiście) też nic się nie stanie. Sałata lodowa smakuje świetnie nawet solo, tylko ze smacznym winegretem.

Surówka z cukinii do obiadu: łatwy przepis na świeżą sałatkę
Surówka z cukinii do obiadu: łatwy przepis na świeżą sałatkę

Surówka z cukinii do obiadu

Cukinia, szczególnie młoda cukinia, idealnie nadaje się na surówki. Jest jadalna na surowo. Ma doskonałą teksturę. Świetnie wchłania sosy i marynaty. Surówka z cukinii do obiadu to po prostu ideał.

Odświeżająca surówka z ogórka z koprem i czosnkiem
Odświeżająca surówka z ogórka z koprem i czosnkiem

Surówka z ogórka z koprem i czosnkiem

Latem surówki z ogórka cieszą się wielkim powodzeniem. Wśród wielu pomysłów na ogórkowe sałatki, ten zasługuje na wyróżnienie. Świeży smak ogórka idealnie komponuje się z orzeźwiającą wonią kopru i ciepłym aromatem czosnku. Prosta i nieskomplikowana surówka obiadowa z ogórków poleca się!

Pikantna sałatka pomidorowa z cebulą i bazylią
Pikantna sałatka pomidorowa z cebulą i bazylią

Pikantna sałatka pomidorowa

Sałatka pomidorowa nie ma sobie równych. Uwielbiam zjeść wszystkie pomidory, a na koniec wypić sos, który zebrał się na dnie. Wiem, to nie jest eleganckie, ale za to bardzo satysfakcjonujące zachowanie. Oto przepis na sałatkę z pomidorów, po której wyliżecie talerze!

Surówka z czerwonej kapusty surowej i rzodkiewek do obiadu i na grilla
Surówka z czerwonej kapusty surowej i rzodkiewek do obiadu i na grilla

Surówka z czerwonej kapusty surowej i rzodkiewek 

Chrupiąca kompozycja – świeża czerwona kapusta, z rzodkiewką i ogórkiem w naturalny sposób oczarowuje podniebienie. Surówka z czerwonej kapusty i rzodkiewek jest gotowa w 5 minut! I bardzo smaczna!

Letnia surówka z selera naciowego, małosolnych i cebuli - sezonowa bomba witaminowa
Letnia surówka z selera naciowego, małosolnych i cebuli - sezonowa bomba witaminowa

Letnia surówka z selera naciowego, małosolnych i cebuli

Surówka z selera naciowego, małosolnych i cebuli, z dodatkiem ziół i sosu winegret, to świetny dodatek do letnich obiadów. Niskokaloryczna, wręcz odchudzająca - ze względu na właściwości selera i ogórków - jest też bardzo chrupiąca i orzeźwiająca w smaku.

Surówka z młodej kapusty z koperkiem i ogórkiem
Surówka z młodej kapusty z koperkiem i ogórkiem

Soczysta surówka z młodej kapusty z koperkiem i ogórkiem

Surówka z młodej kapusty z koperkiem i ogórkiem smakuje świeżo i soczyście. Świetnie pasuje do dań pieczonych i grillowanych. Oczyszcza kubki smakowe i orzeźwia. Przygotowanie jest bardzo łatwe. Szczególnie jeśli macie nasz łatwy przepis na surówkę z młodej kapusty.

