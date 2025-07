Prawdziwy domowy sok malinowy bez konserwantów. Jak przygotować sok z malin krok po kroku?

13:24

Domowy sok malinowy to klasyka domowej spiżarni – naturalny, pełen smaku i bez zbędnych dodatków. Nie tylko pomaga w walce z przeziębieniem, ale też świetnie sprawdza się jako aromatyczny dodatek do herbaty, deserów i napojów. Gdy maliny są w szczycie sezonu, warto przygotować sok z malin, który zimą rozgrzeje lepiej niż niejedna herbata.

Autor: Shutterstock Prawdziwy domowy sok malinowy zrobisz szybciej niż myślisz

Spis treści

Przepis na domowy sok malinowy jest niezwykle prosty, ale musisz się przygotować na to, że zrobienie soku z malin zajmuje trochę czasu. Ale takiego soku, jaki sam zrobisz, na pewno nie kupisz w sklepie. Taki domowy sok malinowy jest nie tylko pyszny, ale przede wszystkim zdrowy - nie zawiera żadnych sztucznych dodatków - barwników i konserwantów, za to dostarcza nam sporej dawki witamin, działa rozgrzewająco i przeciwzapalnie. Dostępne w sklepach soki malinowe tak naprawdę są zwykle zrobione z aronii, o czym łatwo się przekonasz, czytając ich skład na etykiecie. Jeśli zależy ci na prawdziwym, domowym soku malinowym, najlepiej zrób go sam.

MALINY. Jakie mają właściwości? Czy warto je jeść? Jak wykorzystać maliny w kuchni? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Domowy sok z malin: jak zrobić?

Sposobów jest kilka. Najprostszy to umyć maliny i powoli wsypywać do garnka warstwami, a każdą warstwę posypywać cukrem. W sumie na 1 kg malin potrzeba około szklanki cukru (może być trochę więcej, jeśli lubisz słodki sok). Następnie trzeba poczekać co najmniej 20 minut, aż maliny puszczą sok - w tym czasie kilka razy je wymieszaj.

Potem zacznij podgrzewać garnek i mieszając w nim zaczekaj, aż zawartość się zagotuje. Po około 5 minutach gotowania i mieszania przecedź uzyskaną zawiesinę przez gęste sitko albo na przykład przez tetrową pieluchę czy gazę.

Uzyskany sok malinowy jeszcze raz doprowadź do wrzenia, a następnie przelej do słoików, zakręć je, odwróć zakrętką do dołu i zostaw do ostygnięcia. Nakrętka powinna się zrobić wklęsła – to znak, że sok jest dobrze zamknięty i przez długi czas się nie zepsuje.

Polecamy także:

Kompot z malin

Ile cukru dodać do syropu malinowego?

Sos malinowy

Nalewka z malin

Szybszy sposób na sok z malin

Inny, nieco szybszy sposób na uzyskanie soku z malin to wrzucenie ich po umyciu do garnka z wodą (niepełna szklanka wody na 1 kg malin). Wtedy od razu możesz przystąpić do gotowania. Gdy z malin wypłynie sok, przesącz go przez sitko, dodaj do niego cukier (niepełną szklankę na 1 kg malin) i ponownie zagotuj. Do smaku możesz dodać szczyptę kwasku cytrynowego. Gotowy sok przelej do słoików tak jak w pierwszym wariancie.

Maliny - co o nich wiesz? Sprawdź! Pytanie 1 z 10 Ile jest gatunków malin? około 50 100 ponad 200 Następne pytanie

Jak zmyć z rąk plamy z owoców? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.