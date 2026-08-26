Pomidory obrodziły? 13 genialnych przepisów na przetwory, które zamkną smak lata w słoiku

Na bazarkach i w warzywniakach pomidory można również kupić coraz taniej. Te mocno dojrzale i miękkie sprzedawcy odstępują zazwyczaj za bardzo niewielkie pieniądze, bo niesprzedane prawdopodobnie nie doczekają kolejnego dnia. Wieczorami również w niektórych marketach ceny pomidorów zostają mocno obniżone. Można więc trafić na moment, gdy pyszne słodziutkie pomidory można kupić po 1-2 zł za kg. I to się bardzo opłaca, ale pod jednym warunkiem. Że pomidory szybko przerobimy. Z takich miękkich pomidorów można zrobić genialną zupę, pyszny sos do makaronu, udusić w nich mięso lub zamknąć je w słoikach na zimowe miesiące.

Jakie pomidory wybrać na przetwory? Przegląd najlepszych odmian

Wybór odpowiedniej odmiany pomidorów to klucz do sukcesu. Od niego zależy gęstość i smak twoich przetworów. Jeśli planujesz przygotować gęsty przecier, passatę lub aromatyczny ketchup, sięgnij po odmiany mięsiste, o niewielkiej ilości soku i pestek. Idealnie sprawdzą się tu podłużne pomidory, takie jak śliwkowe, rzymskie (Roma) czy paprykowe. Ich zwarty miąższ sprawia, że gotowanie zajmuje mniej czasu, a finalny produkt ma intensywny, skoncentrowany smak.

Z kolei do przygotowania soków lub rzadszych sosów, które mają stanowić bazę do zup, świetnie nadają się odmiany o dużej zawartości wody. Pomidory takie jak popularne malinowe czy imponujące bawole serca są bardzo soczyste i słodkie. Pamiętaj jednak, że aby uzyskać z nich gęstą konsystencję, konieczne będzie dłuższe odparowywanie nadmiaru wody.

Przygotowanie pomidorów krok po kroku (mycie, obieranie, usuwanie gniazd nasiennych)

Zanim pomidory trafią do garnka, warto je odpowiednio przygotować. Zacznij od dokładnego umycia owoców pod zimną, bieżącą wodą. Aby łatwo pozbyć się skórki, która w przetworach bywa twarda, zastosuj prosty trik: na spodzie każdego pomidora natnij skórę na krzyż, a następnie zanurz je na około 30 sekund we wrzątku. Od razu po tym przełóż je do miski z bardzo zimną wodą. Dzięki tej metodzie skórka będzie odchodzić niemal sama.

Po obraniu przekrój pomidory na połówki lub ćwiartki i usuń twarde części przy szypułkach. Warto również za pomocą małej łyżeczki pozbyć się gniazd nasiennych wraz z sokiem, zwłaszcza jeśli zależy ci na gęstszym przecierze. Tak przygotowane pomidory są gotowe do dalszej obróbki i zamienią się w aksamitną passatę lub aromatyczny sos.

Pasteryzacja na sucho (w piekarniku) i na mokro (w garnku) – sprawdzony poradnik

Pasteryzacja to niezbędny etap, który pozwala cieszyć się smakiem pomidorów przez całą zimę. Dzięki niej przetwory będą bezpieczne i trwałe. Możesz ją przeprowadzić na dwa sposoby, w zależności od twoich preferencji i sprzętu, jaki posiadasz w kuchni.

Pasteryzacja na mokro w garnku

To tradycyjna i niezawodna metoda. Dno szerokiego garnka wyłóż czystą ściereczką, co zapobiegnie pękaniu słoików. Ustaw na niej mocno zakręcone słoiki, pamiętając, by nie stykały się ze sobą. Napełnij garnek wodą do około 3/4 wysokości słoików, a następnie doprowadź ją do wrzenia. Zmniejsz ogień i gotuj (pasteryzuj) przetwory przez około 20-30 minut. Po tym czasie ostrożnie wyjmij gorące słoiki i odstaw do wystygnięcia.

Pasteryzacja na sucho w piekarniku

To bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza przy większej liczbie słoików. Ustaw zakręcone słoiki na blaszce do pieczenia, dbając o niewielkie odstępy. Wstaw blaszkę do zimnego lub lekko nagrzanego piekarnika, a następnie ustaw temperaturę na 100-110°C. Pasteryzuj przez około 20-30 minut (większe słoiki mogą potrzebować nieco więcej czasu). Po upływie tego czasu wyłącz piekarnik i pozostaw w nim słoiki do całkowitego wystygnięcia. Niezależnie od metody, o sukcesie świadczy wklęsła nakrętka, która nie "klika" po naciśnięciu.

W galerii zebraliśmy dla was 13 pomysłów na to, jak zamknąć smak i aromat pomidorów w słoikach. Można je w końcu i marynować, i kisić. Można też przerobić je na przecier, koncentrat lub sok, zrobić sos lub aromatyczny chutney i zapasteryzować. Jeśli samych pomidorów mamy za mało można połączyć je w niesamowity sos ze śliwkami, morelami lub papryką. Najlepsze przepisy na przetwory z pomidorów na zimę znajdziecie poniżej.

Jeśli nie chcecie pomidorów marynować ani kisić, możecie je ususzyć, przepis znajdziecie w galerii. Ale uwaga pomidory można też zamrozić: w całości, w kawałkach lub w postaci musu. Jak to zrobić i do czego potem te mrożone pomidory wykorzystać opisujemy tu: Jak mrozić pomidory na zimę?

Jeśli jednak wasze pomidory nadają się do zjedzenia na surowo zróbcie z nich sałatkę, bo teraz będą smakować najlepiej. Przepisy na wyborne sałatki z pomidorów znajdziecie tutaj: Sałatki z pomidorów - nasze ulubione przepisy na pomidory na surowo.

Z kolei na przepisy na świetne zupy pomidorowe w wersjach z codziennymi i niecodziennymi dodatkami znajdziecie tu: 13 fantastycznych przepisów na pomidorówkę.

Galeria: Co zrobić z dużą ilością pomidorów? 13 pomysłów na przetwory z pomidorów nie tylko na zimę

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