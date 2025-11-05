Placki ziemniaczane. Zapomnij o smażeniu i wykorzystaj ten patent

15:00

Placki ziemniaczane to klasyczne domowe danie. Są łatwe do zrobienia, a w sieci można znaleźć tysiące sprawdzonych przepisów. Warto jednak sprawdzić nowy patent, w którym placków z ziemniaków nie trzeba ani smażyć, ani piec. Wykorzystując to popularne urządzenie, placki ziemniaczane są chrupiące i robi się je o wiele szybciej.

Autor: Shutterstock Przepis na placki ziemniaczane bez smażenia i pieczenia warto sprawdzić.

Placki ziemniaczane na obiad

Placki z ziemniaków są jedną z najpopularniejszych potraw w naszym kraju. To niedrogi pomysł na pyszny obiad dla całej rodziny. Robi się je z tanich i łatwo dostępnych produktów. Placki ziemniaczane smakują zawsze i każdemu. Zwykle smaży się je na patelni lub piecze w piekarniku, ale można wykorzystać inne urządzenie, które znacznie przyspieszy czas przygotowania, a placki ziemniaczane będą smakować wybornie.

Jak zrobić pyszne i chrupiące placki ziemniaczane?

Przepisy na placki ziemniaczane są nieskomplikowane. Bez żadnych problemów można je zrobić w domu. Ten przepis różni się od tradycyjnych receptur. Placki nie wymagają ani pieczenia, ani smażenia. Do zrobienia używa się popularnego urządzenia, które na co dzień służy do czegoś zupełnie innego. Placki ziemniaczane przyrządza się w opiekaczu, w którym normalnie robi się kanapki na ciepło. Dzięki temu, że placki z ziemniaków piecze się w opiekaczu, czas przygotowania znacznie się skraca. Dodatkową zaletą jest to, że placki wychodzą niesamowicie chrupiące.

Przepis na placki ziemniaczane z opiekacza jest łatwy i został podzielony na kilka etapów. Najpierw należy przygotować masę z ziemniaków, jajek, cebuli, mąki i soli. Po wymieszaniu można od razu piec placki. Opiekacz należy mocno rozgrzać, a foremki delikatnie skropić olejem. Placki piecze się, aż zaczną się rumienić.

Jak podawać placki ziemniaczane?

Placki ziemniaczane są uniwersalne i można serwować je przez cały rok. To danie, które warto podać w towarzystwie rożnych dodatków wzbogacających i podkręcających smak placków ziemniaczanych. Doskonale smakują z dodatkiem sosów, z cebulą i boczkiem lub kwaśną śmietaną i cukrem. Popularny jest również przepis na placki ziemniaczane z wędzonym łososiem i chrzanem czy żółtym serem. W każdej wersji smakują wybornie i zachwycają smakiem.

Placki ziemniaczane z opiekacza – przepis krok po kroku

Składniki:

750 g obranych ziemniaków

1 cebula

2 jajka

2 i 1/2 łyżki mąki pszennej

sól

olej do smażenia

Przygotowanie:

1. Obrane i umyte ziemniaki zetrzeć na tarce na grubych oczkach i przełożyć do miski.

2. Dodać startą na tarce na dużych oczkach cebulę. Wymieszać i odcisnąć nadmiar wody.

3. Do ziemniaków i cebuli wbić jajka, wsypać mąkę i doprawić solą. Dokładnie wymieszać.

4. Foremki w opiekaczu wysmarować niewielką ilością oleju. Nakładać porcje masy ziemniaczanej, formując okrągłe placki. Zamknąć opiekacz i piec, aż placki staną się rumiane i chrupiące.

5. Podawać na ciepło z ulubionymi dodatkami.

Zobacz galerię i dowiedz się, jak zrobić tradycyjne placki ziemniaczane. Poniżej znajdziesz także quiz o ziemniakach.

Ziemniaki! Dlaczego warto je jeść? Co można zrobić z ziemniaków? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz. Ziemniaki, pyry, kartofle. Każdy Polak powinien to wiedzieć Pytanie 1 z 10 Skąd pochodzą ziemniaki? Z Ameryki Południowej. Ze Szwecji. Z Mozambiku. Następne pytanie