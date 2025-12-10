Nie cappuccino, nie latte. Teraz hitem jest ta aromatyczna kawa z Hiszpanii

Spis treści
Czym jest kawa cortado?
Cortado to rodzaj kawy pochodzący z Hiszpanii. Przygotowuje się ją ze świeżo zaparzonego espresso oraz ciepłego i delikatnie spienionego mleka, które powinno być kremowe i aksamitne. Kluczową cechą tej hiszpańskiego kawy cortado jest proporcja mleka do kawy. Jej celem jest zredukowanie kwasowość espresso, nie zmieniając jednocześnie jego smaku. Idealnie proporcje to 1 porcja espresso do 1 porcji mleka. Cortado tradycyjnie podaje się w małej szklance lub w filiżance do espresso.
Jak smakuje cortado?
Kawa po hiszpańsku jest wyjątkowo dobra i bardzo aromatyczna. Dominujący jest smak espresso, który określa się jako bogaty i intensywny. Najlepiej sprawdzi się średnio palona arabica naturalna lub smakowa. W zależności od ziaren wyczuwalne mogą być nuty gorzkiej czekolady, orzechów lub karmelu. Dodatek ciepłego i lekko spienionego mleka sprawia, że cortado zyskuje delikatną słodycz. Kawa ma przyjemną kremową i gładką konsystencję.
Czym wyróżnia się cortado?
Hiszpańska kawa jest pyszna, aromatyczna i dodaje energii. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że nie wyróżnia się niczym specjalnym i jest bardzo podobna do włoskiego cappuccino, latte czy macchiato. Nic bardziej mylnego, dlatego warto przyjrzeć się bliżej, czym różni się cortado od innych rodzajów kawy.
- cortado vs. cappuccino – kawa cappuccino ma grubszą warstwę mlecznej piany. Proporcje kawy do mleka wynoszą 1:2.
- cortado vs. latte – pochodząca z Włoch caffè latte wyróżnia się znacznie większą ilością mleka, które ma postać pianki. Proporcje kawy do mleka wynoszą zwykle 1:3
- cortado vs. macchiato – jest to espresso podawane z kroplą mleka, która delikatnie łagodzi smak kawy.
Czy cortado jest zdrowe?
Hiszpańska kawa to nie tylko filiżanka pełna smaku i aromatu. Przyrządzona w ten sposób mała czarna dostarcza energii i pozytywnie wpływa na zdrowie. Jakie właściwości ma kawa cortado?
- Źródło antyoksydantów – kawa jest bogata w antyoksydanty, które pomagają chronić organizm przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki.
- Działanie energetyzujące – kofeina zawarta w kawie dodaje energii, która szczególnie potrzebna jest o poranku.
- Poprawa koncentracji – kawa wspiera koncentrację i pamięć.
- Wsparcie metabolizmu – hiszpańska kawa poprawia przemianę materii, więc można pić ją podczas diety odchudzającej.
- Niska kaloryczność – cortado, czyli kawa z mlekiem bez dodatku cukru czy słodkich syropów, nie jest napojem wysokokalorycznym. Porcja hiszpańskiej kawy ma około 80 kcal.
Jak zrobić cortado w domu?
Kawa cortado dostępna jest w każdej kawiarni. Jednak za porcję trzeba słono zapłacić. Nie ma co wydawać pieniędzy, ponieważ tę wyborną i aromatyczną kawę można z łatwością zrobić w domu. Przepis nie jest trudny, a przygotowanie jest błyskawiczne. Filiżanka cortado to świetny pomysł na rozpoczęcie dnia. Kawa po hiszpańsku doda energii, poprawi koncentrację i zapewni dobry humor przez cały dzień.
Jak więc zrobić domowe cortado? Przygotowanie domowego cortado nie jest skomplikowane. Wystarczy postępować według poniższego przepisu, aby w kilka minut rozsmakować się w kawie po hiszpańsku.
1. krok – zaparz espresso o pojemności 40 ml w ekspresie lub kawiarce
2. krok – delikatnie spień 40 ml ciepłego mleka
3. krok – do małej szklanki wlej espresso, a następnie mleko
4. krok – wypij od razu
Zobacz galerię i poznaj inne przepisy na pyszne i aromatyczne kawy, które z łatwością możesz zrobić w domu.