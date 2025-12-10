Nie cappuccino, nie latte. Teraz hitem jest ta aromatyczna kawa z Hiszpanii

Czym jest kawa cortado?

Cortado to rodzaj kawy pochodzący z Hiszpanii. Przygotowuje się ją ze świeżo zaparzonego espresso oraz ciepłego i delikatnie spienionego mleka, które powinno być kremowe i aksamitne. Kluczową cechą tej hiszpańskiego kawy cortado jest proporcja mleka do kawy. Jej celem jest zredukowanie kwasowość espresso, nie zmieniając jednocześnie jego smaku. Idealnie proporcje to 1 porcja espresso do 1 porcji mleka. Cortado tradycyjnie podaje się w małej szklance lub w filiżance do espresso.

Jak smakuje cortado?

Kawa po hiszpańsku jest wyjątkowo dobra i bardzo aromatyczna. Dominujący jest smak espresso, który określa się jako bogaty i intensywny. Najlepiej sprawdzi się średnio palona arabica naturalna lub smakowa. W zależności od ziaren wyczuwalne mogą być nuty gorzkiej czekolady, orzechów lub karmelu. Dodatek ciepłego i lekko spienionego mleka sprawia, że cortado zyskuje delikatną słodycz. Kawa ma przyjemną kremową i gładką konsystencję.

Czym wyróżnia się cortado?

Hiszpańska kawa jest pyszna, aromatyczna i dodaje energii. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że nie wyróżnia się niczym specjalnym i jest bardzo podobna do włoskiego cappuccino, latte czy macchiato. Nic bardziej mylnego, dlatego warto przyjrzeć się bliżej, czym różni się cortado od innych rodzajów kawy.

cortado vs. cappuccino – kawa cappuccino ma grubszą warstwę mlecznej piany. Proporcje kawy do mleka wynoszą 1:2.

– kawa cappuccino ma grubszą warstwę mlecznej piany. Proporcje kawy do mleka wynoszą 1:2. cortado vs. latte – pochodząca z Włoch caffè latte wyróżnia się znacznie większą ilością mleka, które ma postać pianki. Proporcje kawy do mleka wynoszą zwykle 1:3

– pochodząca z Włoch caffè latte wyróżnia się znacznie większą ilością mleka, które ma postać pianki. Proporcje kawy do mleka wynoszą zwykle 1:3 cortado vs. macchiato – jest to espresso podawane z kroplą mleka, która delikatnie łagodzi smak kawy.

Czy cortado jest zdrowe?

Hiszpańska kawa to nie tylko filiżanka pełna smaku i aromatu. Przyrządzona w ten sposób mała czarna dostarcza energii i pozytywnie wpływa na zdrowie. Jakie właściwości ma kawa cortado?

Źródło antyoksydantów – kawa jest bogata w antyoksydanty, które pomagają chronić organizm przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki.

– kawa jest bogata w antyoksydanty, które pomagają chronić organizm przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki. Działanie energetyzujące – kofeina zawarta w kawie dodaje energii, która szczególnie potrzebna jest o poranku.

– kofeina zawarta w kawie dodaje energii, która szczególnie potrzebna jest o poranku. Poprawa koncentracji – kawa wspiera koncentrację i pamięć.

– kawa wspiera koncentrację i pamięć. Wsparcie metabolizmu – hiszpańska kawa poprawia przemianę materii, więc można pić ją podczas diety odchudzającej.

– hiszpańska kawa poprawia przemianę materii, więc można pić ją podczas diety odchudzającej. Niska kaloryczność – cortado, czyli kawa z mlekiem bez dodatku cukru czy słodkich syropów, nie jest napojem wysokokalorycznym. Porcja hiszpańskiej kawy ma około 80 kcal.

Jak zrobić cortado w domu?

Kawa cortado dostępna jest w każdej kawiarni. Jednak za porcję trzeba słono zapłacić. Nie ma co wydawać pieniędzy, ponieważ tę wyborną i aromatyczną kawę można z łatwością zrobić w domu. Przepis nie jest trudny, a przygotowanie jest błyskawiczne. Filiżanka cortado to świetny pomysł na rozpoczęcie dnia. Kawa po hiszpańsku doda energii, poprawi koncentrację i zapewni dobry humor przez cały dzień.

Jak więc zrobić domowe cortado? Przygotowanie domowego cortado nie jest skomplikowane. Wystarczy postępować według poniższego przepisu, aby w kilka minut rozsmakować się w kawie po hiszpańsku.

1. krok – zaparz espresso o pojemności 40 ml w ekspresie lub kawiarce

2. krok – delikatnie spień 40 ml ciepłego mleka

3. krok – do małej szklanki wlej espresso, a następnie mleko

4. krok – wypij od razu

Zobacz galerię i poznaj inne przepisy na pyszne i aromatyczne kawy, które z łatwością możesz zrobić w domu. Wiedzę o kawie możesz sprawdzić, rozwiązując szybki quiz znajdujący się poniżej.

Kawa dobra na wszystko: poznaj właściwości kawy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.