Moje krakersy są lepsze niż te ze sklepu. Są kruche, w sam raz słone i idealne do chrupania

W prawie każdym sklepie można kupić paczkę krakersów. Jednak tę chrupiącą przekąskę można prosto i szybko zrobić w domu. Wystarczy kilka składników i 10 minut wolnego czasu. Poznajcie sprawdzony przepis na pyszne domowe krakersy, które zachwycą smakiem i aromatem oraz łatwością przygotowania.

Autor: Shutterstock Zapomnij o kupowaniu krakersów. Odkryj prosty przepis i zacznij piec je w domu.

Z czego zrobić domowe krakersy?

W przepisie na chrupiące domowe krakersy wykorzystuje się tylko kilka składników. Wszystkie niezbędne produkty można kupić przez cały rok. Oferują je i większe, i mniejsze sklepy spożywcze. Dodatkową zaletą tego przepisu jest to, że można go modyfikować i dodawać składniki, które podkręcą ich smak. Do ciasta na domowe krakersy można dodać różne przyprawy i aromatyczne zioła, mak, siemię lniane, czarnuszkę czy sezam. Wszystko zależy od waszej wyobraźni.

Aby przygotować domowe krakersy w podstawowej wersji, należy sięgnąć po pięć produktów i sól. Co jest więc potrzebne, aby zrobić pyszne i idealnie chrupiące krakersy w domu? Lista składników obejmuje takie artykuły spożywcze jak:

mąka pszenna

masło

cukier puder

parmezan

przyprawy – tymianek, sól

Jak zrobić domowe krakersy?

Przepis na domowe krakersy lepsze niż ze sklepu nie jest trudny. Przygotowanie ciasta nie wymaga też długich godzin w kuchni. Należy jednak pamiętać, że po wyrobieniu ciasto należy wstawić do lodówki, w której powinno spędzić całą noc. Dzięki temu krakersy wyjdą wyjątkowo chrupiące i błyskawicznie znikną z talerza.

Jak więc upiec pyszne krakersy w domu? Wystarczy wybrać ten przepis i upiec tę chrupiącą przekąskę raz, aby już więcej nie sięgnąć po gotowe paczki ze sklepu. Pierwszym krokiem jest wyrobienie i schłodzenie ciasta. Po nocy spędzonej w lodówce ciasto trzeba rozwałkować na cienki placek i pokroić na nieduże prostokąty. Można to zrobić za pomocą noża lub radełka, które nada ładny kształt brzegom. Widelcem można zrobić na środku kilka dziurek, które są znakiem rozpoznawczym krakersów. Następnie układa się je na blasze, wstawia do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piecze niewiele ponad 10 minut. Gotowe!

Jak podawać domowe krakersy?

Podawanie krakersów to sztuka, którą warto opanować. Krakersy są pyszną przekąską i można serwować je z różnymi dodatkami. Świetnie komponują się ze słodkimi i wytrawnymi składnikami. Są doskonałym uzupełnieniem deski serów i wędlin. Można wykorzystać je do przygotowania amerykańskich ciasteczek S'mores czy ciast bez pieczenia. Poniżej znajdziecie kilka propozycji na podanie domowych krakersów przygotowanych według tego sprawdzonego przepisu.

Z serem – krakersy pysznie łączą się z różnymi rodzajami jak cheddar, brie, camembert, kozi czy pleśniowy.

– krakersy pysznie łączą się z różnymi rodzajami jak cheddar, brie, camembert, kozi czy pleśniowy. Z wędlinami – do krakersów pasuje szynka, salami, prosciutto, a nawet kiełbasa.

– do krakersów pasuje szynka, salami, prosciutto, a nawet kiełbasa. Z rybami – krakersy pysznie smakują z wędzonym łososiem czy makrelą.

– krakersy pysznie smakują z wędzonym łososiem czy makrelą. Z pastami – są doskonałym dodatkiem do hummusu, baba ghanoush, guacamole, tapenady, past jajecznych i rybnych.

– są doskonałym dodatkiem do hummusu, baba ghanoush, guacamole, tapenady, past jajecznych i rybnych. Z dżemem lub konfiturą – słodycz owoców idealnie kontrastuje ze słonym smakiem krakersów.

– słodycz owoców idealnie kontrastuje ze słonym smakiem krakersów. Z sosami – to najprostszy dodatek do krakersów, sprawdzą się takie sosy jak jogurtowo-ziołowy, musztardowy, czosnkowy, serowy czy salsa pomidorowa.

Domowe krakersy – przepis krok po kroku

Składniki:

400 g mąki pszennej

250 g masła

100 g cukru pudru

100 g tartego parmezanu

2 łyżeczki suszonego tymianku

1 łyżeczka soli

Przygotowanie:

1. Do miski przesypać mąkę, parmezan, cukier puder, tymianek i sól. Wymieszać.

2. Dodać pokrojone na mniejsze kawałki masło. Wymieszać, a następnie wyrobić jednolite ciasto.

3. Ciasto zawinąć w folię spożywczą i wstawić do lodówki na całą noc.

4. Następnego dnia ciasto wyjąć z lodówki i rozwałkować na cienki placek. Za pomocą nożna pokroić je na małe prostokąty. Nakłuć widelcem w kilku miejscach.

5. Ciasto ułożyć w odstępach na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.

6. Blachę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec około 12 minut, aż zaczną się rumienić.

7. Wyjąć i odstawić do całkowitego ostygnięcia. Przechowywać w szczelnie zamykanym pojemniku lub szklanym słoju.

8. Podawać jako przekąskę i dodatek do dipów, deski serów, wędlin czy sałatek.

