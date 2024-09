S’mores - przysmak amerykańskich skautów. Czym jest? Jak się go robi?

Polscy harcerze zajadają się na letnich obozach kiełbaskami z ogniska i gotowaną w wielkim garze zupą grochową, a co jedzą skauci w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie? Oto s'mores, czyli tradycyjny przysmak przygotowywany przy ognisku. Dziś popularny już nie tylko na obozach przetrwania. S'mores można łatwo i szybko zrobić w domu.

Autor: Shutterstock S'mores to amerykańska przekąska, która oczaruje smakiem i łatwym przygotowaniem.

Spis treści

Skąd pochodzą s'mores?

Nazwa s’mores, to skrót od angielskiego „something more”, co znaczy „coś jeszcze”. Historia przekąski sięga początków XX wieku. W 1927 roku w poradniku o biwakowaniu dla harcerek umieszczono przepis na ten przysmak. Składa się z pełnoziarnistych herbatników przełożonych gorącymi piankami marshmallows i czekoladą. Przekąska tak szybko podbiła podniebienia Amerykanów, że co roku 10 sierpnia organizuje się National S’more Day, czyli doroczne święto na cześć tego oryginalnego ciastka.

Z czego zrobić s'mores?

Ciasteczko s’more składa się z trzech składników. Lista składników jest więc krótka i obejmuje takie produkty jak:

pełnoziarniste krakersy - w USA używa się „graham crackers”, ale równie dobrze sprawdzą się dostępne w polskich sklepach pełnoziarniste ciasteczka Digestive

czekolada - Amerykanie najczęściej wykorzystują tradycyjną czekoladę Hershey, dobra będzie każda inna dostępna w naszych sklepac

pianki marshmallow - są łatwo dostępne w wielu większych i mniejszych sklepach

Jak się robi s'mores?

Chociaż przepis na te wyśmienitą słodką przekąskę pochodzi z Ameryki, bez problemu można robić ją w domu. Wszystkie składniki można kupić w naszych sklepach przez cały rok. Przygotowanie jest proste i nie wymaga skomplikowanych czynności.

Jak więc zrobić s'mores w domu? To prosty i szybki przepis na wyśmienitą słodką przekąskę w amerykańskim stylu. Poniżej znajdziecie klasyczny przepis na pyszne amerykańskie s'mores, które szybko staną się waszym ulubionym deserem.

Domowe s'mores - przepis krok po kroku

Składniki

1 opakowanie pianek marshmallows

1 opakowanie krakersów lub herbatników

100 g czekolady

Przygotowanie

1. Pianki ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawić do piekarnika nagrzanego 180 stopni C i piec około 5 minut, aż nabiorą złotego koloru. W połowie pieczenia przełożyć pianki na drugą stronę.

2. Gorące pianki ułożyć na herbatnikach lub krakersach. Na wierzchu ułożyć po kawałku czekolady i przykryć drugim ciastkiem.

3. Podawać na deser i jako słodką przekąskę.

Zobacz galerię i poznaj proste i szybkie przepisy na pyszne domowe ciasteczka. Poniżej znajdziesz także quiz o kuchni amerykańskiej.

