Manty, czyli pierogi na parze. Sekretem ich smaku jest aromatyczny mięsny farsz

13:32

Pierogi to klasyczne danie kuchni polskiej, ale znane są też w innych krajach. Jednym z takich światowych przysmaków są manty. To pochodzące z Bliskiego Wschodu pierogi wypełnione aromatycznym mięsnym farszem, które gotuj się na parze. Zobaczcie, jak zrobić manty i sprawdźcie tradycyjny przepis na to wyśmienite danie.

Autor: Shutterstock Pierogi manty gotowane są na parze. Bez problemu można je zrobić w domu.

Spis treści

Czym są pierogi manty?

Manty, czyli gotowane na parze pierogi z mięsnym farszem w kształcie sakiewki, są przysmakiem kuchni środkowoazjatyckiej i kaukaskiej. Istnieje mnóstwo legend i podań o tym, jak powstały manty. Pierwsze przepisy na ten rodzaj pierogów można odnaleźć w starych pismach pochodzących z XIV wieku. Danie zyskało popularność w czasach podróży Jedwabnym Szlakiem. Dziś są znanym i lubianym daniem w krajach Bliskiego Wschodu.

Jak zrobić pierogi manty?

Przepis na manty jest łatwy i w miarę szybki. Przygotowanie nie jest skomplikowane, a wszystkie składniki można kupić w naszych sklepach przez cały rok. Tradycyjny farsz do tego rodzaju pierogów przyrządza się z baraniny, ale świetnie sprawdzi się wieprzowina i wołowina w proporcji pół na pół. Manty gotuje się na parze, ale można też zrobić to w wodzie lub usmażyć na patelni czy nawet upiec w piekarniku.

Gotowe manty warto obficie skropić olejem. Dzięki temu prostemu trikowi nie przywrą do sitka i nie posklejają się w czasie gotowania.

Jak więc zrobić tradycje pierogi manty? Przygotowanie jest proste, a przepis przypomina nasze receptury na pierogi. Manty są pyszne, aromatyczne i sycące.

1. krok – przygotowanie ciasta na manty

3. krok – przygotowanie farszu do pierogów

4. krok – podzielenie i rozwałkowanie ciasta

5. krok – nałożenie farszu i zlepienie pierogów

6. krok – ugotowanie pierogów na parze

Jak podawać pierogi manty?

Manty do doskonały pomysł na rodzinny obiad. Te pyszne i oryginalne pierogi z mięsem gotowane na parze zachwycą smakiem i cudownym aromatem. Aby obiad był jeszcze smaczniejszy, warto podać do nich kwaśną śmietanę lub jogurt z dodatkiem ziół i czosnku. Sprawdzi się też roztopione masło, musztarda czy sos pomidorowy.

Pierogi manty – przepis krok po kroku

Poniżej znajdziecie tradycyjny przepis na manty z Kazachstanu. Postępując według niego krok po kroku, pierożki wyjdą już za pierwszym razem i zachwycą smakiem każdego, kto ich spróbuje.

Składniki

ciasto na pierogi:

1 kg mąki

600 ml wody

1/2 łyżki soli

farsz:

500 g wieprzowiny

500 g wołowiny

500 g dyni

100 g masła

2 duże cebule

1/2 łyżki soli

1 łyżeczka suszonego majeranku

1 łyżeczka suszonego lubczyku

1 łyżeczka czosnku niedźwiedziego

1 łyżeczka czosnku granulowanego

1/2 łyżeczki mielonego czarnego pieprzu

Przygotowanie

1. Do miski przesypać mąkę i sól. Wlać wodę i wymieszać, a następnie wyrobić ciasto. Przykryć ściereczką i odstawić.

2. Mięso zmielić w maszynce lub bardzo drobno posiekać. Przełożyć do miski.

3. Dodać obraną i pokroić w drobną kostkę oraz starte na tarce cebule. Doprawić solą, pieprzem, majerankiem, lubczykiem, czosnkiem niedźwiedzim i granulowanym. Dokładnie wymieszać.

4. Ciasto podzielić na kilka porcji. Z każdej części uformować wałeczki i pokroić na kawałki o długości około 5 cm. Obtoczyć w mące i odstawić.

5. Każdy kawałek ciasta rozwałkować. Nakładać porcje farszu i około 1/2 łyżeczki masła. Pierogi przez środek, a następnie po bokach, tak aby powstał kwadrat. Posmarować olejem i przełożyć na sitko.

6. W dużym garnku zagotować wodę z solą. Umieścić w nim sitko z pierogami i przykryć. Gotować około 40 minut.

7. Podawać na ciepło na obiad z sosem lub kwaśną śmietaną.

Autor:

