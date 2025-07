Kiedy kiszę ogórki w słoikach, zawsze dodaję ten składniki. Chrupią i nie są puste w środku

16:26

Coraz więcej osób robi domowe przetwory. Najczęściej przygotowuje się ogórki kiszone, które w zimie są, jak znalazł. Może się zdarzyć, że ogórki kiszone wyjdą miękkie i puste w środku. Istnieje jednak jeden prosty patent za małe pieniądze, dzięki któremu ogórki są zawsze chrupiące i pełne. Co zrobić, aby ogórki kiszone nie były miękkie i puste w środku? Oto prosty trik kulinarny.

Autor: Shutterstock Ogórki kiszone zawsze będą chrupiące i bez pustych miejsc. Do słoików włóż jeden plasterek.

Spis treści

Dlaczego ogórki kiszone są miękkie i puste w środku?

Słoiki z ogórkami kiszonymi to podstawa domowych przetworów na zimę. Są pyszne, zawierają sporą dawkę zdrowia, a ich przygotowanie wcale nie jest takie trudne. Czasem może zdarzyć się, że po ukiszeniu ogórki nie są smaczne. Nikt nie lubi miękkich i pustych w środku ogórków. Jakie są tego przyczyny?

Źle dobrane ogórki – zbyt duże i dojrzałe ogórki po ukiszeniu mogą być puste w środku. Niektóre odmiany ogórków mają delikatniejszą skórkę i więcej wody, co sprawia, że łatwiej miękną podczas kiszenia.

– zbyt duże i dojrzałe ogórki po ukiszeniu mogą być puste w środku. Niektóre odmiany ogórków mają delikatniejszą skórkę i więcej wody, co sprawia, że łatwiej miękną podczas kiszenia. Brak namoczenia – przed kiszeniem warto namoczyć ogórki w zimnej wodzie przez kilka godzin. Pomaga to usunąć powietrze z ich wnętrza i zapobiega powstawaniu pustej przestrzeni.

– przed kiszeniem warto namoczyć ogórki w zimnej wodzie przez kilka godzin. Pomaga to usunąć powietrze z ich wnętrza i zapobiega powstawaniu pustej przestrzeni. Zbyt ciasne ułożenie w słoiku – takie ułożenie utrudnia dostęp solanki do wszystkich ogórków i może prowadzić do nierównomiernego kiszenia.

– takie ułożenie utrudnia dostęp solanki do wszystkich ogórków i może prowadzić do nierównomiernego kiszenia. Niewystarczająca ilość soli – jest to niezbędny składnik, dzięki któremu ogórki pozostają twarde. Zbyt mała jej ilość sprzyja mięknięciu ogórków. Dodatkowo sól hamuje rozwój bakterii.

– jest to niezbędny składnik, dzięki któremu ogórki pozostają twarde. Zbyt mała jej ilość sprzyja mięknięciu ogórków. Dodatkowo sól hamuje rozwój bakterii. Niewłaściwe warunki kiszenia – wysoka temperatura przyspiesza proces fermentacji, co może prowadzić do nadmiernego wytwarzania gazów i rozkładu miąższu ogórka, przez co stają się miękkie.

– wysoka temperatura przyspiesza proces fermentacji, co może prowadzić do nadmiernego wytwarzania gazów i rozkładu miąższu ogórka, przez co stają się miękkie. Brak kwasu mlekowego – powstający podczas fermentacji kwas, konserwuje ogórki i zapobiega ich psuciu się. Niewłaściwe warunki mogą prowadzić do niedoboru kwasu mlekowego i mięknięcia ogórków.

– powstający podczas fermentacji kwas, konserwuje ogórki i zapobiega ich psuciu się. Niewłaściwe warunki mogą prowadzić do niedoboru kwasu mlekowego i mięknięcia ogórków. Zbyt długi czas kiszenia – jeżeli ogórki kiszą się zbyt długo, niektóre substancje odpowiadające za jędrność całkowicie się rozkładają.

Co zrobić, żeby ogórki kiszone nie były puste w środku?

Aby domowe ogórki kiszone były pyszne i chrupiące, a nie puste i miękkie, wystarczy zastosować prosty i tani patent. Dzięki niemu ogórki po ukiszeniu będą smakować rewelacyjnie. Staną się twarde i bez pustych przestrzeni. Do słoików z ogórkami kiszonymi warto włożyć po jednym plasterku cytryny. Ten trik sprawi, że ogórki nie będą puste. Pozostaną jędrne i chrupiące. Dzięki cytrynie staną się też nieco bardziej orzeźwiające w smaku.

Dlaczego warto dodać cytrynę do ogórków kiszonych?

Domowe ogórki kiszone będą chrupiące i bez pustego środka, jeżeli doda się do nich cytrynę. Plasterki należy ułożyć na wierzchu na ogórkach pod zakrętką.

Po co więc wkładać plasterki cytryny do słoików z ogórkami kiszonymi? Cytryna zawiera kwas cytrynowy, który pomaga w utrzymaniu odpowiedniego pH w solance. Jest to bardzo ważne dla prawidłowego przebiegu fermentacji i zapobiega rozwojowi niepożądanych bakterii. Kwas cytrynowy wpływa na strukturę ogórków. Pomaga zachować jędrność i chrupkość. Ma właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Hamuje powstawanie pleśni na powierzchni solanki. Działa jak naturalny konserwant, wspomagając proces kiszenia i przedłużając trwałość ogórków.

Warto pamiętać, aby cytrynę odpowiednio przygotować, zanim trafi do słoików z ogórkami. Trzeba dokładnie ją umyć, a najlepiej sparzyć wrzątkiem. Dzięki temu wszelkie zanieczyszczenia, resztki pestycydów i mikroorganizmów zostaną usunięte.

Jak zrobić chrupiące ogórki kiszone?

Cytryna w słoikach z ogórkami kiszonymi sprawi, że ogórki będą chrupiące i pełne w środku. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę podczas robienia domowych przetworów z ogórków?

Ogórki powinny być świeże i młode niedużych rozmiarów.

Do słoików warto włożyć czosnek, chrzan, koper, liście laurowe i ziele angielskie, które nie tylko poprawiają smak, ale także zapobiegają rozwojowi niepożądanych bakterii.

Ważne są proporcje wody i soli. Na jeden litr wody należy wsypać jedną łyżkę soli.

Kiszone ogórki powinno przechowywać się w miejscu o temperaturze od 18 do 22 stopni C.

Ogórki muszą być są całkowicie zanurzone w solance i znajdować się pod jej powierzchnią.

Słoiki na przetwory powinny być czyste i suche, a zakrętki szczelne.

Chrupiące ogórki kiszone – najlepsze przepisy

Poniżej znajdziecie kilka łatwych i sprawdzonych przepisów na ogórki kiszone, które bez problemu przygotujecie w domu. Poznajcie sprytne sposoby na najlepsze domowe ogórki kiszone, które zachwycą smakiem i chrupkością w zimowe dni. Przygotowane według tych przepisów nigdy nie będą miękkie i puste w środku.

Zobacz galerię i poznaj proste przepisy na pyszne sałatki z ogórków. Poniżej znajdziesz także quiz, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o ogórkach kiszonych.

Cudowne ogórki – czy warto je jeść, co z nich zrobić? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kiszenie ogorków - czy znasz zasady? Pytanie 1 z 15 Jak nazywa się ogórki przeznaczone do kiszenia? Kiszonki Kwaszeniaki Kwaszaki Następne pytanie