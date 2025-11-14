Kasztany jadalne trzy razy pyszne: jak je gotować, piec i prażyć, by smakowały idealnie?

Kasztany jadalne jeszcze niedawno były w Polsce rzadkością, dziś jednak bez trudu znajdziesz je w marketach i warzywniakach. Coraz więcej osób odkrywa ich delikatny, lekko słodkawy smak i wyjątkową, kremową konsystencję, która czyni z nich idealną jesienno-zimową przekąskę. Sezon na kasztany to powód do kulinarnej radości – można je przygotować na wiele sposobów. Sprawdź, jak ugotować, upiec lub uprażyć kasztany jadalne, by były miękkie, aromatyczne i… naprawdę trzy razy pyszne.

Dlaczego warto jeść kasztany jadalne

Kasztany jadalne wyróżniają się na tle innych orzechów wyjątkowym składem – są mniej tłuste, za to bogate w węglowodany złożone, dzięki czemu dostarczają energii równomiernie i na długo. Zawierają sporo błonnika, który wspiera trawienie, oraz cennych minerałów: potasu, magnezu, żelaza i cynku. Są także jednym z niewielu „orzechów” naturalnie bezglutenowych, a do tego dostarczają witamin z grupy B i witaminy C, której ilość rośnie tuż po upieczeniu. Dzięki temu kasztany nie tylko świetnie smakują, ale także wzmacniają organizm, wspierają koncentrację i są doskonałym składnikiem zdrowej, sezonowej diety.

Kasztany jadalne: gdzie kupować i jakie wybierać?

Kasztany jadalne powszechnie występują w pasie Morza Śródziemnego, w Azji Mniejszej i na Kaukazie. Uwaga: polskie kasztanowce (Aesculus L.) nie nadają się do jedzenia, są trujące! Można jednak u nas w parkach spotkać pojedyncze egzemplarze kasztana jadalnego (Castanea sativa), ale bezpieczniej w kasztany zaopatrzyć się w sklepie. Wiele polskich marketów w sezonie jesiennym prowadzi sprzedaż kasztanów jadalnych. Za kilogram tego przysmaku zapłacimy ok. 40 zł, ale zazwyczaj są pakowane w półkilogramowe porcje.

Owoc kasztana jadalnego ma błyszczący, ciemnobrązowy kolor. Smak miąższu jest delikatny, lekko mączysty i słodki... Coś między słodkim ziemniakiem a orzechem laskowym. Jedni zakochują się w kasztanach od razu, inni potrzebują czasu, by przekonać się to tego wykwintnego smakołyku.

Kupując kasztany w sklepie, wybieraj te błyszczące, ciężkie i pełne, bez oznak gnicia i pleśni. Kasztany przechowujemy w suchych i szczelnych opakowaniach lub w papierowej torbie w lodówce.

Kasztany można przygotowywać na kilka sposobów, wedle upodobań. Można je gotować, piec czy też prażyć. Niektórzy zajadają się również kasztanami surowymi. Z mielonych kasztanów robi się mączkę, którą dodaje się do ciast, naleśników lub domowego chleba.

Jak przyrządzić kasztany gotowane?

Umyte kasztany wkładamy do garnka i zalewamy obficie wodą. Dodajemy 1-2 łyżeczki soli i liść laurowy (opcjonalnie). Gotujemy około 30-40 minut, czasem dłużej, jeśli mamy dużo kasztanów albo są mniej świeże. Podczas gotowania można sprawdzić jednego, czy już jest dostatecznie miękki i smaczny. Po ugotowaniu pozostawiamy kasztany w wodzie, żeby lekko ostygły. Zajadamy prosto z wody, obierając palcami łupinkę i ściągając gorzkawą błonkę.

Jak zrobić kasztany pieczone?

Kasztany należy umyć, osuszyć oraz ponacinać skórkę z wypukłej strony, aby łatwiej się obierały. Ułożyć na blaszce płaską stroną i piec w piekarniku w temperaturze 200 st. C. przez około 20-30 min. Podawać lekko przestudzone – żeby się nie poparzyć, ale zajadać jeszcze ciepłe – takie są najlepsze. Gdy owoce przestygną, zdejmujemy łupinkę, a delikatną błonę ściągamy nożem (jest gorzka).

Jak przyrządzić kasztany prażone?

Kasztany należy umyć, osuszyć oraz ponacinać skórkę z wypukłej strony, aby łatwiej się obierały. Prażyć na suchej patelni pod przykryciem przez około 10 minut.

