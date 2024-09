Jak zrobić wino z ogrodowych winogron - domowe wino krok po kroku

Produkcja domowego wina z winogron z własnego ogrodu może wydawać się nieco skomplikowana, ale tylko za pierwszym razem. Jednak satysfakcja z delektowania się winem przygotowanym z własnych owoców jest nieporównywalna i bezcenna. Tym bardziej, że najważniejszy składnik nic nas nie kosztuje!

Autor: Shutterstock Przygotowanie wina z ogrodowych winogron wymaga znajomości kilku zasad.

Spis treści

Winogrona ogrodowe doskonale nadają się na wino. Jak je przygotować? Domowy wyrób win jest nieco bardziej skomplikowany niż robienie nalewek czy likierów. By sporządzić dobre wino, musimy się zaopatrzyć w odpowiednie naczynia, narzędzia i produkty.

Naczynia do wyrobu domowego wina

Zanim zabierzemy się za nastawianie domowego wina, trzeba przygotować niezbędny sprzęt. Należy przede wszystkim zaopatrzyć się w:

butelka - tzw. balon lub gąsior. Dobrze jeśli te naczynia znajdują się w wiklinowej osłonie.

rurka fermentacyjna, którą umieszcza się w korku (najlepiej gumowym) z dziurką. Takim korkiem zatyka się gąsior lub balon.

duży garnek do miażdżenia owoców (w ten sposób uzyskujemy moszcz) lub sokowirówka.

wąż do spuszczania wina.

Jakie winogrona nadają się na wino?

Odpowiedź jest prosta - dojrzałe i zdrowe. Owoce niedojrzałe, uszkodzone lub nadpsute należy odrzucić, bo nawet kilka nieodpowiednich owoców może zniszczyć nasze dzieło.

Matka drożdżowa i moszcz winny

Aby przygotować domowe wino potrzebne będą kupić drożdże winne i pożywka do drożdży. Produkty te są już powszechnie dostępne, niemal każdy market czy większy sklep spożywczy ma dział "winiarski".

1. Pierwszym krokiem jest przygotowanie matki drożdżowej. Trzeba ją przyrządzić na kilka dni przed przystąpieniem do wyrobu wina według proporcji podanych na opakowaniu.

2. Drugi krok - moszcz. W dużym garnku trzeba zmiażdżyć owoce. Następnie od miazgi oddzielamy sok, np. odciskając przez gazę lub płótno. Można też zrobić sok w sokowirówce. Moszcz wlewamy do wyparzonego gąsiora, który zamykamy rurką fermentacyjną.

Fermentacja wina

Właściwą temperaturą fermentacji jest 18°C dla win czerwonych i 22°C dla win białych. Po nastawieniu wina następuje trwający ok. 2-3 tygodni pierwszy etap fermentacji, tzw. fermentacja burzliwa, kiedy wydzielanie się dwutlenku węgla jest bardzo obfite, a temperatura w gąsiorze wzrasta do 25°C i większej. Należy wtedy uważać, aby nie przekroczyła ona 28-30°C. Wtedy trzeba szybko przenieść gąsior do chłodniejszego pomieszczenia lub schładzać go wodą. Następnie następuje fermentacja cicha, powstaje wtedy niewiele dwutlenku węgla.

Ściąganie wina

Gdy fermentacja cicha się zakończy, trzeba szybko ściągnąć wino znad drożdżowego osadu, gdyż potem traci smak, aromat i barwę. Wino ściąga się za pomocą gumowej rurki, którą umieszcza się w gąsiorze ponad poziomem osadu (koniecznie). Drugi koniec rurki wkładamy do naczynia, do którego ma spływać nasze wino. Musi ono być ustawione poniżej gąsiora. Po zassaniu płyn z gąsiora spłynie do dolnego naczynia, a osad zostanie. Następnie wino przelewamy do butelek, pozostawiając jak najmniej miejsca na powietrze, i korkujemy. Jeżeli pomimo ściągnięcia znad osadu wino nie jest klarowne, można je dodatkowo przefiltrować przez płótno lub gęsto złożoną gazę.

Konserwowanie wina

Można wino siarkować (1-2 g rozpuszczonego i przefiltrowanego pirosiarczanu na 10 litrów wina) i tym samym zapobiec zepsuciu się trunku. Wino można też pasteryzować, podobnie jak słoiki z przetworami, czyli podgrzać butelki z winem do temperatury 75-80°C. Następnie wino powinno leżakować w chłodnym zaciemnionym miejscu (w temperaturze 10-12°C). Jeżeli w trakcie leżakowania pojawi się na dnie naczynia osad, wino trzeba ściągnąć lub przefiltrować ponownie.

Przepis na wino z ogrodowych winogron

Składniki:

10 kg winogron

4-6 kg cukru

7 litrów wody

drożdże winiarskie Tokay

pożywka dla drożdży

Przygotowanie:

1. Dojrzałe winogrona obrać z ogonków. Nie wolno ich płukać, ponieważ winogrono mają na skórce naturalne drożdże.

2. Grona trzeba rozgnieść i papkę wlać do gąsiora.

3. Zagotować wodę z cukrem i ostudzony syrop wlać do gąsiora.

4. Dodać drożdże i odstawić na 6 tygodni do sfermentowania.

5. Gdyby fermentacja się jednak nie rozpoczęła, po 2 dniach należy dodać rozrobione drożdże winiarskie.

6. Wyklarowane wino zlać do butelek i zakorkować.

Białe wytrawne wino gronowe

Składniki:

10 kg białych winogron

700 g cukru

1litr wody

pożywka dla drożdży

drożdże typu madera

Przygotowanie:

1. Owoce lekko zmiażdżyć.

2. Zagotować wodę z cukrem, ostudzić, zalać winogrona.

3. Dodać drożdże oraz pożywkę.

4. Wymieszać i odstawić pod przykryciem na 3-4 dni.

5. Następnie wytłoczyć sok, przelać do balonu i odstawić do fermentacji.

6. Po około 5 tygodniach zlać wino znad osadu i ponownie poddać go fermentacji.

7. Po sklarowaniu butelkować i odstawić na 3 miesiące.

