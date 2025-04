Jak ugotować białą kiełbasę, żeby była soczysta i pełna smaku? Zrób to krok po kroku!

Gotowanie białej kiełbasy to najczęściej wybierany sposób jej przyrządzania – ale nie zawsze kończy się sukcesem. Jak sprawić, by była soczysta, delikatna i pełna smaku, a przy tym nie popękała w trakcie gotowania? Mamy dla Ciebie sprawdzone wskazówki, dzięki którym biała kiełbasa wyjdzie idealnie – za każdym razem.

Autor: Shutterstock Jak ugotować białą kiełbasę? Poradnik krok po kroku

Biała kiełbasa gotowana: sposób na doskonałą kiełbasę na gorąco

Najprostszym i najbardziej popularnym sposobem na przygotowanie białej kiełbasy jest jej gotowanie. Jeśli chcesz wzmocnić smak mięsa, to do wody dodaj kilka ziarenek ziela angielskiego, liści laurowych i nieco majeranku. Nie zapomnij o soli - inaczej biała kiełbasa "odda" zawartą w sobie sól do wody, sama tracąc smak. Można też dodać do wody ząbek czosnku - również to zapobiegnie utracie smaku i aromatu przez kiełbasę.

Jeśli natomiast zależy ci na utrzymaniu koloru kiełbasy, to do wrzątku możesz dodać sok z cytryny. Można również ugotować białą kiełbasę w piwie. Ten sposób szczególnie polecamy w przypadku zbyt mocno doprawionej lub zbyt słonej kiełbasy. Słodkawe piwo zrównoważy smak zbyt wyrazistej kiełbasy.

Jak gotować białą kiełbasę?

Kiełbasę gotujemy w odkrytym garnku, na bardzo małym ogniu - nie pozwalamy na gwałtowne wrzenie wody - grozi to popękaniem kiełbasy, podobnie jak przykrycie garnka. Gotowanie powinno raczej przypominać parzenie. Dobrze jest przed gotowaniem nakłuć w kilku miejscach kiełbaski - to także zapobiega pęknięciu pod wpływem zgromadzonych soków lub rozgrzanego tłuszczu.

Ile czasu gotować białą kiełbasę?

Kiełbasę parzymy/gotujemy ok. 20-30 minut od zagotowania wody - po 20 minutach należy sprawdzić, czy widelec wchodzi gładko w kiełbaskę. Jeśli tak - kiełbasa jest gotowa do podawania. Zazwyczaj serwujemy ją z chrzanem, ćwikłą, musztardą i ostrymi sosami na bazie majonezu.

