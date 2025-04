Jak pasteryzować zupy w słoikach? Prosta metoda na wekowanie słoików z zupą

Zupy są pyszne i sycące. Rozgrzewają w chłodne dni i dodają energii. Smakowite danie może być zawsze pod ręką, gotowe do odgrzania, jeżeli zapakuje się je do słoików i podda pasteryzacji. To prosty proces, który bez problemu można przeprowadzić w domowych warunkach. Na czym polega wekowanie zupy? Jak to zrobić?

Autor: Shutterstock Jak zawekować zupę w słoiku? Dowiedz się, jak pasteryzować zupy domową metodą.

Spis treści

Jak zawekować zupę?

Wekowanie, czyli pasteryzacja, to sposób na przedłużenie świeżości wielu domowych przysmaków. Ta prosta metoda jest znana od lat. Niegdyś w prawie każdym polskim domu wekowano najróżniejsze potrawy, które przechowywano w spiżarniach i sięgano po słoiki, kiedy tylko miało się ochotę na bigos czy pyszną zupę ze słoika. Obecnie robienie weków w domu dumnie powraca i coraz więcej osób chętnie robi przetwory w słoikach. Przygodę z tą prostą metodą można zacząć od zrobienia smakowitych zup zamkniętych w słoikach.

Zawekować można nie tylko świeżo ugotowane potrawy. To również sposób na przedłużenie świeżości jedzenia, które zostało z obiadu. Dzięki temu nic się nie zmarnuje, a gotowe danie będzie można zjeść później.

Na czym polega pasteryzacja zup?

Wekowanie zup w słoikach to domowy sposób konserwacji żywności. Dzięki temu prostemu i szybkiemu procesowi potrawę można przechowywać przez dłuższy czas.

Jak zawekować zupę? Świeżo ugotowaną zupę należy przelać do słoików i bardzo mocno je zakręcić. Słoiki powinny być czyste i suche, a pokrywki nie mogą być powyginane i zardzewiałe. Następnie wkłada się je do garnka z wrzącą wodą wyłożonego ściereczką lub wstawia do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C. Czas pasteryzacji zależy od metody, którą się wybierze.

Jak pasteryzować zupę w garnku?

Pasteryzacja zup w słoikach w garnku wymaga czasu, cierpliwości i ostrożności. Słoiki wstawia się do garnka z wrzątkiem, którego dno należy wyłożyć ściereczką, aby szkło nie popękało. Czas pasteryzowania wynosi 20 minut. Następnie należy ostrożnie wyjąć słoiki z gorącej wody, wytrzeć do sucha i odstawić do góry dnem do całkowitego ostygnięcia.

Jak pasteryzować zupę w piekarniku?

Ten sposób jest prosty, szybki i nie wymaga wycierania gorących słoików z wody. Słoiki z zupą wstawia się do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C. Czas pasteryzacji wynosi około 15 minut.

Jak przechowywać zupę w słoiku?

Weki z zupą należy przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu. Może to być spiżarnia, piwnica, kuchenna szafka czy nawet lodówka. Przed wstawieniem słoików do chłodziarki należy owinąć je w woreczek, aby ograniczyć dostęp wilgoci.

Jak długo można przechowywać zawekowaną zupę?

Pasteryzacja to bezpieczna metoda konserwacji żywności, którą można wykonać w domu. Aby skutecznie przedłużyć świeżość gotowych dań, nie potrzebne są dodatkowe składniki czy konserwanty. Po otwarciu zawekowanego słoika danie wystarczy podgrzać. Zapasteryzowane słoiki z zupą można przechowywać w lodówce lub w chłodnym miejscu od dwóch do trzech tygodni.

Jakie zupy można pasteryzować?

Wekowaniu można poddać praktycznie wszystkie rodzaje zup. Do słoików przelewa się i zupy z mięsem, i zupy warzywne. Zawekować można zupę pomidorową, rosół czy żurek. W ten sposób można przechowywać zupę jarzynową, ogórkową, a nawet grzybową.

Jakich zup nie można wekować?

Trzeba jedynie pamiętać, że do pasteryzacji nie nadają się zupy z dodatkiem śmietany, mleka czy innych produktów nabiałowych. Składniki te mogą spowodować, że szybko namnożą się bakterie, a ukryte w słoikach pyszne domowe jedzenie zepsuje się. Jogurt czy śmietanę najlepiej jest dodać po odgrzaniu zupy ze słoika.

Zobacz galerię i poznaj sprawdzone przepisy na domowe zupy kremy, które możesz zawekować. Poniżej znajdziesz także szybki quiz o zupach z całego świata, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę.

