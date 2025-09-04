Gotowanie kukurydzy w kolbach. Prosty i pyszny sposób na przekąskę

Gotowanie kukurydzy to rzecz prosta i do zrobienia w domy. Pasuje idealnie do najróżniejszych dań. Jednak wiele osób nie jest pewnych, jak dokładnie ja przygotować. Ile ma się gotować kolba kukurydzy? A ile piec? Odpowiadamy, jak najlepiej zrobić kolbę kukurydzy z wody, mikrofali, piekarnika lub grilla. Do dzieła!

Autor: Shutterstock

Jeśli chcemy zjeść smaczną kukurydzę, po pierwsze, musimy taką kupić. Do jedzenia wybierajmy najlepiej kukurydzę cukrową, młodą, o niezbyt dużej kolbie. Przy zakupie kukurydzy trzeba zwrócić uwagę na to by była ona jasnożółta i miękka, nie może być wysuszona i twarda, bo będzie wtedy niesmaczna. Kiedy już mamy w domu swoją kukurydzę, trzeba ją obrać z liści i umyć. Teraz wystarczy ją ugotować, upiec lub zgrillować. Aby nie straciła na jakości, warto przyrządzić ją jeszcze tego samego dnia.

Kukurydza gotowana w wodzie

Kukurydzę można ugotować w wodzie lub na parze. Ta gotowana na parze traci najmniej składników odżywczych w trakcie obróbki termicznej. Wystarczy ułożyć ją na sicie i położyć na garnku z wrzącą wodą. Kolbę obieramy z liści i lekko płuczemy w wodzie. Następnie wrzucamy ją do wody (powinna wypłynąć) i gotujemy. Czas gotowania zależy od tego, jaką kukurydzę kupiliśmy. Kolby młode gotujemy ok. 10-15 minut, te starsze lub z kukurydzy pastewnej nawet do godziny.

Zagotować w garnku wodę, wodę z mlekiem lub samo mleko i dla smaku dodać jedną łyżeczkę cukru. Przypominamy, że nie należy solić wody, gdyż przez to nasza kukurydza będzie twarda. A tego byśmy nie chcieli.

Przygotowaną kukurydzę należy wrzucić do wrzątku i gotować ok. 15 min, aż będzie miękka. Ugotowaną kukurydzę należy odsączyć z wody, posolić i polać masłem.

Pamiętajmy, że za długo gotowana kukurydza twardnieje, dlatego na bieżąco sprawdzajmy stan ziaren widelcem czy patyczkiem do szaszłyków. Jeśli chcemy, aby kukurydza zyskała na smaku, lekko posłodźmy wodę. Nigdy za to jej nie sólmy.

J ak zrobi ć kukurydzę w mikrofalówce?

Kukurydze można również ugotować w kuchence mikrofalowej:

Oczyszczoną kolbę kukurydzy układamy w specjalnym naczyniu do gotowania w mikrofali z odpowietrznikiem na przykrywce lub w naczyniu przykrytym folią spożywczą (trzeba w niej zrobić 2-3 otworki dla odprowadzenia pary), zalewamy 2-3 łyżkami wody i gotujemy na najwyższej mocy 5 min.

Można też owinąć kukurydzę papierowym ręcznikiem, następnie zanurzyć w wodzie.

Kolby w mokrym ręczniku wkładamy do mikrofalówki i gotujmy ok. 5 min.

Jak zrobić kukurydzę z piekarnika?

Pieczona kukurydza jest po prostu pyszna. Kukurydzę w kolbach piecze się w Meksyku. Na każdym rogu można spotkać wózki z elotes, czyli pieczoną kukurydzą. To jedno z najpopularniejszych dań typy street food w Ameryce Południowej.

Najlepsza jest do tego kukurydza nieobrana z liści lub dokładnie zawinięta w folię. Wystarczy włożyć ją do piekarnika nagrzanego do 175°C i piec przez około 40-45 minut, do czasu, aż zrobi się miękka.Po wyjęciu z piekarnika usuwamy z kolb liście i wąsy lub zdejmujemy folię aluminiową. Każdą kolbę smarujemy z wierzchu masełkiem, posypujemy chili, tartym twardym serem, posiekaną natką pietruszki i skrapiamy sokiem z limonki. Oto kukurydza pieczona po meksykańsku.

Jak zrobić kukurydzę z grilla?

Istnieją dwa niezawodne sposoby grillowania kukurydzy. Jeden do grillowanie surowej kolby kukurydzy w liściach, drugi to grillowanie kukurydzy wstępnie ugotowanej (co najmniej 10 minut od zagotowania wody).

