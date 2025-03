Do mięsa mielonego dodaję te 2 sery i robię pyszne pulpeciki. Podaję je w aromatycznym sosie pomidorowym

14:21

Jeżeli szukacie sprawdzonego przepisu na pyszny i aromatyczny obiad dla całej rodziny, najlepszym rozwiązaniem tego kulinarnego problemu są pulpeciki z dodatkiem dwóch serów w sosie pomidorowym. To wyjątkowo smaczne danie, które zauroczy pod każdym względem. Zobaczcie, jak zrobić znakomite serowe pulpeciki w sosie pomidorowym i zaskoczcie bliskich smakowitym posiłkiem.

Autor: Shutterstock Pełne smaku serowe pulpeciki w tym sosie to obiadowy hit. Z tym przepisem zawsze się udają.

Z czego zrobić serowe pulpeciki w sosie pomidorowym?

Pulpeciki serowe podane w sosie pomidorowym to danie pyszne i efektowne. Aż trudno uwierzyć, że do jego przyrządzenia potrzebne są proste i niedrogie produkty, które można kupić w jednym większym sklepie spożywczym. Sekretem smaku tego dania są dwa sery, które dodaje się do pulpecików. To właśnie dzięki startemu parmezanowi i mozzarelli są tak dobre.

Co jest więc potrzebne, aby zrobić serowe pulpeciki w wybornym sosie pomidorowym? Lista składników została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich to produkty potrzebne do zrobienie serowych pulpecików, a druga obejmuje kilka artykułów spożywczych do sosu pomidorowego. To pyszne danie można robić przez cały rok, ponieważ składniki są dostępne bez względu na pogodę.

składniki do pulpecików – mięso mielone, mozzarella, parmezan, jajka, bułka tarta, oliwa z oliwek, przyprawy

– mięso mielone, mozzarella, parmezan, jajka, bułka tarta, oliwa z oliwek, przyprawy składniki do sosu pomidorowego – passata pomidorowa, cebula, czosnek, oliwa z oliwek, przyprawy

Jak zrobić serowe pulpeciki w sosie pomidorowym?

Przepis na pełne smaku i aromatu serowe pulpeciki, które idealnie komponują się z sosem pomidorowym, jest nie tylko łatwy, ale i w miarę szybki. Przygotowanie podzielone jest na dwa etapy. Najpierw robi się serowe pulpeciki z mięsa mielonego, mozzarelli i parmezanu. Kolejnym etapem jest przyrządzenie domowego sosu pomidorowego. Podsmażone pulpeciki przekłada się do sosu i dusi około 20 minut. Danie świetnie łączy się z ziemniakami, makaronem lub ryżem.

Serowe pulpeciki w sosie pomidorowym – przepis krok po kroku

Składniki:

500 g mięsa mielonego (wieprzowego lub drobiowego)

1 kulka mozzarelli

2 jajka

3 łyżki bułki tartej

3 łyżki startego parmezanu

1 łyżka oliwy z oliwek

sól, pieprz

sos pomidorowy:

700 ml passaty pomidorowej

1 cebula

2 ząbki czosnku

2 łyżki posiekanej natki pietruszki

1 łyżka oliwy z oliwek

1 łyżeczka suszonej bazylii

1 łyżeczka suszonego oregano

sól

Przygotowanie:

1. Do miski przełożyć mięso mielone. Wbić jajka i wsypać bułkę tartą oraz starty parmezan. Dodać pokrojoną w drobną kostkę mozzarellę. Doprawić solą i pieprzem. Wymieszać, a następnie wyrobić, aż połączą się w jednolitą masę.

2. Zwilżonymi wodą dłońmi formować okrągłe pulpeciki. Układać na desce.

3. Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek i smażyć na niej pulpeciki z każdej strony, aż zaczną się rumienić. Zdjąć z patelni.

4. W garnku rozgrzać oliwę z oliwek i smażyć na niej pokrojoną w drobną kostkę cebulę, aż się zeszkli. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć minutę.

5. Wlać passatę pomidorową i dodać posiekaną natkę pietruszki. Doprawić solą, bazylią i oregano. Gotować pod przykryciem na średnim ogniu 10 minut.

6. Do garnka włożyć podsmażone pulpeciki i dusić około 20 minut.

7. Podawać na obiad z makaronem, ryżem lub ziemniakami.

