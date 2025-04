Czym przyprawić boczek do pieczenia? Te przyprawy są najlepsze

10:04

Pieczony boczek ceniony jest pod każdą szerokością geograficzną. Rozpływa się w ustach, jest miękki i soczysty. Czym przyprawić boczek do pieczenia, aby wydobyć pełnię smaku? Poznajcie najlepsze zestawy przypraw i suszonych ziół, które podkreślą smak boczku z piekarnika.

Autor: Shutterstock Czym przyprawić boczek do pieczenia? Zobacz, które przyprawy i zioła sprawdzą się najlepiej.

Spis treści

Jaki kawałek boczku wybrać do pieczenia?

Najlepszy do pieczenia jest surowy boczek ze skórą i żeberkami. Skóra zapobiega wysychaniu mięsa w trakcie pieczenia. Po upieczeniu jest chrupiąca i pyszna.

Można także upiec boczek bez żeberek. Jednak w szpiku kostnym zawarte jest wiele związków, które uwolnione podczas pieczenia nadają bardzo mięsny smak pieczeni. Boczek powinien być umiarkowanie przerośnięty tłuszczem. Zewnętrzna, podskórna warstwa tłuszczu nie powinna być grubsza niż 2-3 cm. To raczej chudy boczek. Jeśli lubicie i możecie jeść bardziej tłusty, to też dobrze.

Jak duży powinien być boczek przeznaczony do pieczenia?

Tak jak w przypadku każdego mięsa przeznaczonego do pieczenia, surowy boczek nie powinien być mniejszy niż 1 kg. Wybierajcie raczej kawałki o wadze około 1,5 kg. Pamiętajcie, że spora część tłuszczu wytopi się.

Jak przygotować boczek do pieczenia?

Boczek ze sklepu zazwyczaj pozbawiony jest szczeciny. Warto jednak sprawdzić, czy nie pozostały jakieś resztki. Jeśli tak, to opalcie skórę nad ogniem. Skórę boczku należy naciąć w kratkę po skosie. Ewentualnie zrobić głębokie nacięcia na przyprawy.

Boczek pieczony razem ze skórą i żebrami zachowuje swoją soczystość

Czym przyprawić boczek do pieczenia?

Przyprawy i zioła to najlepsze dodatki do pieczonego boczku. To właśnie one nadają obłędnego aromatu i głębokiego smaku. Jak zamarynować boczek do pieczenia? To bardzo proste i szybkie zadanie. Kawałek mięsa należy natrzeć solą oraz wybranymi przyprawami i ziołami.

Do boczku bardzo pasuje czosnek. Czosnek należy posiekać drobno i natrzeć nim mięso. Również w nacięciach. Można także wykonać głębokie pionowe nacięcia i do każdego wsunąć po ząbku czosnku.

Tradycyjnie w kuchni polskiej wieprzowinę przyprawia się majerankiem. Można także użyć tymianku lub jego mniejszej kuzynki - macierzanki.

Inną doskonałą przyprawą są pokruszone ziarna jałowca. Należy je wetrzeć w mięso.

Niektórzy dodają pokruszone listki laurowe. Z tym dodatkiem należy jednak uważać, ponieważ przy długiej obróbce cieplnej laur uwalnia gorycz.

Zarówno słodka papryka mielona, jaki papryka wędzona są mile widzianym dodatkiem do boczku.

Trzy sprawdzone zestawy przypraw do boczku:

czosnek, majeranek, pieprz

jałowiec, pieprz, ziele angielskie

czosnek, tymianek, papryka wędzona

