Zmarznięte ziemniaki – jeść czy wyrzucić? Sprawdzamy, czy są bezpieczne i jak je uratować

Po czym poznać zmarznięte ziemniaki?

Po kilku dniach mrozów schodzisz do piwnicy i okazuje się, że ziemniaki są zamarznięte. Niestety może się tak zdarzyć nawet wtedy, gdy były okryte. Co wtedy zrobić? Przede wszystkim sprawdzić czy pod pierwszą, przemarzniętą warstwą ziemniaków, nie ma kartofli dobrych. Zdarza się tak niekiedy, że przemarza tylko wierzchnia warstwa, pozostałe zaś są przez nią chronione. Również z bazarku możesz przynieść przemrożone ziemniaki. Nawet jeśli na straganie są odpowiednio zabezpieczone, to nigdy nie mamy pewności, jak są przechowywyane poza targiem.

Niestety na zewnątrz ziemniaki przemrożone prezentują się dokładnie tak samo jak te przechowywane w odpowiednich warunkach. Zazwyczaj przekonujemy się o problemie dopiero po ich ugotowaniu i spróbowaniu. Bo zmarznięte ziemniaki najłatwiej rozpoznać po słodkim smaku. Kiedy ziemniaki zamarzają, zawarta w nich skrobia rozpada się na cukry proste, nadając miąższowi słodkawy smak, który jest mocno odczuwalny po ugotowaniu. Ponadto zmarznięte ziemniaki zmieniają swoją strukturę i podczas obróbki termicznej mogą się rozpadać, być paćkowate i niesmaczne.

Czy zmarznięte ziemniaki można jeść?

Zmarznięte ziemniaki można jeść, ich spożycie nie grozi żadnymi konsekwencjami zdrowotnymi. No chyba, że wielokrotnie zamarzały i odmarzały, wtedy mogą być zwyczajnie zepsute. Jeśli jednak po 1-2 dniu mrozów przynosisz z piwnicy zmarznięte ziemniaki, nie trzeba się ich obawiać. Można je jeść, jednak nie każdemu smakują, większość osób wręcz ich zwyczajnie nie lubi.

Czy można pozbyć się słodkiego smaku z ziemniaków?

W pewnym sensie tak. W internecie krąży sposób na pozbycie słodkiego smaku ziemniaków, dzięki długiemu moczeniu w zimnej wodzie i dwukrotnym gotowaniu takich ziemniaków. Szczegółów nie będę podawać, bo, choć przewidywałam skutki, sprawdziłam ten sposób. Ziemniaki dzięki niemu co prawda tracą swoją słodycz, ale tracą też jakikolwiek smak, nie mówiąc już o substancjach odżywczych. Tak wymoczonych i wygotowanych ziemniaków nie ma sensu jeść.

UWAGA! Jeśli zdecydujesz się pozbyć zamrożonych ziemniaków nie wyrzucaj ich do kosza. Chętnie skorzystają z nich dzikie zwierzęta. Odłóż zmarznięte ziemniaki i w wolnej chwili zawieź je do lasu. Tam można je rozsypać, przygotowując w ten sposób wspaniałą ucztę dzikom.

Co zrobić z przemrożonych ziemniaków?

Jeśli nie chcesz jeść słodkawych ziemniaków, bo ci nie smakują, a jednocześnie nie chcesz ich wyrzucać, przygotuj z nich danie, które jada się na słodko. Możesz dodać je do leniwych klusek, podawanych ze śmietaną i z cukrem lub placków ziemniaczanych z cukrem. W galerii znajdziesz kilka pomysłów na dania, w których wykorzystasz przemarznięte ziemniaki.

Jak zapobiegać przemarznięciu ziemniaków?

Ziemniaki, które przechowujemy w piwnicy, garażu czy innym nieogrzewanym pomieszczeniu, w którym temperatura może zimą spaść poniżej zera, powinny być odpowiednio zabezpieczone. Przede wszystkim nie należy ich trzymać na betonowej czy ceramicznej podłodze. Najlepiej rozdzielić je do niewielkich worków z grubego papieru i poukładać na półce. można też pod worki z ziemniakami stojącymi na podłodze podłożyć grubą tekturę lub styropianową płytę. Przy sporych mrozach warto okryć worki z ziemniakami starym kocem.