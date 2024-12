Co zrobić z pieczonych mięs i wędlin po świętach? [SPRAWDZONE RADY+GALERIA]

Wędliny, kiełbasa i rożne pieczone mięsa serwowane na Boże Narodzenie, które zostaną po świętach, nie muszą się zmarnować. Mało kto wie, że można przyrządzić z nich wyborne dania. Co zrobić z wędliną i mięsem po świętach? Oto nasze podpowiedzi, jak zagospodarować nadwyżki mięs i wędlin po świątecznym ucztowaniu.

Autor: Shutterstock Zastanawiasz się, jak wykorzystać mięsa i wędliny po świętach? Poznaj nasze propozycje.

Co zrobić z wędlinami i mięsami, który zostały po świętach?

Z resztek pieczonych mięs i wędlin świątecznych możemy przygotować chociażby pyszny quiche, czyli słoną odmianę tarty. Z mąki, masła i żółtka, zaprawionego wodą, olejem i odrobiną przypraw, ugniatamy ciasto. Przez godzinę chłodzimy je w lodówce. Po tym czasie rozwałkowujemy i układamy na formie do tarty. Potem nakłuwamy wykałaczką i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni C.

W tym czasie śmietanę mieszamy z jajkami, przyprawiamy solą, pieprzem i papryką. Na wyciągnięte z piekarnika ciasto kładziemy drobno pokrojone wigilijne resztki i zalewamy jajeczno-śmietanową masą. Ponownie pieczemy przez około 15 minut.

Wędliny ze świąt możemy pokroić też na małe kawałki i wrzucić do pysznego bigosu, lecza lub fasolki po bretońsku. Większe plastry idealnie nadają się do pizzy lub bagietek zapiekanych z mięsem i serem, a także do przygotowania kanapek jak na przykład:

Na kawałkach kiełbasy możemy usmażyć pyszną jajecznicę na śniadanie albo ugotować żurek z dodatkiem ziemniaków - idealne danie jednogarnkowe.

Ugotowany ryż lub makaron można zapiec z drobnymi kawałkami wędliny i gotowanymi warzywami – pod serem lub beszamelem. To smaczny pomysł na sycący obiad dla całej rodziny.

