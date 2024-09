Ciasto z dyni, dyniowe muffinki, sernik z dynią - TOP 12 przepisów na pyszne domowe wypieki

Sezon na dynię jest w pełni. To pyszne i zdrowe warzywo można podawać nie tylko w wersji wytrawnej. Purèe z dyni świetnie sprawdza się w domowych słodkich wypiekach. Jak je zrobić? Poznajcie prosty przepis na pyszne i uniwersalne dyniowe purèe i dowiedzcie się, jak je wykorzystać.

Autor: Shutterstock Jak zrobić najlepsze purèe z pieczonej dyni do ciasta? Z tym przepisem zawsze się udaje.

Purèe z dyni - pyszny składnik ciast i słodkich wypieków

Zastanawiacie, po co dodawać do ciasta dynię? Miąższ dyni nadaje ciastu wilgotność i sprawia, że konsystencja wypieku jest aksamitna. Dzięki niemu ciasta zyskują genialny i niepowtarzalny smak. Purèe z dyni jest też zdrowe, więc ciasta z jego udziałem zawierają więcej dobroczynnych składników odżywczych.

Warto wiedzieć, że dynia jest bogata w witamin z grupy B i C oraz magnez, fosfor i potas. Dynia zawiera drogocenny karoten oraz prowitaminę witaminy D3, bez której organizm gorzej funkcjonuje. Dynia to porządna porcja błonnika, który wspomaga funkcjonowanie układu pokarmowego. To pomarańczowe warzywo wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, wspomaga układ krwionośny i obniża poziom cholesterolu.

Jak zrobić purèe z dyni do ciasta?

Przepisy na purèe z dyni nie są skomplikowane. Ten pyszny i zdrowy dodatek do słodkich wypieków robi się łatwo i w miarę szybko. Potrzebny jest tylko jeden składnik, czyli dynia. Najlepsze purèe otrzymuje się ze świeżej dyni, na którą sezon trwa od września do końca listopada. Poza sezonem na to pomarańczowe warzywo można wybrać mrożoną dynię, która dostępna jest w wielu sklepach.

Dyniowe purèe można przygotować na dwa sposoby:

purèe z gotowanej dyni świeżej lub mrożonej, pokrojonej w kostkę, ugotowanej w niewielkiej ilości wody i zmiksowanej

świeżej lub mrożonej, pokrojonej w kostkę, ugotowanej w niewielkiej ilości wody i zmiksowanej purèe z pieczonej dyni świeżej lub mrożonej, pokrojonej w kostkę, pieczonej w piekarniku przez 30 minut w 200 stopniach C i zmiksowanej

Domowe purèe z dyni należy przechowywać w szczelnie zamykanym pojemniku w lodówce. Świeżość i smak zachowa do pięciu dni.

Przepisy na słodkie wypieki z purèe z dyni

Poniżej znajdziecie proste i sprawdzone przepisy na pyszne domowe ciasta, serniki i muffinki, w których główną rolę zagrało purèe z dyni.

Zobaczcie także galerię z przepisami na inne słodkie przysmaki z dyniowym purèe w roli głównej. Poniżej znajdziecie także quiz, w którym możecie sprawdzić swoją wiedzę o dyni.

